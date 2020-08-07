Камера на тыльной стороне состоит из одного простого сенсора на 13 мегапикселей, а качество фотографий предсказуемое – плохо снимает при слабом освещении. На снимках появляется много шума, убрать который не помогает даже вспышка. Не стоит ждать чуда от 5-мегапиксельной фронтальной камеры, она способна делать среднего качества фото и видео.