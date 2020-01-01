Huawei Honor Play 4T
Дисплей
68
Производительность
38
Батарея
67
Камера
64
Итоговая оценка
62
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой дисплей с качественной цветопередачей
- Оборудован 128 ГБ встроенного накопителя
- 48-мегапиксельная камера с широкоугольной оптикой
- Оптимизированная операционная система
- Нет быстрой зарядки
- Отсутствует сверхширокоугольная оптика
- Гибридный лоток под SIM-карту
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Плей 4Т
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Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.39 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.4%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
444 нит
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Дизайн и корпус
|Высота
|159.8 мм
|Ширина
|76.1 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|176 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.4%
Huawei Honor Play 4T получил продуманный дизайн, характеризуются тонкими рамками. У него имеется круглый вырез для фронтальной камеры, который находится в левом верхнем углу. Датчик отпечатков пальцев находится сзади, никаких проблем с ним не возникает.
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Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710A
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1528
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5366
Geekbench 5 (одноядерный)
328
Geekbench 5 (многоядерный)
1380
AnTuTu Benchmark 7
137601
AnTuTu Benchmark 8
154194
Рейтинг AnTuTu Benchmark - 287 место
77
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Magic UI 3.1
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Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Автономность здесь весьма неплохая, и в этом нет ничего удивительного, учитывая емкость батареи 4000 мАч. Единственным недостатком является отсутствие функции быстрой зарядки.
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Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|2 (48 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 Exmor RS (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Размер сенсора
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера на 48 МП может сделать отличный кадр, однако для этого нужны хорошие условия. Апертура f/1.8 позволяет фотографировать вечером, но специальные алгоритмы плохо справляются со своей задачей. Второй объектив помогает делать портретные кадры определением фона.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only)
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800)
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания (10 Вт)
- Скрепка для извлеченя SIM
- Руководство пользователя
- Чехол
- Защитная пленка
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor Play 4T могут отличаться в зависимости от региона.