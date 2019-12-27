Huawei Honor View 20
Дисплей
62
Производительность
72
Батарея
76
Камера
66
Итоговая оценка
70
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличная сборка
- Красивый дизайн
- Автономность и быстрая зарядка
- Богатая на функции операционная система
- Хорошее соотношение цены и производительности
- Нет поддержки карт памяти
- Качество дисплея не соответствует премиум-сегменту
- Скользкая задняя крышка
- Недостаточно сильная вибрация
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Вью 20
62
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2310 пикселей
|Соотношение сторон
|19.2:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.7%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
474 нит
Экран обладает хорошим разрешением и плотностью пикселей, однако его существенным минусом является плохая калибровка. Из-за этого он может не реагировать на касания с первого раза.
60
Дизайн и корпус
|Высота
|156.9 мм
|Ширина
|75.4 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.7%
72
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Архитектура
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2600 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP10
|GPU-ядер
|10
|Частота GPU
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
3190
Geekbench 4.4 (многоядерный)
9678
Geekbench 5 (одноядерный)
683
Geekbench 5 (многоядерный)
2400
AnTuTu Benchmark 7
295567
AnTuTu Benchmark 8
375156
Лучшие смартфоны в AnTuTu Benchmark 8 - 93 место
77
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Magic UI 3.1
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
76
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (55% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:48 ч.
Время просмотра видео
15:26 ч.
Время разговора (3G)
30:00 ч.
Спецификации аккумулятора не слабые: 4000 мАч, но за счет функции SuperCharge последнего поколения телефон заряжается всего за полтора часа. Автономность исчисляется 1 - 2 днями работы в среднем режиме эксплуатации
Рейтинг автономной работы смартфонов - 64 место
66
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (48 МП + 0 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- Размер пикселя: 1.4 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|5760 x 4304
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
85
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|21
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
66
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
82 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.89 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.25 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor View 20 могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Huawei Honor View 20
Оценка пользователей
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