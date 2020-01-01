Задняя камера на 40 МП получила фазовый автофокус, работающий достаточно быстро, чтобы делать четкие снимки. Она лишена оптической стабилизации, но цифровая неплохо справляется со своей задачей. Фронталка на 16 МП позволяет записывать FHD-видео при 30 кадрах/с, но стабилизации нет, поэтому будет сложно получить качественный ролик в движении.