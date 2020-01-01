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Huawei Honor View 30 Pro

Huawei Honor View 30 Pro
Дисплей
69
Производительность
84
Батарея
91
Камера
86
Итоговая оценка
79
Класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный дисплей с широкими углами обзора
  • Быстрая платформа с увеличенной мощностью
  • Есть оптический зум и стабилизация
  • Много памяти в стандартной версии
  • Сверхширокоугольная камера с лазерным автофокусом
  • Отсутствует поддержка внешний карт памяти
  • Операционная система без Google Play Маркета
  • Нет разъема для 3.5 мм наушников

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор View 30 Pro
69

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9%

Huawei Honor View 30 Pro получил приличный дисплей, который ничем не разочарует. Здесь есть и широкие углы обзора, и достойная цветопередача, и высокая яркость.

62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor View 30 Pro
Инфо
Высота 162.7 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 206 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Оранжевый, Белый, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.9%
84

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор View 30 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP16
GPU-ядер 16
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3773
Geekbench 4.4 (многоядерный)
12397
Geekbench 5 (одноядерный)
772
Geekbench 5 (многоядерный)
3025
AnTuTu Benchmark 7
352864
AnTuTu Benchmark 8
464388
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI Magic UI 3
91

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:45 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)

Телефон заряжается практически за 45 минут. Разряжает намного медленнее – полного заряда хватит более чем на 1 рабочий день использования. Беспроводная зарядка тоже есть, а поддерживает она специальные адаптеры мощностью до 27 Вт.

86

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor View 30 Pro
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912
Зум Оптический, 3x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 109°
Количество объективов 3 (40 МП + 8 MP + 12 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei Honor View 30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
133
Качества видео
100
Итоговая оценка камеры
122

Камера характеризуется тремя модулям, главным достоинством которой является 3-кратный оптический зум с лазерным автофокусом и оптическим стабилизатором. Фотографии получаются резкими с минимумом шумов. Сверхширокоугольная тоже радует качеством благодаря лазерному автофокусу. Фронтальная может делать сверхширокие кадры, куда помещается намного больше объектов, чем на обычные.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Одновременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 21
2G сети GSM 700 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600
51

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.162 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.47 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor View 30 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor View 30 Pro

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (56 голосов)

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