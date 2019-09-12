Huawei Mate 20
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличные камеры сзади
- Большой выбор цветов
- Процессор Kirin 980 с искусственным интеллектом
- Яркий и продуманный дизайн с маленькой вставкой сверху
- Хорошая автономность
- Нет защиты от воды и пыли
- Отсутствует автофокус фронтальной камеры
- Среднее качество звука из верхнего динамика
- Широкоугольная камера плохо снимает в условиях недостаточного освещения
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2244 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|Плотность пикселей
|381 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|88%
|Особенности
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.2 мм
|Ширина
|77.2 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Сумеречный, Полуночный синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Архитектура
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2600 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP10
|GPU-ядер
|10
|Частота GPU
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Характеристики Хуавей Мейт 20 — топовые. Флагман построен на мощнейшем 7-нанометровом процессоре Kirin 980, который комплектуется 10-ядерной графикой Mali-G76 MP10. Тесты подтверждают, что это один из самых быстрых Android-устройств на рынке.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|14.9 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 8 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Посередине верхней части экрана находится фронтальная камера на 24 мегапикселя. Сзади находится 3 модуля основной камеры: 12-мегапиксельный главный с апертурой f/1.8, рядом с ним 16-мегапиксельный дополнительный с апертурой f/2.2. Третий имеет разрешение 8 МП и апертуру f/2.4. Там также разместилась четырехэлементная вспышка LED средней яркости. Главным достоинством камеры является двукратный оптический зум.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|21
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.44 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Huawei Mate 20
FAQ - Ответы на частые вопросы
Хорошо ли играют комплектные наушники?
- Звук из наушников, которые идут в комплекте с Мейт 20, достойный. Там используется неплохой аудиочип и разные программные настройки для улучшения качества. Пользователь также может настроить звук под себя.
Стоит ли обновляться с Huawei Mate 10 на Mate 20?
- Новая модель, естественно, более современная. Она предлагает лучшую производительность за счет нового процессора Kirin 980 и более крупный экран и объем встроенной памяти. Емкость аккумуляторов у них одинаковая, но камера лучше в обновленной модели. Если вы испытываете нехватку свободной памяти в своем Мейт 10 и/или хотите делать более качественные фотографии, тогда стоит присмотреться к Мейт 20.
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