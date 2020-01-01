Huawei Honor Play 4 Pro
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Камера с оптическим 3-кратным зумом и отличной стабилизацией
- Двойная сверхширокоугольная фронтальная камера с возможностью съемки 4K-видео
- Мощный процессор с поддержкой 5G
- Быстрая зарядка на 40 Вт
- Нет дополнительного сверхширокоугольного модуля основной камеры
- Отсутствует беспроводная зарядка
- Нельзя расширить объем встроенного накопителя
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.57 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|162.7 мм
|Ширина
|75.8 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|213 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Huawei Honor Play 4 Pro обладает интересным дизайном, отличающийся различными рисунками на задней панели. Фронтальная камера имеет двойной вырез, а находится она в не самом удачном месте – левом верхнем углу. Именно там отображаются значки уведомлений на строке сверху, поэтому они сдвинуты вправо.
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 990 5G
|Архитектура
|2 ядра по 2 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP16
|GPU-ядер
|16
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Magic UI 3.1
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
Батарея имеет стандартную для этой диагонали емкость, но благодаря быстрой зарядке мощностью 40 Вт она заряжается на 100 процентов менее чем за 1 час. Благодаря реверсивной зарядке можно удобно подзаряжать другие гаджеты, но недостаток все же есть – отсутствует беспроводная зарядка.
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|8500 x 4700
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (40 МП + 8 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Основная камера на 40 МП может похвастаться не только лазерным автофокусом, но и 3-кратным оптическим зумом. Он использует оптическую стабилизацию, так что можете смело делать фотографии в движении. Общее качество кадров весьма достойное, даже фронтальная камера может удивить своей детализацией мелких деталей.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|21
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол