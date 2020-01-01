Тесты дисплея

Huawei Honor 9X Pro имеет большой, по нынешним меркам, дисплей, который лишен отверстий и вырезов, за счет чего панель становится сплошной. Картинка сочная и четкая, и в этом нет ничего удивительного, учитывая что это IPS.