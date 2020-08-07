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Huawei Honor 8S

Huawei Honor 8S
Дисплей
57
Производительность
20
Батарея
57
Камера
48
Итоговая оценка
50
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Лаконичный дизайн
  • Отличная прошивка – много возможностей
  • Небольшой вес
  • Установлен Bluetooth 5.0
  • Солидное время автономной работы
  • Менее 80% полезной площади лицевой панели
  • Не самый качественный динамик громкой связи
  • Малофункциональная камера
  • Устаревший графический процессор

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 8С
57

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 78.1%
47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 8S
Инфо
Высота 147.1 мм
Ширина 70.7 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 146 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
78.1%

Huawei Honor 8S получил пластиковый, но надежный и практичный корпус. Задняя крышка имеет рифленую поверхность для лучшего хвата рукой, но она дарит не очень приятные тактильные ощущения. Спереди в экране присутствует весьма аккуратный каплевидный вырез для единственного селфи-объектива, а снизу под панелью оказался логотип бренда, который кажется лишним.

20

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 8С и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8300
Частота GPU 660 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1190
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2442
Geekbench 5 (одноядерный)
159
Geekbench 5 (многоядерный)
544
AnTuTu Benchmark 7
56325
AnTuTu Benchmark 8
80864
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9.0
57

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:20 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
48

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 8S
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера на тыльной стороне состоит из одного простого сенсора на 13 мегапикселей, а качество фотографий предсказуемое – плохо снимает при слабом освещении. На снимках появляется много шума, убрать который не помогает даже вспышка. Не стоит ждать чуда от 5-мегапиксельной фронтальной камеры, она способна делать среднего качества фото и видео.

61

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Одновременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850/900/1800/1900 МГц
3G сети 3G/WCDMA (B1/5/8)
4G сети 4G/LTE (B1/3/5/7/8/20)

Приятными фишками смартфона является Bluetooth 5.0, благодаря которому пользователь Хонор 8С может подключить два беспроводных устройства и стримить на них музыку.

59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.86 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 8S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 8S

Оценка пользователей

2.8 из 5 баллов (23 голосов)

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