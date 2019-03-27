Насколько быстро работает Honor 9?

- По быстродействию он может сравниться с Google Pixel и OnePlus 5.

Защищен ли этот смартфон о воды и пыли?

- По сути, нет. Смартфон переживет ливень и день в пустыне, однако погружать его в воду не стоит.

Стоит ли менять свой Honor 8 на Honor 9?

- В новом аппарате нет киллер-фич, которые бы заставили владельца прошлогодней модели поменять на нынешнюю.

Не царапается ли корпус?

- Корпус Хуавей Хонор 9 защищен с обеих сторон стеклом Gorilla Glass пятого поколения, которое очень хорошо противостоит ударам и царапинам в том числе.