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Huawei Honor Note 10

Huawei Honor Note 10
Дисплей
65
Производительность
56
Батарея
86
Камера
54
Итоговая оценка
64
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года
Дата начала продаж Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Хорошо защищенный экран
  • Стильный внешний вид
  • На отлично справляется со съемкой фото и видео
  • Высокий уровень быстродействия
  • Скользкая поверхность корпуса
  • Нет сертификации по IP67/68

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Ноте 10
65

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 355 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.75%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
596 нит
54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor Note 10
Инфо
Высота 177 мм
Ширина 85 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 230 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.75%

Huawei Honor Note 10 получил тонкий, но не защищенный от влаги корпус. Однако, его преимущество в том, что прочная конструкция выдерживает достаточно сильные удары. Стекло на лицевой панели тоже отлично противостоит факторам окружающей среды, хотя разбить его все-таки можно.

56

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор Ноте 10 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2360 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP12
GPU-ядер 12
Частота GPU 767 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1881
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6743
AnTuTu Benchmark 7
205095
57

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI EMUI 8.2
86

Батарея

Характеристики
Объем 4900 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (50% за 45 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Внутри установлен аккумулятор на 5000 мАч, а это гарантирует целый сутки работы от одной зарядки. Функция Fast Charge на месте, и адаптер питания 22.5 Вт быстро восстанавливает здоровье батареи.

54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor Note 10
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 24 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX550 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
73

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 18
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500, (VoLTE)

Коммуникацию с сетями четвертого поколения обеспечивает достаточно быстрый модем 18-й категории с пропускной способностью 1.2 Гбит/с. Телефон без существенных задержек отправляет и получает данные. Он оборудован современным WiFi, который способен работать в двух режимах: большой радиус действия или высокая пропускная способность.

86

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года
Дата начала продаж Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Пленка на экран
- Прозрачный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor Note 10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor Note 10

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (36 голосов)

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