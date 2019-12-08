Главная > Смартфоны Huawei > Huawei Honor 8A Pro: цена, технические характеристики и отзывы

Huawei Honor 8A Pro

Huawei Honor 8A Pro
Дисплей
56
Производительность
26
Батарея
57
Камера
48
Итоговая оценка
50
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Четкий IPS-экран
  • Современный внешний вид
  • Неплохая селфи-камера
  • Компактные габариты
  • Ограниченный функционал основной камеры
  • Нет быстрой зарядки
  • Неудачное место для сканера отпечатков
  • Медленный Micro USB

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 8А Про
56

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.09 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.2%

Huawei Honor 8A Pro может похвастаться крупным экраном в 6 дюймов, рамки которого удивляют своей толщиной. Однако, его минус в небольшом физическом разрешении, а значит плотность пикселей оставляет желать лучшего.

47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 8A Pro
Инфо
Высота 156.3 мм
Ширина 73.5 мм
Толщина 8 мм
Вес 150 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.2%
26

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 8А Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1475
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4385
Geekbench 5 (одноядерный)
150
Geekbench 5 (многоядерный)
942
AnTuTu Benchmark 7
85589
AnTuTu Benchmark 8
85686

Процессор в лице Helio P35, несмотря на отзывы некоторых пользователей, оказался удачным. Как следствие, смартфон лишен проблем с быстродействием, однако не стоит рассчитывать на то, что он будет тянуть все современные игры на максимальных настройках графики.

Благодаря памяти eMMC 5.1 Хуавей Хонор 8А Про неплохо справляется с копированием/перемещением файлов. Здесь установлен модуль на 64 ГБ, из которых пользователю доступно около 56 ГБ. И если вам этого будет мало, то вы всегда сможете скопировать медиафайлы на карту памяти.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9
57

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
48

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 8A Pro
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500

Устройство оборудовано однодиапазонным WiFi 802.11n, который хоть и работает на большом расстоянии, но имеет скромную скорость работы. Bluetooth тоже не самый быстрый, что можно отнести к недостаткам.

59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 8A Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 8A Pro

FAQ - Ответы на частые вопросы

Будет ли производитель регулярно обновлять смартфон?

- Компании Huawei приходится выпускать обновления для своих смартфонов регулярно, чтобы обеспечивать достойную безопасность, и Хонор 8А Про не является исключением. Стоит ожидать, что китайский бренд будет выпускать новые сборки хотя бы каждые 3 месяца. Наверняка аппарат получит по крайней мере одно крупное обновление Android.

Поддерживает ли Huawei Honor 8A Pro быструю зарядку?

- Нет, смартфон получил небольшую батарею, которая и так быстро заряжается. Отсутствует необходимости в технологии Fast Charge, хотя, разумеется, она никому бы не помешала.

Есть ли здесь портретный режим?

- Здесь установлен только один объектив основной камеры, а для портретного режима требуется еще один модуль.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (23 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Камера просто редкостное говно 08 декабря 2019 11:04
Хуавей p8 lite 2015 года снимает лучше, чем это огромный кирпич. Шумы и чёткость фото на уровне фронталки в 2 мпикс. Жалею о данных за него денег
+4 Ответить
Добавить комментарий
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях