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Huawei Honor View 30

Huawei Honor View 30
Дисплей
66
Производительность
83
Батарея
84
Камера
84
Итоговая оценка
78
Класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный экран с минимальными рамками
  • Двойная фронтальная камера
  • Очень быстрая зарядка
  • Мощная аппаратная платформа
  • Отсутствуют сервисы Google (Play Маркет)
  • Нельзя расширить объем встроенной памяти
  • Нет подэкранного сканера отпечатков пальцев

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор View 30
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

Экран – сильное звено телефона, ведь он обладает высокой плотность пикселей и крупной диагональю с соответствующим разрешением.

61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor View 30
Инфо
Высота 162.7 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 213 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Оранжевый, Белый, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.9%

Huawei Honor View 30 имеет привлекательный дизайн благодаря аккуратному вырезу в дисплее для двойной фронтальной камеры. Задняя крышка получила градиентное оформление, которое выглядит современно. Единственный нюанс заключается в боковом сканере отпечатков пальцев, тогда как у конкурентов он встроен в дисплей.

83

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор View 30 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP16
GPU-ядер 16
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3773
Geekbench 4.4 (многоядерный)
12217
Geekbench 5 (одноядерный)
786
Geekbench 5 (многоядерный)
3024
AnTuTu Benchmark 7
342143
AnTuTu Benchmark 8
452639

Аппаратная платформа состоит из топового на данный момент процессора Kirin 990, достоинством которого считается технология производства 7 нм. Стандартная модель предлагает 6 ГБ оперативной памяти, и этого более чем достаточно для комфортной работы в многозадачном режиме.

77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI Magic UI 3
84

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
84

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor View 30
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912
Зум Оптический, 3x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 109°
Количество объективов 3 (40 МП + 8 MP + 8 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Камера порадует 3-кратным оптическим приближением с лазерным автофокусом, которого нет на многих более дорогих смартфонах. Оптическая стабилизация есть только у телеобъектива, сверхширокоугольный также лишен автофокуса, что сказывается на качестве кадров, но не критично.

86

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Одновременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 21
2G сети GSM 700 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600
51

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Смартфон Honor View 30 также не разочарует в плане звука из динамика громкой связи, правда он здесь один. Наушники придется подключать либо беспроводные, либо с коннектором Type-C, и это единственный нюанс гаджета в этом плане.

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.768 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.01 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor View 30 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor View 30

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (13 голосов)

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