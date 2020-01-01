Все характеристики чипа Хуавей Хонор Плей 9А и тесты в бенчмарках

Тесты в бенчмарках

Процессор Helio P35 весьма неплохой, но главным достоинством Honor Play 9A является большой объем встроенного накопителя: в базовой конфигурации 64 ГБ, а в топовой – 128 ГБ. К тому же есть отдельный слот для карты памяти MicroSD.