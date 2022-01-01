Huawei Honor X9 Дисплей 74 Производительность 34 Батарея 83 Камера 65 Итоговая оценка 63 Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Огромный дисплей с повышенной частотой обновления

Камера обладает широкими возможностями

66-ваттная зарядка идет в комплекте

Большой объем оперативной памяти Нет места для карты памяти microSD

Виртуальный датчик приближения может некорректно работать

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор X9

74 Экран Тип IPS LCD Размер 6.81 дюймов Разрешение 1080 x 2388 пикселей Соотношение сторон 19.9:9 Плотность пикселей 385 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.2% Особенности - DCI-P3

57 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor X9 Высота 166.07 мм Ширина 75.78 мм Толщина 8.05 мм Вес 189 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серебристый, Синий, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 89.2%

34 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Хонор X9 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 1114 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 379 Geekbench 5 (многоядерный) 1513 AnTuTu Benchmark 9 272289 3DMark Wild Life Performance 444 PCMark 3.0 score 7432 Источники: 3DMark [3]

68 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Magic UI 4.2

83 Батарея Характеристики Объем 4800 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (81% за 30 минут) Время полной зарядки 0:46 ч.

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Honor X9 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9216 x 6912 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.5 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

74 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 13 Поддержка 5G Нет

52 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor X9 могут отличаться в зависимости от региона.