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Huawei Honor 9X Lite

Huawei Honor 9X Lite
Дисплей
66
Производительность
38
Батарея
64
Камера
58
Итоговая оценка
60
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Хорошая детализация снимков
  • Большой экран с удобным соотношением сторон
  • Заряжается по современному порту USB Type-C
  • Быстрый Wi-Fi с двухдиапазонным подключением
  • Нет поддержки 4K-видео
  • Лишен функции быстрой зарядки
  • Второй слот SIM-карты совмещен с MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 9Х Лайт
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 9X Lite
Инфо
Высота 160.4 мм
Ширина 76.6 мм
Толщина 8 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Изумрудный зеленый, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.4%

Huawei Honor 9X Lite выглядит вполне обычно, учитывая тот факт, что в экране имеется достаточно большой вырез для фронтальной камеры и нескольких датчиков. Сзади находится двойная камера со вспышкой и сенсор отпечатков пальцев.

38

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 9Х Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1623
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5653
Geekbench 5 (одноядерный)
334
Geekbench 5 (многоядерный)
1336
AnTuTu Benchmark 7
137544
AnTuTu Benchmark 8
165393

Аппарат работает на бюджетном процессоре Kirin 710, но для нетребовательных игр его мощности хватает. Он имеет 128 ГБ встроенного накопителя и 4 ГБ ОЗУ, что является хорошим запасом для смартфона такого ценового сегмента.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9
Оболочка UI EMUI 9.1
Размер системы из коробки 12 ГБ
64

Батарея

Характеристики
Объем 3750 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:36 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 9X Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (48 МП + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

48-мегапиксельная камера гордится с апертурой f/1.8 гордится детализацией. Она делает неплохие фотографии в вечернее время, когда доступно слабое освещение. Лицевой объектив имеет стандартные характеристики, и без автофокуса и должной стабилизации изображение не отличается качеством.

60

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 9X Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 9X Lite

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (19 голосов)

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