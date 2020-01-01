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Huawei Honor 9C

Huawei Honor 9C
Дисплей
66
Производительность
37
Батарея
67
Камера
60
Итоговая оценка
60
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Удобный в использовании 6.39-дюймовый экран
  • Есть сверхширокоугольная камера на 120 градусов
  • Емкий аккумулятор обеспечивает более суток автономной работы
  • Отдельный слот для карты MicroSD
  • Отсутствует магазин приложений Play Маркет
  • Небольшое разрешение экрана - видны пиксели
  • Нет поддержки быстрой зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 9С
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.39 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 9C
Инфо
Высота 159.8 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 176 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Голубой, Полночный Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.4%

Huawei Honor 9C получил достаточно простой дизайн, хотя круглый вырез небольших размеров в дисплее выглядит стильно. Более того, он не мешает пользоваться смартфоном, поскольку находится близко к краю, и интерфейс оптимизирован правильно.

37

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 9С и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710A
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1506
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5363
Geekbench 5 (одноядерный)
327
Geekbench 5 (многоядерный)
1400
AnTuTu Benchmark 7
140278
AnTuTu Benchmark 8
155133
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI EMUI 10.1
67

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 9C
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера не выделяется качеством съемки, но функционала хватает. Honor 9C умеет делать портретные фотографии, но самое главное - сверхширокоугольные. Для них нужно больше света, поэтому вечером будет сложно получить хороший кадр.

58

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only)
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800)
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Звук здесь тоже невысокого качества, однако он не доставляет неприятностей. Динамик громкой связи не хрипит, разговорный тоже обладает чистым звучанием, которого хватает для комфортного разговора.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания (10 Вт)
- Скрепка для извлеченя SIM
- Руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 9C могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 9C

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (60 голосов)

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