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Huawei Honor 9 Lite

Huawei Honor 9 Lite
Дисплей
61
Производительность
27
Батарея
54
Камера
49
Итоговая оценка
50
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2017 года
Дата начала продаж Февраль 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Безрамочный дисплей
  • Запас производительности
  • Соотношение цены/качества
  • Неплохие камеры
  • Программное обеспечение
  • Гибридный слот для SIM-карт
  • Скользкий корпус
  • Иногда перегревается

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 9 Лайт
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.65 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 427 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 76.12%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
596 нит
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 9 Lite
Инфо
Высота 151 мм
Ширина 71.9 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 149 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Сапфировый синий, Черный, Ледяной серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
76.12%
27

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 9 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 659
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2360 МГц
Размер транзистора 16 нанометров
Графика Mali-T830 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
921
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3624
AnTuTu Benchmark 7
75929
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 9
Размер системы из коробки 9.3 ГБ
54

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
49

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 9 Lite
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/2
Фокусное расстояние 28 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Huawei Honor 9 Lite получил 4 объектива: 2 спереди и два сзади. Исходя из этого, портретные фотографии можно делать на любую из камер, будь то фронтальная или основная. Качество хорошее — придраться, по сути, не к чему.

56

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500

Достоинством Хонор 9 Лайт является поддержка Android Pay благодаря наличию модуля NFC. Здесь также присутствует модуль Bluetooth 4.2, который имеет не самую лучшую скорость передачи. Поддержку однодиапазонного WiFi тоже нельзя приписать к преимуществам, поскольку здесь сильно ограничивается пропускная способность.

59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2017 года
Дата начала продаж Февраль 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 9 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 9 Lite

FAQ - Ответы на частые вопросы

Поддерживает ли Honor 9 Lite технологию виртуальной реальности?

- Да, пользователь может работать с программами и играми, построенными на основе VR.

Можно ли записывать 4K-видео?

- Хонор 9 Лайт не умеет снимать 4K-видео ни через стандартное приложение камеры, ни через стороннее. Максимальное разрешение съемки роликов составляет 1920 на 1080 пикселей при 30 кадрах/с.

Стоит ли обновляться с Honor 8 Lite на 9 Lite?

- Новая модель получила более крупный экран с лучшим разрешением: 5.65 дюймов против 5.2 дюйма. У них одинаковая емкость аккумуляторов, но работают они на разных версиях операционной системы Android. Хонор 9 Лайт поддерживает карты памяти объемом до 256 ГБ, тогда как Хонор 8 Лайт — 128 ГБ. Последний имеет всего 2 камеры, тогда как его преемник 4 объектив: 2 спереди и 2 сзади.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (30 голосов)

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