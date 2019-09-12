Хорошо ли играют комплектные наушники?

- Звук из наушников, которые идут в комплекте с Мейт 20, достойный. Там используется неплохой аудиочип и разные программные настройки для улучшения качества. Пользователь также может настроить звук под себя.

Стоит ли обновляться с Huawei Mate 10 на Mate 20?

- Новая модель, естественно, более современная. Она предлагает лучшую производительность за счет нового процессора Kirin 980 и более крупный экран и объем встроенной памяти. Емкость аккумуляторов у них одинаковая, но камера лучше в обновленной модели. Если вы испытываете нехватку свободной памяти в своем Мейт 10 и/или хотите делать более качественные фотографии, тогда стоит присмотреться к Мейт 20.