Huawei Honor 9X Pro
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Выезжающая фронталка вместо выреза в экране
- Есть сверхширокоугольная камера на 8 МП
- Энергоэффективный процессор
- 8 ГБ ОЗУ в базовой конфигурации
- Прочная алюминиевая рамка защищает внутренности и дисплей
- Смартфон не умеет быстро заряжаться
- Достаточно много весит
- Сканер отпечатков не встроен в экран
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.59 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
Тесты дисплея
Huawei Honor 9X Pro имеет большой, по нынешним меркам, дисплей, который лишен отверстий и вырезов, за счет чего панель становится сплошной. Картинка сочная и четкая, и в этом нет ничего удивительного, учитывая что это IPS.
Дизайн и корпус
|Высота
|163.1 мм
|Ширина
|77.2 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 810
|Архитектура
|2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2270 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP6
|GPU-ядер
|6
|Частота GPU
|820 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Процессор Kirin 810 построен на базе 7-нанометрового процессора, отличающийся от других решений среднего класса существенной экономией энергии. Здесь установлено 8 ГБ оперативной памяти, а значит около десятка приложений смогут работать одновременно.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Батарея тут совсем неплохая, но ей не хватает быстрой зарядки. Сам процессор поддерживает соответствующую технологию, однако комплектный адаптер не обладает достаточной мощностью.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only)
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Huawei Honor 9X Pro
FAQ - Ответы на частые вопросы
Чем Honor 9X Pro отличается от Honor 9X?
- Более дорогая модель получила дополнительный модуль основной камеры, благодаря которому можно делать сверхширокоугольные снимки. Кроме того, Honor 9X Pro имеет в 2 раза больше оперативной памяти.
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
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