Huawei Honor 9 Lite
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Безрамочный дисплей
- Запас производительности
- Соотношение цены/качества
- Неплохие камеры
- Программное обеспечение
- Гибридный слот для SIM-карт
- Скользкий корпус
- Иногда перегревается
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.65 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|427 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|76.12%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|151 мм
|Ширина
|71.9 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|149 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Сапфировый синий, Черный, Ледяной серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 659
|Архитектура
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2360 МГц
|Размер транзистора
|16 нанометров
|Графика
|Mali-T830 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|9.3 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2
|Фокусное расстояние
|28 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Huawei Honor 9 Lite получил 4 объектива: 2 спереди и два сзади. Исходя из этого, портретные фотографии можно делать на любую из камер, будь то фронтальная или основная. Качество хорошее — придраться, по сути, не к чему.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Достоинством Хонор 9 Лайт является поддержка Android Pay благодаря наличию модуля NFC. Здесь также присутствует модуль Bluetooth 4.2, который имеет не самую лучшую скорость передачи. Поддержку однодиапазонного WiFi тоже нельзя приписать к преимуществам, поскольку здесь сильно ограничивается пропускная способность.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.44 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.96 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены на Huawei Honor 9 Lite
FAQ - Ответы на частые вопросы
Поддерживает ли Honor 9 Lite технологию виртуальной реальности?
- Да, пользователь может работать с программами и играми, построенными на основе VR.
Можно ли записывать 4K-видео?
- Хонор 9 Лайт не умеет снимать 4K-видео ни через стандартное приложение камеры, ни через стороннее. Максимальное разрешение съемки роликов составляет 1920 на 1080 пикселей при 30 кадрах/с.
Стоит ли обновляться с Honor 8 Lite на 9 Lite?
- Новая модель получила более крупный экран с лучшим разрешением: 5.65 дюймов против 5.2 дюйма. У них одинаковая емкость аккумуляторов, но работают они на разных версиях операционной системы Android. Хонор 9 Лайт поддерживает карты памяти объемом до 256 ГБ, тогда как Хонор 8 Лайт — 128 ГБ. Последний имеет всего 2 камеры, тогда как его преемник 4 объектив: 2 спереди и 2 сзади.
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