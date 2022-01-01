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Huawei Honor X9

Huawei Honor X9
Дисплей
74
Производительность
34
Батарея
83
Камера
65
Итоговая оценка
63
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Огромный дисплей с повышенной частотой обновления
  • Камера обладает широкими возможностями
  • 66-ваттная зарядка идет в комплекте
  • Большой объем оперативной памяти
  • Нет места для карты памяти microSD
  • Виртуальный датчик приближения может некорректно работать

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор X9
74

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.81 дюймов
Разрешение 1080 x 2388 пикселей
Соотношение сторон 19.9:9
Плотность пикселей 385 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.2%
Особенности - DCI-P3
57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor X9
Высота 166.07 мм
Ширина 75.78 мм
Толщина 8.05 мм
Вес 189 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серебристый, Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
89.2%
34

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор X9 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 1114 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
379
Geekbench 5 (многоядерный)
1513
AnTuTu Benchmark 9
272289
3DMark Wild Life Performance
444
PCMark 3.0 score 7432
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Magic UI 4.2
83

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (81% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:46 ч.
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor X9
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.5
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
74

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 13
Поддержка 5G Нет
52

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor X9 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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