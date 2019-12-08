Будет ли производитель регулярно обновлять смартфон?

- Компании Huawei приходится выпускать обновления для своих смартфонов регулярно, чтобы обеспечивать достойную безопасность, и Хонор 8А Про не является исключением. Стоит ожидать, что китайский бренд будет выпускать новые сборки хотя бы каждые 3 месяца. Наверняка аппарат получит по крайней мере одно крупное обновление Android.

Поддерживает ли Huawei Honor 8A Pro быструю зарядку?

- Нет, смартфон получил небольшую батарею, которая и так быстро заряжается. Отсутствует необходимости в технологии Fast Charge, хотя, разумеется, она никому бы не помешала.

Есть ли здесь портретный режим?

- Здесь установлен только один объектив основной камеры, а для портретного режима требуется еще один модуль.