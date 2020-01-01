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Huawei Honor 8S Prime

Huawei Honor 8S Prime
Дисплей
60
Производительность
20
Батарея
57
Камера
50
Итоговая оценка
53
Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран имеет достаточно хорошую плотность пикселей
  • На борту есть магазин приложений Google Play Маркет
  • Компактные размеры и легкий корпус
  • Негибридный лоток под карточки
  • Одиночная основная камера с ограниченным функционалом
  • Нет сканер отпечатков пальцев
  • Заряжается по microUSB, а не Type-C

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 8C Прайм
60

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 78.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
388 нит

Huawei Honor 8S Prime называют ультрабюджетным телефоном с базовым набором возможностей, включая небольшой дисплей. Несмотря на небольшую стоимость, он имеет качественный экран с достаточно хорошей плотностью пикселей. Рамки не очень большие, а вырез для передней камеры не бросается в глаза.

51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 8S Prime
Инфо
Высота 147.1 мм
Ширина 70.7 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 146 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
78.1%
20

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 8C Прайм и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8300
Частота GPU 550 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1209
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2456
Geekbench 5 (одноядерный)
164
Geekbench 5 (многоядерный)
544
AnTuTu Benchmark 7
56091
AnTuTu Benchmark 8
80671

Быстродействие совсем неплохое – хоть память eMMC 5.1 имеет слабую пропускную способность, телефон можно смело назвать отзывчивым. 3 ГБ оперативной памяти сейчас немного, но для повседневных задач хватает.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9.0
57

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
50

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 8S Prime
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.2
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
58

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
3G сети UMTS 900 / 2100
4G сети LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.86 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 8S Prime могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 8S Prime

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (10 голосов)

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