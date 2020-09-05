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Huawei Honor 9S

Huawei Honor 9S
Дисплей
60
Производительность
24
Батарея
57
Камера
47
Итоговая оценка
53
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Легкая и прочная конструкция корпуса
  • Удобное и функциональное программное обеспечение
  • Отдельный слот для карты памяти
  • Отличная автономность
  • Google Play Маркет отсутствует на телефоне
  • Малопроизводительный процессор MediaTek
  • Мало оперативной памяти
  • Нет быстрой зарядки аккумулятора

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 9S
60

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 73.8%

Huawei Honor 9S получил ничем не примечательный дисплей на 5.45 дюймов, но плотность пикселей в 295 точек на дюйм обеспечивает солидное качество изображения. Единственный недостаток заключается в больших рамках, из-за чего соотношение экрана к корпусу составляет всего 73.6 процентов.

47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 9S
Инфо
Высота 146.5 мм
Ширина 70.9 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 144 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
73.8%
24

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 9S и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
775
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3459
Geekbench 5 (одноядерный)
174
Geekbench 5 (многоядерный)
901
AnTuTu Benchmark 7
77140
AnTuTu Benchmark 8
96075

Процессор Helio P22 обладает минимально необходимой производительностью для комфортной работы интерфейса Magic UI 3.1. 2 ГБ оперативной памяти хватает для простых задач, но не для сложных. Встроенный накопитель на 32 ГБ позволяет хранить все необходимые данные, но можно расширить с помощью карты памяти MicroSD.

77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Magic UI 3.1
57

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
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Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 9S
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 9S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 9S

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (39 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Lega 05 сентября 2020 12:00
Мне нравится есть приложения как душе угодно. Раньше был асус5. Всё хороши и без отказны!!!
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