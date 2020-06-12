Huawei Honor 9A
Дисплей
59
Производительность
26
Батарея
78
Камера
59
Итоговая оценка
59
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Достойный IPS-дисплей с хорошей цветопередачей
- Крупный аккумулятор на 5000 мАч
- Есть сверхширокоугольная камера на 5 МП
- Оболочка с хорошим набором функций
- Медленная память eMMC 5.1
- Отсутствует NFC-модуль и быстрая зарядка
- Мало оперативной памяти
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 9А
59
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|278 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.3%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
444 нит
Huawei Honor 9A получил вполне стандартный IPS-дисплей с хорошей цветопередачей. Большие рамки вокруг немного портят впечатления, вырез в дисплее тоже не украшает смартфон, но ничего криминального.
50
Дизайн и корпус
|Высота
|159.1 мм
|Ширина
|74.1 мм
|Толщина
|9 мм
|Вес
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Голубой, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.3%
26
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P22
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|680 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1474
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4407
Geekbench 5 (одноядерный)
176
Geekbench 5 (многоядерный)
898
AnTuTu Benchmark 7
80014
AnTuTu Benchmark 8
96913
77
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Magic UI 3.1
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Батарея на 5000 мАч полностью оправдывает себя, но заряжается достаточно долго из-за того, что там нет функции быстрой зарядки.
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Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|3 (13 МП + 5 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Задняя камера обладает тремя сенсорами, но внимание заслуживает только сверхширокоугольный. Основной на 13 мегапикселей тоже неплохой, но слабый автофокус не позволяет сделать качественный кадр, когда вокруг слабое освещение.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 9A могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Huawei Honor 9A
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