Huawei Honor 8S
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Лаконичный дизайн
- Отличная прошивка – много возможностей
- Небольшой вес
- Установлен Bluetooth 5.0
- Солидное время автономной работы
- Менее 80% полезной площади лицевой панели
- Не самый качественный динамик громкой связи
- Малофункциональная камера
- Устаревший графический процессор
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.71 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|78.1%
Дизайн и корпус
|Высота
|147.1 мм
|Ширина
|70.7 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|146 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Huawei Honor 8S получил пластиковый, но надежный и практичный корпус. Задняя крышка имеет рифленую поверхность для лучшего хвата рукой, но она дарит не очень приятные тактильные ощущения. Спереди в экране присутствует весьма аккуратный каплевидный вырез для единственного селфи-объектива, а снизу под панелью оказался логотип бренда, который кажется лишним.
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio A22
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8300
|Частота GPU
|660 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 9.0
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера на тыльной стороне состоит из одного простого сенсора на 13 мегапикселей, а качество фотографий предсказуемое – плохо снимает при слабом освещении. На снимках появляется много шума, убрать который не помогает даже вспышка. Не стоит ждать чуда от 5-мегапиксельной фронтальной камеры, она способна делать среднего качества фото и видео.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900 МГц
|3G сети
|3G/WCDMA (B1/5/8)
|4G сети
|4G/LTE (B1/3/5/7/8/20)
Приятными фишками смартфона является Bluetooth 5.0, благодаря которому пользователь Хонор 8С может подключить два беспроводных устройства и стримить на них музыку.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.5 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.86 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Huawei Honor 8S
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