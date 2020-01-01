Камера на 48 МП может сделать отличный кадр, однако для этого нужны хорошие условия. Апертура f/1.8 позволяет фотографировать вечером, но специальные алгоритмы плохо справляются со своей задачей. Второй объектив помогает делать портретные кадры определением фона.