Huawei Honor 8C
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Градиентные варианты оформления
- Вырез в экране можно спрятать через настройки
- Хорошее соотношение цены к качеству
- Настраиваемая вспышка фронтальной камеры
- Достаточно мощности для современных игр
- Поддержка VoLTE
- Защита от влаги по стандарту IP53
- Пластиковый корпус
- Много предустановленных приложений, которые нельзя удалить
- Микролаги в сложных задачах
- Шум на фото в условиях слабого освещения
- Отсутствует NFC
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.26 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|18.9:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.41%
Дизайн и корпус
|Высота
|158.7 мм
|Ширина
|75.9 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|167 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 632
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Гаджет может притормаживать, и виной этому наверняка являются оперативная и постоянная память. Здесь используется старый чип ОЗУ LPDDR3 с невысокой частотой работы на 3 или 4 ГБ, и а также ПЗУ eMMC 5.1 на 32 или 64 ГБ. Что касается процессора, то в Honor 8C установлено решение под названием Snapdragon 632. Все его 8 ядер Kryo трудятся на тактовой частоте 1.8 ГГц. В тандеме с ним работает графический ускоритель Adreno 506, тактовая частота которого равна 650 МГц. Согласно отзывам, это хороший чипсет — он предлагает быстрый LTE-модем шестой категории.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|EMUI 8.2
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2
|Фокусное расстояние
|28 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера Хуавей Хонор 8С снимает неплохо, наверное, за счет хорошей апертуры f/1.8 главного 13-мегапиксельного модуля. Дополнительный портретный имеет 2-мегапиксельный сенсор с апертурой f/2.4. Фронталка получила 8-мегапиксельный сенсор с апертурой f/2.0. Единственное, что расстраивает в камере, это максимальное разрешение видео — 1080p при 30 кадрах в секунду.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
Цены на Huawei Honor 8C
Оценка пользователей
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