Huawei Honor 8S 2020
Дисплей
59
Производительность
20
Батарея
57
Камера
49
Итоговая оценка
52
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- IPS-панель с достойными углами обзора и соотношением к корпусу
- Небольшой вес и компактные габариты
- Быстрое и стабильное подключение по Bluetooth 5.0
- Невысокая цена
- Нет быстрой зарядки и сканера отпечатков пальцев
- Одиночная основная камера без сверхширокоугольной оптики
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 8C 2020
59
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.71 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|78.1%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
395 нит
50
Дизайн и корпус
|Высота
|147.1 мм
|Ширина
|70.78 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|146 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
78.1%
Huawei Honor 8S 2020 относится к ультрабюджетным смартфонам, поэтому имеет обычный дизайн, который характеризуется пластиковым корпусом. Для своей цены рамки у него не очень большие, а вырез сверху дисплея выглядит аккуратно.
20
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio A22
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8300
|GPU-ядер
|1
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1191
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2450
Geekbench 5 (одноядерный)
159
Geekbench 5 (многоядерный)
543
AnTuTu Benchmark 7
56705
AnTuTu Benchmark 8
80491
Смартфон получил один из самых бюджетных процессоров, так что не стоит ожидать от него высокой производительности в играх. 3 ГБ оперативной памяти хватает, приложения остаются активными длительный период времени.
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 9.0
57
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
49
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
58
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
|3G сети
|UMTS 900 / 2100
|4G сети
|LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
59
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.5 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.86 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 8S 2020 могут отличаться в зависимости от региона.