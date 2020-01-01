Батарея имеет стандартную для этой диагонали емкость, но благодаря быстрой зарядке мощностью 40 Вт она заряжается на 100 процентов менее чем за 1 час. Благодаря реверсивной зарядке можно удобно подзаряжать другие гаджеты, но недостаток все же есть – отсутствует беспроводная зарядка.