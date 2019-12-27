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Huawei Honor View 20

Huawei Honor View 20
Дисплей
62
Производительность
72
Батарея
76
Камера
66
Итоговая оценка
70
Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличная сборка
  • Красивый дизайн
  • Автономность и быстрая зарядка
  • Богатая на функции операционная система
  • Хорошее соотношение цены и производительности
  • Нет поддержки карт памяти
  • Качество дисплея не соответствует премиум-сегменту
  • Скользкая задняя крышка
  • Недостаточно сильная вибрация

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Вью 20
62

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2310 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
474 нит

Экран обладает хорошим разрешением и плотностью пикселей, однако его существенным минусом является плохая калибровка. Из-за этого он может не реагировать на касания с первого раза.

60

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor View 20
Инфо
Высота 156.9 мм
Ширина 75.4 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 180 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.7%
72

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор Вью 20 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP10
GPU-ядер 10
Частота GPU 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3190
Geekbench 4.4 (многоядерный)
9678
Geekbench 5 (одноядерный)
683
Geekbench 5 (многоядерный)
2400
AnTuTu Benchmark 7
295567
AnTuTu Benchmark 8
375156
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Magic UI 3.1
Размер системы из коробки 16 ГБ
76

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (55% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:48 ч.
Время просмотра видео
15:26 ч.
Время разговора (3G)
30:00 ч.

Спецификации аккумулятора не слабые: 4000 мАч, но за счет функции SuperCharge последнего поколения телефон заряжается всего за полтора часа. Автономность исчисляется 1 - 2 днями работы в среднем режиме эксплуатации

66

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor View 20
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 0 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Размер пикселя: 1.4 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 5760 x 4304
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
85

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 21
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
66

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
82 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.89 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.25 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor View 20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor View 20

Оценка пользователей

4.1 из 5 баллов (29 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Emris 27 декабря 2019 01:05
На видео говорят что телефон поддерживает Micro sd а в описание написано что Micro SD не поддерживается, и как это понять?
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Сергей 27 декабря 2019 09:19
Нет там слота под карту памяти MicroSD.
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