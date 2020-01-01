Huawei Honor Note 10
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Хорошо защищенный экран
- Стильный внешний вид
- На отлично справляется со съемкой фото и видео
- Высокий уровень быстродействия
- Скользкая поверхность корпуса
- Нет сертификации по IP67/68
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.95 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2220 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|355 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.75%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|177 мм
|Ширина
|85 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|230 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Huawei Honor Note 10 получил тонкий, но не защищенный от влаги корпус. Однако, его преимущество в том, что прочная конструкция выдерживает достаточно сильные удары. Стекло на лицевой панели тоже отлично противостоит факторам окружающей среды, хотя разбить его все-таки можно.
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 970
|Архитектура
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2360 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP12
|GPU-ядер
|12
|Частота GPU
|767 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|EMUI 8.2
Батарея
|Объем
|4900 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (50% за 45 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Внутри установлен аккумулятор на 5000 мАч, а это гарантирует целый сутки работы от одной зарядки. Функция Fast Charge на месте, и адаптер питания 22.5 Вт быстро восстанавливает здоровье батареи.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (16 МП + 24 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX550 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500, (VoLTE)
Коммуникацию с сетями четвертого поколения обеспечивает достаточно быстрый модем 18-й категории с пропускной способностью 1.2 Гбит/с. Телефон без существенных задержек отправляет и получает данные. Он оборудован современным WiFi, который способен работать в двух режимах: большой радиус действия или высокая пропускная способность.
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Пленка на экран
- Прозрачный чехол