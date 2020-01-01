Huawei Honor 8X Max
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большая полезная площадь экрана
- Солидный объем оперативной памяти
- Есть запас производительности
- Двойная камера сзади
- Быстрая зарядка
- Очень большой аккумулятор
- Звук Dolby Atmos
- NFC
- Весит достаточно много
- microUSB
- Нет беспроводной зарядки
- Bluetooth 4.2
- Нет защиты от влаги
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|7.12 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2244 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|Плотность пикселей
|350 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.73%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|177.5 мм
|Ширина
|86.2 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|210 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Huawei Honor 8X Max получил дизайн, как у младшей модели, но дисплей, как у планшета. Его диагональ составляет 7.12 дюймов, хотя фаблет не кажется очень большим благодаря очень тонким рамкам. Плюс таких габаритов в том, что вовнутрь можно поместить большой аккумулятор, и в случае с Хонор 8Х Макс его емкость составляет 5000 мАч.
Новинка весит 210 грамм. Ее корпус выполнен из алюминия и стекла. По высоте 8X Max имеет 177.6 мм, по ширине 86.3 мм, толщине — 8.1 мм.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 660
|Архитектура
|4 ядра по 1.95 ГГц (Kryo 260 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260 SIlver)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1950 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 512
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Телефон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 636, который идет в комплекте с графическим адаптером Adreno 509 с тактовой частотой 650 МГц,и LTE-модулем Cat.12.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9)
|Оболочка UI
|EMUI 9
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:52 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (16 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/1.8
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2
|Фокусное расстояние
|23 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Технические характеристики Хуавей Хонор 8Х Макс включают порт для зарядки microUSB, один динамик громкой связи, 3.5 мм аудиоразъем, сканер отпечатков пальцев и лица. По отзывам пользователей, обе биометрические технологии работают очень хорошо, как на топовых аппаратах за 50 тысяч рублей.
Из беспроводных технологий можно выделить Bluetooth 4.2, NFC и двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac. Благодаря чипу NFC пользователь может настроить систему бесконтактных платежей Android Pay.
За звук отвечает аудиочип Smart PA и программная настройка Dolby Atmos.
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Быстрое ознакомление с устройством
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
Цены на Huawei Honor 8X Max
FAQ - Ответы на частые вопросы
Перегревается ли Хуавей Хонор 8Х Макс?
- Никаких проблем с перегревом не наблюдается. Даже в играх телефон сохраняет комфортный уровень температуры корпуса.
Насколько хорошо работает сканер лица?
- Honor 8X Max получил сканер лица и отпечатков пальцев. Пользователи часто предпочитают первый вариант и не зря. Функция работает четко и без каких-либо проблем.
Оценка пользователей
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