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Huawei Honor 9X Pro

Huawei Honor 9X Pro
Дисплей
64
Производительность
60
Батарея
75
Камера
67
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Выезжающая фронталка вместо выреза в экране
  • Есть сверхширокоугольная камера на 8 МП
  • Энергоэффективный процессор
  • 8 ГБ ОЗУ в базовой конфигурации
  • Прочная алюминиевая рамка защищает внутренности и дисплей
  • Смартфон не умеет быстро заряжаться 
  • Достаточно много весит
  • Сканер отпечатков не встроен в экран

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 9Х Про
64

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
517 нит

Huawei Honor 9X Pro имеет большой, по нынешним меркам, дисплей, который лишен отверстий и вырезов, за счет чего панель становится сплошной. Картинка сочная и четкая, и в этом нет ничего удивительного, учитывая что это IPS.

56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 9X Pro
Инфо
Высота 163.1 мм
Ширина 77.2 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 206 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.7%
60

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 9Х Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 810
Архитектура 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2270 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G52 MP6
GPU-ядер 6
Частота GPU 820 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2840
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7450
Geekbench 5 (одноядерный)
587
Geekbench 5 (многоядерный)
1910
AnTuTu Benchmark 7
203061
AnTuTu Benchmark 8
310126

Процессор Kirin 810 построен на базе 7-нанометрового процессора, отличающийся от других решений среднего класса существенной экономией энергии. Здесь установлено 8 ГБ оперативной памяти, а значит около десятка приложений смогут работать одновременно.

77

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10
Размер системы из коробки 13 ГБ
75

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:23 ч.
Время просмотра видео
13:48 ч.
Время разговора (3G)
33:12 ч.

Батарея тут совсем неплохая, но ей не хватает быстрой зарядки. Сам процессор поддерживает соответствующую технологию, однако комплектный адаптер не обладает достаточной мощностью.

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Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 9X Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.2
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only)
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800)
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 9X Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 9X Pro

FAQ - Ответы на частые вопросы

Чем Honor 9X Pro отличается от Honor 9X?

- Более дорогая модель получила дополнительный модуль основной камеры, благодаря которому можно делать сверхширокоугольные снимки. Кроме того, Honor 9X Pro имеет в 2 раза больше оперативной памяти.

Оценка пользователей

3.2 из 5 баллов (30 голосов)

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