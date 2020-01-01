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Huawei Honor 8X Max

Huawei Honor 8X Max
Дисплей
57
Производительность
36
Батарея
84
Камера
54
Итоговая оценка
59
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большая полезная площадь экрана
  • Солидный объем оперативной памяти
  • Есть запас производительности
  • Двойная камера сзади
  • Быстрая зарядка
  • Очень большой аккумулятор
  • Звук Dolby Atmos
  • NFC
  • Весит достаточно много
  • microUSB
  • Нет беспроводной зарядки
  • Bluetooth 4.2
  • Нет защиты от влаги

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 8Х Макс
57

Экран

Тип IPS LCD
Размер 7.12 дюймов
Разрешение 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9
Плотность пикселей 350 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.73%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 8X Max
Инфо
Высота 177.5 мм
Ширина 86.2 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 210 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.73%

Huawei Honor 8X Max получил дизайн, как у младшей модели, но дисплей, как у планшета. Его диагональ составляет 7.12 дюймов, хотя фаблет не кажется очень большим благодаря очень тонким рамкам. Плюс таких габаритов в том, что вовнутрь можно поместить большой аккумулятор, и в случае с Хонор 8Х Макс его емкость составляет 5000 мАч.

Новинка весит 210 грамм. Ее корпус выполнен из алюминия и стекла. По высоте 8X Max имеет 177.6 мм, по ширине 86.3 мм, толщине — 8.1 мм.

36

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 8Х Макс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660
Архитектура 4 ядра по 1.95 ГГц (Kryo 260 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260 SIlver)
CPU ядер 8
Частота 1950 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 512
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1320
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4776
AnTuTu Benchmark 7
112279
AnTuTu Benchmark 8
129862

Телефон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 636, который идет в комплекте с графическим адаптером Adreno 509 с тактовой частотой 650  МГц,и LTE-модулем Cat.12.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9)
Оболочка UI EMUI 9
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:52 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 8X Max
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/1.8
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2
Фокусное расстояние 23 мм
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
65

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500

Технические характеристики Хуавей Хонор 8Х Макс включают порт для зарядки microUSB, один динамик громкой связи, 3.5 мм аудиоразъем, сканер отпечатков пальцев и лица. По отзывам пользователей, обе биометрические технологии работают очень хорошо, как на топовых аппаратах за 50 тысяч рублей.

Из беспроводных технологий можно выделить Bluetooth 4.2, NFC и двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac. Благодаря чипу NFC пользователь может настроить систему бесконтактных платежей Android Pay.

За звук отвечает аудиочип Smart PA и программная настройка Dolby Atmos.

94

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Быстрое ознакомление с устройством
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 8X Max могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 8X Max

FAQ - Ответы на частые вопросы

Перегревается ли Хуавей Хонор 8Х Макс?

- Никаких проблем с перегревом не наблюдается. Даже в играх телефон сохраняет комфортный уровень температуры корпуса.

Насколько хорошо работает сканер лица?

- Honor 8X Max получил сканер лица и отпечатков пальцев. Пользователи часто предпочитают первый вариант и не зря. Функция работает четко и без каких-либо проблем.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (40 голосов)

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