Huawei Honor 8A Pro
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Четкий IPS-экран
- Современный внешний вид
- Неплохая селфи-камера
- Компактные габариты
- Ограниченный функционал основной камеры
- Нет быстрой зарядки
- Неудачное место для сканера отпечатков
- Медленный Micro USB
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.09 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.2%
Huawei Honor 8A Pro может похвастаться крупным экраном в 6 дюймов, рамки которого удивляют своей толщиной. Однако, его минус в небольшом физическом разрешении, а значит плотность пикселей оставляет желать лучшего.
Дизайн и корпус
|Высота
|156.3 мм
|Ширина
|73.5 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P35
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|680 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Тесты в бенчмарках
Процессор в лице Helio P35, несмотря на отзывы некоторых пользователей, оказался удачным. Как следствие, смартфон лишен проблем с быстродействием, однако не стоит рассчитывать на то, что он будет тянуть все современные игры на максимальных настройках графики.
Благодаря памяти eMMC 5.1 Хуавей Хонор 8А Про неплохо справляется с копированием/перемещением файлов. Здесь установлен модуль на 64 ГБ, из которых пользователю доступно около 56 ГБ. И если вам этого будет мало, то вы всегда сможете скопировать медиафайлы на карту памяти.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 9
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Устройство оборудовано однодиапазонным WiFi 802.11n, который хоть и работает на большом расстоянии, но имеет скромную скорость работы. Bluetooth тоже не самый быстрый, что можно отнести к недостаткам.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Huawei Honor 8A Pro
FAQ - Ответы на частые вопросы
Будет ли производитель регулярно обновлять смартфон?
- Компании Huawei приходится выпускать обновления для своих смартфонов регулярно, чтобы обеспечивать достойную безопасность, и Хонор 8А Про не является исключением. Стоит ожидать, что китайский бренд будет выпускать новые сборки хотя бы каждые 3 месяца. Наверняка аппарат получит по крайней мере одно крупное обновление Android.
Поддерживает ли Huawei Honor 8A Pro быструю зарядку?
- Нет, смартфон получил небольшую батарею, которая и так быстро заряжается. Отсутствует необходимости в технологии Fast Charge, хотя, разумеется, она никому бы не помешала.
Есть ли здесь портретный режим?
- Здесь установлен только один объектив основной камеры, а для портретного режима требуется еще один модуль.
Оценка пользователей
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