Huawei Honor Play 3
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Красивый дисплей с аккуратным отверстием для камеры
- Продуманный дизайн
- Мощная начинка
- Установлен неплохой аккумулятор
- Достойная фронтальная камера
- Нет быстрой зарядки
- Гибридный слот для SIM-карт
- Камера слабо снимает на сверхширокоугольную оптику
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.39 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.9%
Тесты дисплея
Huawei Honor Play 3 гордится своим экраном, главной фишкой которого является дисплей с отверстием для фронтальной камеры. Оно находится в левом верхнем углу, и это подходящее для него место, поскольку не отвлекает внимание. Сама панель пестрит естественными цветами и широкими углами обзора. Единственный момент заключается в небольшом разрешении, но без особого разглядывания не так легко заметить точки.
Дизайн и корпус
|Высота
|158.9 мм
|Ширина
|76.1 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|176 граммов
|Водонепроницаемость
|Да
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710F
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Производительность у смартфона достойная благодаря фирменному процессору Kirin 710F. Там есть 4 производительных ядра, которые обеспечивают основную мощность, которой хватает для большинства задач. Чипсет позволяет играть современные 3D-игры без дискомфорта.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|13.9 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Камера здесь состоит из 3 сенсоров, а значит у нее широкий функционал. Помимо портретного датчика, который неплохо справляется со своей задачей, здесь имеется сверхширокоугольный, но от него не стоит ждать слишком много. Во-первых, отсутствует автофокус. Во-вторых, нет должно стабилизации, поэтому часто фотографии будут размытыми.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Цены на Huawei Honor Play 3
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