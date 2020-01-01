Поддерживает ли Honor 9 Lite технологию виртуальной реальности?

- Да, пользователь может работать с программами и играми, построенными на основе VR.

Можно ли записывать 4K-видео?

- Хонор 9 Лайт не умеет снимать 4K-видео ни через стандартное приложение камеры, ни через стороннее. Максимальное разрешение съемки роликов составляет 1920 на 1080 пикселей при 30 кадрах/с.

Стоит ли обновляться с Honor 8 Lite на 9 Lite?

- Новая модель получила более крупный экран с лучшим разрешением: 5.65 дюймов против 5.2 дюйма. У них одинаковая емкость аккумуляторов, но работают они на разных версиях операционной системы Android. Хонор 9 Лайт поддерживает карты памяти объемом до 256 ГБ, тогда как Хонор 8 Лайт — 128 ГБ. Последний имеет всего 2 камеры, тогда как его преемник 4 объектив: 2 спереди и 2 сзади.