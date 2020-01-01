Камера здесь состоит из 3 сенсоров, а значит у нее широкий функционал. Помимо портретного датчика, который неплохо справляется со своей задачей, здесь имеется сверхширокоугольный, но от него не стоит ждать слишком много. Во-первых, отсутствует автофокус. Во-вторых, нет должно стабилизации, поэтому часто фотографии будут размытыми.