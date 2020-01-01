Камера порадует 3-кратным оптическим приближением с лазерным автофокусом, которого нет на многих более дорогих смартфонах. Оптическая стабилизация есть только у телеобъектива, сверхширокоугольный также лишен автофокуса, что сказывается на качестве кадров, но не критично.