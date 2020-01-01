Huawei Honor 8X Max получил дизайн, как у младшей модели, но дисплей, как у планшета. Его диагональ составляет 7.12 дюймов, хотя фаблет не кажется очень большим благодаря очень тонким рамкам. Плюс таких габаритов в том, что вовнутрь можно поместить большой аккумулятор, и в случае с Хонор 8Х Макс его емкость составляет 5000 мАч.

Новинка весит 210 грамм. Ее корпус выполнен из алюминия и стекла. По высоте 8X Max имеет 177.6 мм, по ширине 86.3 мм, толщине — 8.1 мм.