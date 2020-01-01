Камера здесь весьма простая, поскольку состоит всего из двух сенсоров, а второй всего лишь нужен для портретной съемки. Сверхширокоугольного объектива нет, также нет и макросъемки. Благо она умеет снимать 4K-видео при солидном количестве кадров в секунду.