Huawei Honor 9S
Дисплей
60
Производительность
24
Батарея
57
Камера
47
Итоговая оценка
53
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Легкая и прочная конструкция корпуса
- Удобное и функциональное программное обеспечение
- Отдельный слот для карты памяти
- Отличная автономность
- Google Play Маркет отсутствует на телефоне
- Малопроизводительный процессор MediaTek
- Мало оперативной памяти
- Нет быстрой зарядки аккумулятора
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 9S
60
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.45 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|73.8%
Huawei Honor 9S получил ничем не примечательный дисплей на 5.45 дюймов, но плотность пикселей в 295 точек на дюйм обеспечивает солидное качество изображения. Единственный недостаток заключается в больших рамках, из-за чего соотношение экрана к корпусу составляет всего 73.6 процентов.
47
Дизайн и корпус
|Высота
|146.5 мм
|Ширина
|70.9 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|144 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
73.8%
24
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P22
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
775
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3459
Geekbench 5 (одноядерный)
174
Geekbench 5 (многоядерный)
901
AnTuTu Benchmark 7
77140
AnTuTu Benchmark 8
96075
Процессор Helio P22 обладает минимально необходимой производительностью для комфортной работы интерфейса Magic UI 3.1. 2 ГБ оперативной памяти хватает для простых задач, но не для сложных. Встроенный накопитель на 32 ГБ позволяет хранить все необходимые данные, но можно расширить с помощью карты памяти MicroSD.
77
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Magic UI 3.1
57
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
47
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
57
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
59
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 9S могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Huawei Honor 9S
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Huawei Honor 9S против Huawei Honor 9 Lite
- Huawei Honor 9S против Huawei Honor 10 Lite
- Huawei Honor 9S против Huawei Honor 10i
- Huawei Honor 9S против Huawei Honor 8S
- Huawei Honor 9S против Huawei Y5 (2019)
- Huawei Honor 9S против Huawei Honor 8A
- Huawei Honor 9S против Xiaomi Redmi 7A
- Huawei Honor 9S против Xiaomi Redmi 8A
- Huawei Honor 9S против Samsung Galaxy A01
- Huawei Honor 9S против Huawei Honor 9C
- Huawei Honor 9S против Huawei Y5p