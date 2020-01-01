48-мегапиксельная камера гордится с апертурой f/1.8 гордится детализацией. Она делает неплохие фотографии в вечернее время, когда доступно слабое освещение. Лицевой объектив имеет стандартные характеристики, и без автофокуса и должной стабилизации изображение не отличается качеством.