Huawei Honor 9C
Дисплей
66
Производительность
37
Батарея
67
Камера
60
Итоговая оценка
60
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Удобный в использовании 6.39-дюймовый экран
- Есть сверхширокоугольная камера на 120 градусов
- Емкий аккумулятор обеспечивает более суток автономной работы
- Отдельный слот для карты MicroSD
- Отсутствует магазин приложений Play Маркет
- Небольшое разрешение экрана - видны пиксели
- Нет поддержки быстрой зарядки
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 9С
66
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.39 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.4%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
444 нит
52
Дизайн и корпус
|Высота
|159.8 мм
|Ширина
|76.1 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|176 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Голубой, Полночный Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.4%
Huawei Honor 9C получил достаточно простой дизайн, хотя круглый вырез небольших размеров в дисплее выглядит стильно. Более того, он не мешает пользоваться смартфоном, поскольку находится близко к краю, и интерфейс оптимизирован правильно.
37
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710A
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1506
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5363
Geekbench 5 (одноядерный)
327
Geekbench 5 (многоядерный)
1400
AnTuTu Benchmark 7
140278
AnTuTu Benchmark 8
155133
Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 - 289 место
77
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
67
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
60
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера не выделяется качеством съемки, но функционала хватает. Honor 9C умеет делать портретные фотографии, но самое главное - сверхширокоугольные. Для них нужно больше света, поэтому вечером будет сложно получить хороший кадр.
58
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only)
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800)
59
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Звук здесь тоже невысокого качества, однако он не доставляет неприятностей. Динамик громкой связи не хрипит, разговорный тоже обладает чистым звучанием, которого хватает для комфортного разговора.
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания (10 Вт)
- Скрепка для извлеченя SIM
- Руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 9C могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Huawei Honor 9C
Оценка пользователей
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