Huawei Honor 9S получил ничем не примечательный дисплей на 5.45 дюймов, но плотность пикселей в 295 точек на дюйм обеспечивает солидное качество изображения. Единственный недостаток заключается в больших рамках, из-за чего соотношение экрана к корпусу составляет всего 73.6 процентов.