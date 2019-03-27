Huawei Honor 9
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2017 года
|Дата начала продаж
|Июль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Достойный выбор цветов
- Есть все необходимые сенсоры
- Много памяти как оперативной, так и постоянной
- Экран защищен стеклом Gorilla Glass 5
- Портретный режим камеры
- Быстрая зарядка
- В комплекте есть наушники
- ИК-порт
- Второй слот совместим с карточкой памяти
- Нет беспроводной зарядки
- Bluetooth 4.2
- Маркая поверхность корпуса
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|428 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|70.24%
Тесты дисплея
Передняя сторона смартфона защищена идентичным стеклом, а под ним прячется IPS-дисплей с диагональю 5.15 дюймов и разрешением FHD. Плотность пикселей при этом составляет 428 точек на дюйм, а соотношение экрана к корпусу — 70%. Судя по отзывам из сети, углы обзора идеальны, а цветопередача естественная.
Дизайн и корпус
|Высота
|147.3 мм
|Ширина
|70.9 мм
|Толщина
|7.4 мм
|Вес
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Серый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Huawei Honor 9 является еще одним флагманом компании Huawei. Он, в отличие от P10, имеет стеклянную заднюю крышку изогнутой формы, которая выполнена по технологии Gorilla Glass 5.
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 960
|Архитектура
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2360 МГц
|Размер транзистора
|16 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP8
|GPU-ядер
|8
|Частота GPU
|1037 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
В основе этого устройства лежит процессор HiSilicon Kirin 960 собственного производства, а за работу сенсоров отвечает со-процессор i6. Графический ускоритель Mali-G71 обладает 12 ядрами. Характеристики Хуавей Хонор 9 включают 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти для хранения медиафайлов. Для расширения внутренней памяти используется карта памяти microSD до 256 ГБ, однако она совмещена со второй Nano-сим.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|3200 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|5160 x 3872
|Зум
|Цифровой (без потери качества), 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 20 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2017 года
|Дата начала продаж
|Июль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.26 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.26 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Magic Sound
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
Цены на Huawei Honor 9
FAQ - Ответы на частые вопросы
Насколько быстро работает Honor 9?
- По быстродействию он может сравниться с Google Pixel и OnePlus 5.
Защищен ли этот смартфон о воды и пыли?
- По сути, нет. Смартфон переживет ливень и день в пустыне, однако погружать его в воду не стоит.
Стоит ли менять свой Honor 8 на Honor 9?
- В новом аппарате нет киллер-фич, которые бы заставили владельца прошлогодней модели поменять на нынешнюю.
Не царапается ли корпус?
- Корпус Хуавей Хонор 9 защищен с обеих сторон стеклом Gorilla Glass пятого поколения, которое очень хорошо противостоит ударам и царапинам в том числе.