Huawei Honor X10 Max
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Огромный дисплей, выполненный по премиальной технологии IPS
- Быстрый процессор MediaTek с поддержкой 5G
- Большой объем памяти
- Неплохая 48-мегапиксельная камера
- Отсутствует поддержка сервисов Google и бесконтактной оплаты
- Нет сверхширокоугольного объектива
- Используются не очень распространенные карты памяти Nano Memory
- Стандартная частота обновления 60 Гц
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|7.09 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|19.9:9
|Плотность пикселей
|356 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
Тесты дисплея
Huawei Honor X10 Max получил один из самых крупных дисплеев среди всех современных Android-смартфонов. Сверху в него встроена почти незаметная фронтальная камера с неплохими характеристиками. Панель имеет стандартную частоту обновления 60 Гц, но рамки можно назвать весьма тонкими. Соотношение сторон 19:9 отлично подходит для такой диагонали.
Дизайн и корпус
|Высота
|174.4 мм
|Ширина
|84.9 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|232 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 800 5G
|Архитектура
|4 ядра по 2 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC4
|GPU-ядер
|4
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Фишкой смартфона является мощный в своем классе процессор Dimensity 800, характеризующийся поддержкой сетей пятого поколения. Он хорошо показывает себя в играх, не позволяя портить геймплей перегревом после длительной игры. В стандартной конфигурации используется 6 ГБ оперативной памяти, чего достаточно даже опытному пользователю.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Magic UI 3.1
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (48 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера здесь весьма простая, поскольку состоит всего из двух сенсоров, а второй всего лишь нужен для портретной съемки. Сверхширокоугольного объектива нет, также нет и макросъемки. Благо она умеет снимать 4K-видео при солидном количестве кадров в секунду.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руковоство пользователя
- Чехол