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Huawei Honor 8S 2020

Huawei Honor 8S 2020
Дисплей
59
Производительность
20
Батарея
57
Камера
49
Итоговая оценка
52
Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-панель с достойными углами обзора и соотношением к корпусу
  • Небольшой вес и компактные габариты
  • Быстрое и стабильное подключение по Bluetooth 5.0
  • Невысокая цена
  • Нет быстрой зарядки и сканера отпечатков пальцев
  • Одиночная основная камера без сверхширокоугольной оптики

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 8C 2020
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 78.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 8S 2020
Инфо
Высота 147.1 мм
Ширина 70.78 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 146 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
78.1%

Huawei Honor 8S 2020 относится к ультрабюджетным смартфонам, поэтому имеет обычный дизайн, который характеризуется пластиковым корпусом. Для своей цены рамки у него не очень большие, а вырез сверху дисплея выглядит аккуратно.

20

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 8C 2020 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8300
GPU-ядер 1
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1191
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2450
Geekbench 5 (одноядерный)
159
Geekbench 5 (многоядерный)
543
AnTuTu Benchmark 7
56705
AnTuTu Benchmark 8
80491

Смартфон получил один из самых бюджетных процессоров, так что не стоит ожидать от него высокой производительности в играх. 3 ГБ оперативной памяти хватает, приложения остаются активными длительный период времени.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9.0
57

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
49

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 8S 2020
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.2
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
58

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
3G сети UMTS 900 / 2100
4G сети LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.86 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 8S 2020 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 8S 2020

Оценка пользователей

4.3 из 5 баллов (4 голосов)

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