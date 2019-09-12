Главная > Смартфоны Huawei > Huawei Mate 20: цена, технические характеристики и отзывы

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20
Дисплей
67
Производительность
69
Батарея
77
Камера
71
Итоговая оценка
72
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличные камеры сзади
  • Большой выбор цветов
  • Процессор Kirin 980 с искусственным интеллектом
  • Яркий и продуманный дизайн с маленькой вставкой сверху
  • Хорошая автономность
  • Нет защиты от воды и пыли
  • Отсутствует автофокус фронтальной камеры
  • Среднее качество звука из верхнего динамика
  • Широкоугольная камера плохо снимает в условиях недостаточного освещения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Мейт 20
67

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9
Плотность пикселей 381 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88%
Особенности - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
770 нит
75

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Mate 20
Инфо
Высота 158.2 мм
Ширина 77.2 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Сумеречный, Полуночный синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
88%
69

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Мейт 20 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP10
GPU-ядер 10
Частота GPU 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3247
Geekbench 4.4 (многоядерный)
9711
Geekbench 5 (одноядерный)
647
Geekbench 5 (многоядерный)
2226
AnTuTu Benchmark 7
270994
AnTuTu Benchmark 8
358357

Характеристики Хуавей Мейт 20 — топовые. Флагман построен на мощнейшем 7-нанометровом процессоре Kirin 980, который комплектуется 10-ядерной графикой Mali-G76 MP10. Тесты подтверждают, что это один из самых быстрых Android-устройств на рынке.

77

Программное обеспечение

Операционная система Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10.1
Размер системы из коробки 14.9 ГБ
77

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
19:42 ч.
Время просмотра видео
14:38 ч.
Время разговора (3G)
22:50 ч.
71

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mate 20
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224
Апертура f/2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Посередине верхней части экрана находится фронтальная камера на 24 мегапикселя. Сзади находится 3 модуля основной камеры: 12-мегапиксельный главный с апертурой f/1.8, рядом с ним 16-мегапиксельный дополнительный с апертурой f/2.2. Третий имеет разрешение 8 МП и апертуру f/2.4. Там также разместилась четырехэлементная вспышка LED средней яркости. Главным достоинством камеры является двукратный оптический зум.

84

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 21
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
78

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
74 дБ
Музыка
70 дБ
Звонок
82 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate 20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Mate 20

FAQ - Ответы на частые вопросы

Хорошо ли играют комплектные наушники?

- Звук из наушников, которые идут в комплекте с Мейт 20, достойный. Там используется неплохой аудиочип и разные программные настройки для улучшения качества. Пользователь также может настроить звук под себя.

Стоит ли обновляться с Huawei Mate 10 на Mate 20?

- Новая модель, естественно, более современная. Она предлагает лучшую производительность за счет нового процессора Kirin 980 и более крупный экран и объем встроенной памяти. Емкость аккумуляторов у них одинаковая, но камера лучше в обновленной модели. Если вы испытываете нехватку свободной памяти в своем Мейт 10 и/или хотите делать более качественные фотографии, тогда стоит присмотреться к Мейт 20.

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (26 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Юра 13 декабря 2019 01:12
Обычную микро флэш карту он не поддерживает, только нано, которую не найти и стоит в районе 100 долларов.
+8 Ответить
Андрей 12 сентября 2019 20:25
Телефон супер, больше часа пролежал в воде и не чего сним не случилось. Поэтому кто пишет что нет влаго и пыле защиты очень ошибаетесь.
0 Ответить
Добавить комментарий
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях