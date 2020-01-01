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Huawei Honor Play 4T

Huawei Honor Play 4T
Дисплей
68
Производительность
38
Батарея
67
Камера
64
Итоговая оценка
62
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой дисплей с качественной цветопередачей
  • Оборудован 128 ГБ встроенного накопителя
  • 48-мегапиксельная камера с широкоугольной оптикой
  • Оптимизированная операционная система
  • Нет быстрой зарядки
  • Отсутствует сверхширокоугольная оптика
  • Гибридный лоток под SIM-карту

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Плей 4Т
68

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.39 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
65

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor Play 4T
Инфо
Высота 159.8 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 176 граммов
Водонепроницаемость Нет
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.4%

Huawei Honor Play 4T получил продуманный дизайн, характеризуются тонкими рамками. У него имеется круглый вырез для фронтальной камеры, который находится в левом верхнем углу. Датчик отпечатков пальцев находится сзади, никаких проблем с ним не возникает.

38

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор Плей 4Т и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710A
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1528
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5366
Geekbench 5 (одноядерный)
328
Geekbench 5 (многоядерный)
1380
AnTuTu Benchmark 7
137601
AnTuTu Benchmark 8
154194
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Magic UI 3.1
67

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Автономность здесь весьма неплохая, и в этом нет ничего удивительного, учитывая емкость батареи 4000 мАч. Единственным недостатком является отсутствие функции быстрой зарядки.

64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor Play 4T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 2 (48 МП + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 Exmor RS (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера на 48 МП может сделать отличный кадр, однако для этого нужны хорошие условия. Апертура f/1.8 позволяет фотографировать вечером, но специальные алгоритмы плохо справляются со своей задачей. Второй объектив помогает делать портретные кадры определением фона.

58

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only)
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800)
63

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания (10 Вт)
- Скрепка для извлеченя SIM
- Руководство пользователя
- Чехол
- Защитная пленка
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor Play 4T могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor Play 4T

Оценка пользователей

2.5 из 5 баллов (2 голосов)

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