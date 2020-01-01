Тесты в бенчмарках

Гаджет может притормаживать, и виной этому наверняка являются оперативная и постоянная память. Здесь используется старый чип ОЗУ LPDDR3 с невысокой частотой работы на 3 или 4 ГБ, и а также ПЗУ eMMC 5.1 на 32 или 64 ГБ. Что касается процессора, то в Honor 8C установлено решение под названием Snapdragon 632. Все его 8 ядер Kryo трудятся на тактовой частоте 1.8 ГГц. В тандеме с ним работает графический ускоритель Adreno 506, тактовая частота которого равна 650 МГц. Согласно отзывам, это хороший чипсет — он предлагает быстрый LTE-модем шестой категории.