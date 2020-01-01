На задней части корпуса устройства находятся два объектива, лазерный автофокус и двухцветная вспышка. Основная камера наделена функциями широкоугольной съемки и двукратным приближением без потери качества. Благодаря хорошей стабилизации, съемка всегда получается на высоком уровне.

Фронталка тоже оборудована широкоугольными линзами, она может охватить большую площадь даже без специального режима. Никаких вопросов к детализации снимков возникнуть не должно, цветопередача тоже на высоком уровне.