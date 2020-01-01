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Huawei Mate 10

Huawei Mate 10
Дисплей
67
Производительность
47
Батарея
70
Камера
65
Итоговая оценка
62
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2017 года
Дата начала продаж Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Хорошая автономность
  • Точный и одновременно быстрый сканер отпечатков
  • Широкий выбор цветов
  • Мощный аудиочип
  • Поддержка HDR10
  • Отличная камера спереди и сзади
  • Нет защиты от воды
  • Отсутствует аудиоразъем на 3.5 мм
  • Нет слота под карту памяти
  • Оболочка не каждому по вкусу

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Мейт 10
67

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.9 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 498 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.22%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
623 нит

Huawei Mate 10 — один из немногих смартфонов, сканер которого по-прежнему расположен на передней панели под экраном. Дисплей диагональю 5.9 дюймов не удивит никого, однако его технические характеристики соответствуют премиум-сегменту. Яркость позволяет смотреть HDR-видео, которые обладают беспрецедентной контрастностью. А производительности хватает для любых игры, включая VR.

67

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Mate 10
Инфо
Высота 150.5 мм
Ширина 77.8 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 186 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Коричневый, Черный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.22%
47

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Мейт 10 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2400 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP12
GPU-ядер 12
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1858
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6571
AnTuTu Benchmark 7
210119
AnTuTu Benchmark 8
150157
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 10
Размер системы из коробки 12.1 ГБ
70

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (58% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:17 ч.
Время просмотра видео
10:21 ч.
Время разговора (3G)
24:36 ч.
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Камеры

Спецификации и тестирование камер Mate 10
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 20 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

На задней части корпуса устройства находятся два объектива, лазерный автофокус и двухцветная вспышка. Основная камера наделена функциями широкоугольной съемки и двукратным приближением без потери качества. Благодаря хорошей стабилизации, съемка всегда получается на высоком уровне.

Фронталка тоже оборудована широкоугольными линзами, она может охватить большую площадь даже без специального режима. Никаких вопросов к детализации снимков возникнуть не должно, цветопередача тоже на высоком уровне.

73

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 18
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
71

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
90 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
84 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2017 года
Дата начала продаж Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.29 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate 10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Mate 10

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (13 голосов)

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