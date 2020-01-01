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Huawei Honor 8C

Huawei Honor 8C
Дисплей
54
Производительность
33
Батарея
66
Камера
51
Итоговая оценка
52
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Градиентные варианты оформления
  • Вырез в экране можно спрятать через настройки
  • Хорошее соотношение цены к качеству
  • Настраиваемая вспышка фронтальной камеры
  • Достаточно мощности для современных игр
  • Поддержка VoLTE
  • Защита от влаги по стандарту IP53
  • Пластиковый корпус
  • Много предустановленных приложений, которые нельзя удалить
  • Микролаги в сложных задачах
  • Шум на фото в условиях слабого освещения
  • Отсутствует NFC

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 8С
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.26 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.41%
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 8C
Инфо
Высота 158.7 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 167 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.41%
33

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 8С и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 632
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1229
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4491
AnTuTu Benchmark 7
103047

Гаджет может притормаживать, и виной этому наверняка являются оперативная и постоянная память. Здесь используется старый чип ОЗУ LPDDR3 с невысокой частотой работы на 3 или 4 ГБ, и а также ПЗУ eMMC 5.1 на 32 или 64 ГБ. Что касается процессора, то в Honor 8C установлено решение под названием Snapdragon 632. Все его 8 ядер Kryo трудятся на тактовой частоте 1.8 ГГц. В тандеме с ним работает графический ускоритель Adreno 506, тактовая частота которого равна 650 МГц. Согласно отзывам, это хороший чипсет — он предлагает быстрый LTE-модем шестой категории.

57

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI EMUI 8.2
66

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:15 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
51

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 8C
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2
Фокусное расстояние 28 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера Хуавей Хонор 8С снимает неплохо, наверное, за счет хорошей апертуры f/1.8 главного 13-мегапиксельного модуля. Дополнительный портретный имеет 2-мегапиксельный сенсор с апертурой f/2.4. Фронталка получила 8-мегапиксельный сенсор с апертурой f/2.0. Единственное, что расстраивает в камере, это максимальное разрешение видео — 1080p при 30 кадрах в секунду.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 8C могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 8C

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (17 голосов)

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