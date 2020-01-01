Главная > Смартфоны Huawei > Huawei Honor Play 3: цена, технические характеристики и отзывы

Huawei Honor Play 3

Huawei Honor Play 3
Дисплей
56
Производительность
35
Батарея
67
Камера
63
Итоговая оценка
57
Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Красивый дисплей с аккуратным отверстием для камеры
  • Продуманный дизайн
  • Мощная начинка
  • Установлен неплохой аккумулятор
  • Достойная фронтальная камера
  • Нет быстрой зарядки
  • Гибридный слот для SIM-карт
  • Камера слабо снимает на сверхширокоугольную оптику

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Плей 3
56

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.39 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит

Huawei Honor Play 3 гордится своим экраном, главной фишкой которого является дисплей с отверстием для фронтальной камеры. Оно находится в левом верхнем углу, и это подходящее для него место, поскольку не отвлекает внимание. Сама панель пестрит естественными цветами и широкими углами обзора. Единственный момент заключается в небольшом разрешении, но без особого разглядывания не так легко заметить точки.

50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor Play 3
Инфо
Высота 158.9 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 176 граммов
Водонепроницаемость Да
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.9%
35

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор Плей 3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1552
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5337
Geekbench 5 (одноядерный)
328
Geekbench 5 (многоядерный)
1341
AnTuTu Benchmark 7
141799
AnTuTu Benchmark 8
177982

Производительность у смартфона достойная благодаря фирменному процессору Kirin 710F. Там есть 4 производительных ядра, которые обеспечивают основную мощность, которой хватает для большинства задач. Чипсет позволяет играть современные 3D-игры без дискомфорта.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9.1
Размер системы из коробки 13.9 ГБ
67

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor Play 3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

Камера здесь состоит из 3 сенсоров, а значит у нее широкий функционал. Помимо портретного датчика, который неплохо справляется со своей задачей, здесь имеется сверхширокоугольный, но от него не стоит ждать слишком много. Во-первых, отсутствует автофокус. Во-вторых, нет должно стабилизации, поэтому часто фотографии будут размытыми.

61

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
3G сети UMTS 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor Play 3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor Play 3

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (12 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях