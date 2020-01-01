Главная > Смартфоны Huawei > Huawei Honor Play 4 Pro: цена, технические характеристики и отзывы

Huawei Honor Play 4 Pro

Huawei Honor Play 4 Pro
Дисплей
67
Производительность
83
Батарея
84
Камера
78
Итоговая оценка
77
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Камера с оптическим 3-кратным зумом и отличной стабилизацией
  • Двойная сверхширокоугольная фронтальная камера с возможностью съемки 4K-видео
  • Мощный процессор с поддержкой 5G
  • Быстрая зарядка на 40 Вт
  • Нет дополнительного сверхширокоугольного модуля основной камеры
  • Отсутствует беспроводная зарядка
  • Нельзя расширить объем встроенного накопителя

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Плей 4 Про
67

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
480 нит
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor Play 4 Pro
Инфо
Высота 162.7 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 213 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.5%

Huawei Honor Play 4 Pro обладает интересным дизайном, отличающийся различными рисунками на задней панели. Фронтальная камера имеет двойной вырез, а находится она в не самом удачном месте – левом верхнем углу. Именно там отображаются значки уведомлений на строке сверху, поэтому они сдвинуты вправо.

83

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор Плей 4 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 5G
Архитектура 2 ядра по 2 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP16
GPU-ядер 16
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3874
Geekbench 4.4 (многоядерный)
12442
Geekbench 5 (одноядерный)
762
Geekbench 5 (многоядерный)
2984
AnTuTu Benchmark 8
462409
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Magic UI 3.1
84

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да

Батарея имеет стандартную для этой диагонали емкость, но благодаря быстрой зарядке мощностью 40 Вт она заряжается на 100 процентов менее чем за 1 час. Благодаря реверсивной зарядке можно удобно подзаряжать другие гаджеты, но недостаток все же есть – отсутствует беспроводная зарядка.

78

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor Play 4 Pro
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей
Разрешение фото 8500 x 4700
Зум Оптический, 3x
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (40 МП + 8 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Основная камера на 40 МП может похвастаться не только лазерным автофокусом, но и 3-кратным оптическим зумом. Он использует оптическую стабилизацию, так что можете смело делать фотографии в движении. Общее качество кадров весьма достойное, даже фронтальная камера может удивить своей детализацией мелких деталей.

86

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Одновременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 21
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
51

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor Play 4 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor Play 4 Pro

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (11 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях