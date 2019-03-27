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Huawei Honor 9

Huawei Honor 9
Дисплей
57
Производительность
42
Батарея
60
Камера
47
Итоговая оценка
53
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2017 года
Дата начала продаж Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Достойный выбор цветов
  • Есть все необходимые сенсоры
  • Много памяти как оперативной, так и постоянной
  • Экран защищен стеклом Gorilla Glass 5
  • Портретный режим камеры
  • Быстрая зарядка
  • В комплекте есть наушники
  • ИК-порт
  • Второй слот совместим с карточкой памяти
  • Нет беспроводной зарядки
  • Bluetooth 4.2
  • Маркая поверхность корпуса

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 9
57

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.1 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 428 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 70.24%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
521 нит

Передняя сторона смартфона защищена идентичным стеклом, а под ним прячется IPS-дисплей с диагональю 5.15 дюймов и разрешением FHD. Плотность пикселей при этом составляет 428 точек на дюйм, а соотношение экрана к корпусу — 70%. Судя по отзывам из сети, углы обзора идеальны, а цветопередача естественная.

45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 9
Инфо
Высота 147.3 мм
Ширина 70.9 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 155 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
70.24%

Huawei Honor 9 является еще одним флагманом компании Huawei. Он, в отличие от P10, имеет стеклянную заднюю крышку изогнутой формы, которая выполнена по технологии Gorilla Glass 5.

42

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 9 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 960
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2360 МГц
Размер транзистора 16 нанометров
Графика Mali-G71 MP8
GPU-ядер 8
Частота GPU 1037 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1863
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6113
AnTuTu Benchmark 7
141862
AnTuTu Benchmark 8
200065

В основе этого устройства лежит процессор HiSilicon Kirin 960 собственного производства, а за работу сенсоров отвечает со-процессор i6. Графический ускоритель Mali-G71 обладает 12 ядрами. Характеристики Хуавей Хонор 9 включают 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти для хранения медиафайлов. Для расширения внутренней памяти используется карта памяти microSD до 256 ГБ, однако она совмещена со второй Nano-сим.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 9.1
Размер системы из коробки 14 ГБ
60

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:28 ч.
Время просмотра видео
9:37 ч.
Время разговора (3G)
21:03 ч.
47

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 9
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 5160 x 3872
Зум Цифровой (без потери качества), 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 20 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
68

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
65

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
80 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2017 года
Дата начала продаж Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.26 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.26 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Magic Sound
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 9 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 9

FAQ - Ответы на частые вопросы

Насколько быстро работает Honor 9?

- По быстродействию он может сравниться с Google Pixel и OnePlus 5.

Защищен ли этот смартфон о воды и пыли?

- По сути, нет. Смартфон переживет ливень и день в пустыне, однако погружать его в воду не стоит.

Стоит ли менять свой Honor 8 на Honor 9?

- В новом аппарате нет киллер-фич, которые бы заставили владельца прошлогодней модели поменять на нынешнюю.

Не царапается ли корпус?

- Корпус Хуавей Хонор 9 защищен с обеих сторон стеклом Gorilla Glass пятого поколения, которое очень хорошо противостоит ударам и царапинам в том числе.

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (76 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Игорь 27 марта 2019 22:14
Телефончик отличный каких нибудь проблем не было система оптимизирована на 5 из 5 и железо не плохое раньше был xperia z2 этот ближе приглянулся очень доволен.
-4 Ответить
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