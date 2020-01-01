Huawei Honor X10
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 90 Гц дисплей выдает плавную и четкую картинку
- Мощный процессор Kirin 820 с поддержкой 5G
- 40-мегапиксельная камера с возможностью ночной съемки
- Быстрая 22.5-ваттная зарядка в комплекте
- Нет поддержки сервисов Google бесконтактной оплаты
- Сканер встроен в кнопку питания, а не в экран
- Вместо привычной памяти MicroSD используется фирменная Nano Memory
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.63 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|397 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|163.7 мм
|Ширина
|76.5 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|203 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Оранжевый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Honor X10 имеет характерный для бренда дизайн, который обладает тонкими рамками и выезжающей фронтальной камерой. Тройная основная камера размещена на отдельной платформе, которая защищена закаленным стеклом. Передняя панель защищена алюмосиликатным стеклом, которое почти не царапается.
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 820
|Архитектура
|1 ядро по 2.36 ГГц (Cortex-A56), 3 ядра по 2.22 ГГц (Cortex-A56), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2360 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MP6
|GPU-ядер
|6
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Процессор Kirin 820 имеет поддержку 5G, но главным его достоинством является быстродействие. Он использует современную 7-нанометровую технологию и обладает высокопроизводительными ядрами, поэтому игры работают на достойном уровне.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|Magic UI 3.1
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (40 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Задняя камера на 40 МП получила фазовый автофокус, работающий достаточно быстро, чтобы делать четкие снимки. Она лишена оптической стабилизации, но цифровая неплохо справляется со своей задачей. Фронталка на 16 МП позволяет записывать FHD-видео при 30 кадрах/с, но стабилизации нет, поэтому будет сложно получить качественный ролик в движении.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|21
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM