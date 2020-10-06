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Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 Lite
Дисплей
61
Производительность
42
Батарея
71
Камера
64
Итоговая оценка
61
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Легкий, но не кажется дешевым
  • Отличные камеры с ИИ
  • Автономная работа
  • Есть NFC
  • Режим Party
  • Соотношение цены/качества
  • Не снимает видео в 4K
  • Плохое качество 1080p при 60 кадрах/с
  • Отсутствует беспроводная зарядка
  • Экран не впечатляет

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Мейт 20 Лайт
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
455 нит
57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Mate 20 Lite
Инфо
Высота 158.3 мм
Ширина 75.3 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 172 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82%

Huawei Mate 20 Lite — среднебюджетный смартфон китайского гиганта с симпатичным внешним видом. Рамки по бокам почти такие же тонкие, как на топовом P20 Pro. На его борту оказался универсальный порт USB Type-C, аналоговый разъем для наушников 3.5 мм. Задняя панель покрыта стеклом с олеофобным покрытием. Там находятся двойная камера, двойная вспышка и считыватель отпечатков пальцев.

42

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Мейт 20 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1581
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5565
Geekbench 5 (одноядерный)
333
Geekbench 5 (многоядерный)
1287
AnTuTu Benchmark 7
147416
AnTuTu Benchmark 8
160332

В основе Huawei используется процессор собственной разработки — это Hisilicon Kirin 710. Номинальная тактовая частота 4-х производительных ядер Cortex-A73 составляет 2200 МГц, а остальных 4-х малопроизводительных Cortex-A53 — 1800 МГц. В начальной конфигурации пользователь получает 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. Топовая версия получила 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Есть место и для карты памяти microSD объемом до 256 ГБ.

77

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10
Размер системы из коробки 14 ГБ
71

Батарея

Характеристики
Объем 3750 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:36 ч.
Время просмотра видео
12:48 ч.
Время разговора (3G)
24:12 ч.

Внутри установлен аккумулятор емкостью 3750 мАч, которого хватает на 2 дня автономной работы. Благодаря этому смартфон считается один из самых долгоживущих. Технология SuperCharge существенно ускоряет время зарядки, и если без нее вам придется ждать больше двух часов, то с ней процесс пройдет почти на час быстрее.

64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mate 20 Lite
Основная камера
Матрица 20 мегапикселей
Разрешение фото 5160 x 3872
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (20 МП + 2 MP)
Основной объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224
Апертура f/2
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Характеристики основной камеры Мейт 20 Лайт вполне стандартные. Телефон оборудован одним 20-мегапиксельным сенсором с апертурой f/1.8 и одним 2-мегапиксельным для портретной съемки. Многие режимы, включая 3D-освещение, используют искусственный интеллект. Даже стандартная галерея для фотографий использует ИИ для поиска и категоризации изображений.

70

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
65

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
67 дБ
Музыка
70 дБ
Звонок
84 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.46 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Защитный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate 20 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Mate 20 Lite

FAQ - Ответы на частые вопросы

Стоит ли менять Huawei Mate 10 Lite на новый Mate 20 Lite?

- Новая модель получила значительно больший экран, аккумулятор увеличенной емкости, более быстрый процессор с четырехъядерной графикой. В прошлом поколении используется двухъядерная графика, поэтому она значительно менее производительная. Экран Mate 20 Lite обладает полезной площадью 81 процентов, тогда как его предшественник — 76%. С другой стороны, модель 2017 года не имеет никаких вырезов в дисплее.

Работает ли здесь Android Pay?

- Да, вы можете настроить бесконтактные платежи при поможи Android Pay.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (39 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Владимир 06 октября 2020 12:16
Не знаю, где вы нашли модель такого телефона с ОЗУ 6Гб (комплектуются 4Гб), но если такой есть, подскажите где взять 😉
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