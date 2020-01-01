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Huawei Honor X10

Huawei Honor X10
Дисплей
72
Производительность
67
Батарея
85
Камера
72
Итоговая оценка
74
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90 Гц дисплей выдает плавную и четкую картинку
  • Мощный процессор Kirin 820 с поддержкой 5G
  • 40-мегапиксельная камера с возможностью ночной съемки
  • Быстрая 22.5-ваттная зарядка в комплекте
  • Нет поддержки сервисов Google бесконтактной оплаты
  • Сканер встроен в кнопку питания, а не в экран
  • Вместо привычной памяти MicroSD используется фирменная Nano Memory

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор X10
72

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.63 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 397 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor X10
Инфо
Высота 163.7 мм
Ширина 76.5 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 203 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.7%

Honor X10 имеет характерный для бренда дизайн, который обладает тонкими рамками и выезжающей фронтальной камерой. Тройная основная камера размещена на отдельной платформе, которая защищена закаленным стеклом. Передняя панель защищена алюмосиликатным стеклом, которое почти не царапается.

67

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор X10 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 820
Архитектура 1 ядро по 2.36 ГГц (Cortex-A56), 3 ядра по 2.22 ГГц (Cortex-A56), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2360 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MP6
GPU-ядер 6
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
633
Geekbench 5 (многоядерный)
2404
AnTuTu Benchmark 8
371140

Процессор Kirin 820 имеет поддержку 5G, но главным его достоинством является быстродействие. Он использует современную 7-нанометровую технологию и обладает высокопроизводительными ядрами, поэтому игры работают на достойном уровне.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI Magic UI 3.1
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Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:00 ч.
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
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Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor X10
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (40 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Задняя камера на 40 МП получила фазовый автофокус, работающий достаточно быстро, чтобы делать четкие снимки. Она лишена оптической стабилизации, но цифровая неплохо справляется со своей задачей. Фронталка на 16 МП позволяет записывать FHD-видео при 30 кадрах/с, но стабилизации нет, поэтому будет сложно получить качественный ролик в движении.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Одновременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 21
2G сети GSM 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor X10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor X10

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (32 голосов)

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