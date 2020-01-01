Huawei Honor 9X Lite
Дисплей
66
Производительность
38
Батарея
64
Камера
58
Итоговая оценка
60
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Хорошая детализация снимков
- Большой экран с удобным соотношением сторон
- Заряжается по современному порту USB Type-C
- Быстрый Wi-Fi с двухдиапазонным подключением
- Нет поддержки 4K-видео
- Лишен функции быстрой зарядки
- Второй слот SIM-карты совмещен с MicroSD
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 9Х Лайт
66
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.4%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
444 нит
63
Дизайн и корпус
|Высота
|160.4 мм
|Ширина
|76.6 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Изумрудный зеленый, Полночный черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.4%
Huawei Honor 9X Lite выглядит вполне обычно, учитывая тот факт, что в экране имеется достаточно большой вырез для фронтальной камеры и нескольких датчиков. Сзади находится двойная камера со вспышкой и сенсор отпечатков пальцев.
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Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710F
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1623
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5653
Geekbench 5 (одноядерный)
334
Geekbench 5 (многоядерный)
1336
AnTuTu Benchmark 7
137544
AnTuTu Benchmark 8
165393
Аппарат работает на бюджетном процессоре Kirin 710, но для нетребовательных игр его мощности хватает. Он имеет 128 ГБ встроенного накопителя и 4 ГБ ОЗУ, что является хорошим запасом для смартфона такого ценового сегмента.
Рейтинг смартфонов в AnTuTu Benchmark - 275 место
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9
|Оболочка UI
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
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Батарея
|Объем
|3750 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:36 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
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Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (48 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
48-мегапиксельная камера гордится с апертурой f/1.8 гордится детализацией. Она делает неплохие фотографии в вечернее время, когда доступно слабое освещение. Лицевой объектив имеет стандартные характеристики, и без автофокуса и должной стабилизации изображение не отличается качеством.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 9X Lite могут отличаться в зависимости от региона.