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Huawei Honor 9A

Huawei Honor 9A
Дисплей
59
Производительность
26
Батарея
78
Камера
59
Итоговая оценка
59
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Достойный IPS-дисплей с хорошей цветопередачей
  • Крупный аккумулятор на 5000 мАч
  • Есть сверхширокоугольная камера на 5 МП
  • Оболочка с хорошим набором функций
  • Медленная память eMMC 5.1
  • Отсутствует NFC-модуль и быстрая зарядка
  • Мало оперативной памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 9А
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 278 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.3%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит

Huawei Honor 9A получил вполне стандартный IPS-дисплей с хорошей цветопередачей. Большие рамки вокруг немного портят впечатления, вырез в дисплее тоже не украшает смартфон, но ничего криминального.

50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 9A
Инфо
Высота 159.1 мм
Ширина 74.1 мм
Толщина 9 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Голубой, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.3%
26

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 9А и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1474
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4407
Geekbench 5 (одноядерный)
176
Geekbench 5 (многоядерный)
898
AnTuTu Benchmark 7
80014
AnTuTu Benchmark 8
96913
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Magic UI 3.1
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Батарея на 5000 мАч полностью оправдывает себя, но заряжается достаточно долго из-за того, что там нет функции быстрой зарядки.

59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 9A
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Задняя камера обладает тремя сенсорами, но внимание заслуживает только сверхширокоугольный. Основной на 13 мегапикселей тоже неплохой, но слабый автофокус не позволяет сделать качественный кадр, когда вокруг слабое освещение.

68

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 9A могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 9A

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (81 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Лохова 14 июня 2020 02:28
Ужасный телефон. Пересела с Редми 2С. На два порядка хуже. Тормозит, медленно загружает сайты. Гугла нет - это самая важная проблема. Не все приложения поддерживаются в "вашем регионе". Тормозит - потому что шпионит. Просто слёзы, а не телефон. Я в шоке от этого бревна.
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Николай 12 июня 2020 02:18
Ну что могу сказать если вы геймер то не заказываете эту модель лучше переплатить и заказать хонор 10 лайт. Плюсы:большой экран довольно качественная камера громкие динамики и хороши фонарик есть режим защиты зрение записи с экрана и электронный книги если зайти в спец возможности то можно найти крутую вещь включения при поднятие распознавание лица и отпечаток. Минусы:не поддерживает гугл систему многие игры легко разбивается нету чехла в комплекте лекго гонятся глездо для sim-карты как и у большинство хоноров рука быстро устаёт лекго царапоется. Итог:не рекомендую тем кто часто роняет телефон геймерам и людям с раслаблеными руками так как будут ронять и будут руки быстро устовать а так 3.0 звезды иза того что не подерживает гугл сестемы и много игр. ⭐⭐⭐🌑🌑 А так нормальный телефон не рекомендую детям
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