Huawei Honor Note 10 получил тонкий, но не защищенный от влаги корпус. Однако, его преимущество в том, что прочная конструкция выдерживает достаточно сильные удары. Стекло на лицевой панели тоже отлично противостоит факторам окружающей среды, хотя разбить его все-таки можно.