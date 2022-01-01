Huawei Honor X7 Дисплей 65 Производительность 36 Батарея 84 Камера 58 Итоговая оценка 61 Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 90 Гц в дисплее существенно улучшают плавность работы смартфона

Благодаря большой диагонали смартфон отлично подходит для потребления контента

Камера обладает широкими возможностями

Емкая батарея имеет 22.5-ваттную быструю зарядку Виртуальный датчик приближения может работать некорректно

Фронтальная камера не радует качеством фотографий

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор X7

65 Экран Тип IPS LCD Размер 6.74 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 260 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 450 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.8%

53 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor X7 Высота 167.59 мм Ширина 77.19 мм Толщина 8.62 мм Вес 198 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.8%

36 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Хонор X7 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 1114 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 375 Geekbench 5 (многоядерный) 1608 AnTuTu Benchmark 9 246689 CPU 83118 GPU 37867 Memory 69086 UX 57097 Total score 246689 Источники: 3DMark [3]

68 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Magic UI 4.2

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 22.5 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Время полной зарядки 2:30 ч.

58 Камеры Спецификации и тестирование камер Honor X7 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

74 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 12 Поддержка 5G Нет

60 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor X7 могут отличаться в зависимости от региона.