Тесты дисплея

Huawei Honor 8S Prime называют ультрабюджетным телефоном с базовым набором возможностей, включая небольшой дисплей. Несмотря на небольшую стоимость, он имеет качественный экран с достаточно хорошей плотностью пикселей. Рамки не очень большие, а вырез для передней камеры не бросается в глаза.