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Huawei Honor X10 Max

Huawei Honor X10 Max
Дисплей
67
Производительность
66
Батарея
92
Камера
59
Итоговая оценка
72
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Огромный дисплей, выполненный по премиальной технологии IPS
  • Быстрый процессор MediaTek с поддержкой 5G
  • Большой объем памяти
  • Неплохая 48-мегапиксельная камера
  • Отсутствует поддержка сервисов Google и бесконтактной оплаты
  • Нет сверхширокоугольного объектива
  • Используются не очень распространенные карты памяти Nano Memory
  • Стандартная частота обновления 60 Гц

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор X10 Макс
67

Экран

Тип IPS LCD
Размер 7.09 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.9:9
Плотность пикселей 356 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

Huawei Honor X10 Max получил один из самых крупных дисплеев среди всех современных Android-смартфонов. Сверху в него встроена почти незаметная фронтальная камера с неплохими характеристиками. Панель имеет стандартную частоту обновления 60 Гц, но рамки можно назвать весьма тонкими. Соотношение сторон 19:9 отлично подходит для такой диагонали.

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor X10 Max
Инфо
Высота 174.4 мм
Ширина 84.9 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 232 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.7%
66

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор X10 Макс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800 5G
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC4
GPU-ядер 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3062
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10851
Geekbench 5 (одноядерный)
544
Geekbench 5 (многоядерный)
2183
AnTuTu Benchmark 8
312634

Фишкой смартфона является мощный в своем классе процессор Dimensity 800, характеризующийся поддержкой сетей пятого поколения. Он хорошо показывает себя в играх, не позволяя портить геймплей перегревом после длительной игры. В стандартной конфигурации используется 6 ГБ оперативной памяти, чего достаточно даже опытному пользователю.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Magic UI 3.1
92

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:55 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor X10 Max
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера здесь весьма простая, поскольку состоит всего из двух сенсоров, а второй всего лишь нужен для портретной съемки. Сверхширокоугольного объектива нет, также нет и макросъемки. Благо она умеет снимать 4K-видео при солидном количестве кадров в секунду.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
3G сети UMTS 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
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Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руковоство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor X10 Max могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor X10 Max

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (23 голосов)

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