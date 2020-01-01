Huawei Honor Play 9A
Дисплей
59
Производительность
27
Батарея
78
Камера
54
Итоговая оценка
59
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Широкие углы обзора и точная цветопередача экрана
- Много свободного пространства на встроенном накопителе
- Крупный аккумулятор – обеспечивает 2 суток автономной работы
- Двойная камера широкоугольной оптикой
- Плотность пикселей всего 278 точек на дюйм
- Отсутствует быстрая зарядка – долго заряжается
- Медленная передача данных из-за microUSB
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Плей 9А
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Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|278 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.3%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
444 нит
50
Дизайн и корпус
|Высота
|159.1 мм
|Ширина
|74.1 мм
|Толщина
|9 мм
|Вес
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Зеленый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.3%
Huawei Honor Play 9A имеет пластиковый корпус, включая рамку вокруг. Это одновременно хорошо и плохо. Пластиковый корпус сильнее царапается, чем стекло или металл, однако разбить экран в таком корпусе сложнее, поскольку пластик поглощает удар.
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Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P35
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|680 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1474
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4407
Geekbench 5 (одноядерный)
180
Geekbench 5 (многоядерный)
980
AnTuTu Benchmark 7
88334
AnTuTu Benchmark 8
103957
Процессор Helio P35 весьма неплохой, но главным достоинством Honor Play 9A является большой объем встроенного накопителя: в базовой конфигурации 64 ГБ, а в топовой – 128 ГБ. К тому же есть отдельный слот для карты памяти MicroSD.
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Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Magic UI 3.0
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Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
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Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера Honor Play 9A достаточно простая, поскольку имеет всего два сенсора на тыльной стороне. Первый на 13 МП является широкоугольным и делает кадры неплохого качества. Второй портретный на 2 МП необходим исключительно для портретной съемки – качество среднее.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor Play 9A могут отличаться в зависимости от региона.