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Huawei Honor Play 9A

Huawei Honor Play 9A
Дисплей
59
Производительность
27
Батарея
78
Камера
54
Итоговая оценка
59
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Широкие углы обзора и точная цветопередача экрана
  • Много свободного пространства на встроенном накопителе
  • Крупный аккумулятор – обеспечивает 2 суток автономной работы
  • Двойная камера широкоугольной оптикой
  • Плотность пикселей всего 278 точек на дюйм
  • Отсутствует быстрая зарядка – долго заряжается
  • Медленная передача данных из-за microUSB

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Плей 9А
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 278 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.3%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor Play 9A
Инфо
Высота 159.1 мм
Ширина 74.1 мм
Толщина 9 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.3%

Huawei Honor Play 9A имеет пластиковый корпус, включая рамку вокруг. Это одновременно хорошо и плохо. Пластиковый корпус сильнее царапается, чем стекло или металл, однако разбить экран в таком корпусе сложнее, поскольку пластик поглощает удар.

27

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор Плей 9А и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1474
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4407
Geekbench 5 (одноядерный)
180
Geekbench 5 (многоядерный)
980
AnTuTu Benchmark 7
88334
AnTuTu Benchmark 8
103957

Процессор Helio P35 весьма неплохой, но главным достоинством Honor Play 9A является большой объем встроенного накопителя: в базовой конфигурации 64 ГБ, а в топовой – 128 ГБ. К тому же есть отдельный слот для карты памяти MicroSD.

77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Magic UI 3.0
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor Play 9A
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера Honor Play 9A достаточно простая, поскольку имеет всего два сенсора на тыльной стороне. Первый на 13 МП является широкоугольным и делает кадры неплохого качества. Второй портретный на 2 МП необходим исключительно для портретной съемки – качество среднее.

68

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor Play 9A могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor Play 9A

Оценка пользователей

3.1 из 5 баллов (13 голосов)

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