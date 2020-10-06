Huawei Mate 20 Lite
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Легкий, но не кажется дешевым
- Отличные камеры с ИИ
- Автономная работа
- Есть NFC
- Режим Party
- Соотношение цены/качества
- Не снимает видео в 4K
- Плохое качество 1080p при 60 кадрах/с
- Отсутствует беспроводная зарядка
- Экран не впечатляет
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.3 мм
|Ширина
|75.3 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Huawei Mate 20 Lite — среднебюджетный смартфон китайского гиганта с симпатичным внешним видом. Рамки по бокам почти такие же тонкие, как на топовом P20 Pro. На его борту оказался универсальный порт USB Type-C, аналоговый разъем для наушников 3.5 мм. Задняя панель покрыта стеклом с олеофобным покрытием. Там находятся двойная камера, двойная вспышка и считыватель отпечатков пальцев.
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
В основе Huawei используется процессор собственной разработки — это Hisilicon Kirin 710. Номинальная тактовая частота 4-х производительных ядер Cortex-A73 составляет 2200 МГц, а остальных 4-х малопроизводительных Cortex-A53 — 1800 МГц. В начальной конфигурации пользователь получает 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. Топовая версия получила 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Есть место и для карты памяти microSD объемом до 256 ГБ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|3750 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Внутри установлен аккумулятор емкостью 3750 мАч, которого хватает на 2 дня автономной работы. Благодаря этому смартфон считается один из самых долгоживущих. Технология SuperCharge существенно ускоряет время зарядки, и если без нее вам придется ждать больше двух часов, то с ней процесс пройдет почти на час быстрее.
Камеры
|Матрица
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5160 x 3872
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (20 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Характеристики основной камеры Мейт 20 Лайт вполне стандартные. Телефон оборудован одним 20-мегапиксельным сенсором с апертурой f/1.8 и одним 2-мегапиксельным для портретной съемки. Многие режимы, включая 3D-освещение, используют искусственный интеллект. Даже стандартная галерея для фотографий использует ИИ для поиска и категоризации изображений.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.46 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.13 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Защитный чехол
Цены на Huawei Mate 20 Lite
FAQ - Ответы на частые вопросы
Стоит ли менять Huawei Mate 10 Lite на новый Mate 20 Lite?
- Новая модель получила значительно больший экран, аккумулятор увеличенной емкости, более быстрый процессор с четырехъядерной графикой. В прошлом поколении используется двухъядерная графика, поэтому она значительно менее производительная. Экран Mate 20 Lite обладает полезной площадью 81 процентов, тогда как его предшественник — 76%. С другой стороны, модель 2017 года не имеет никаких вырезов в дисплее.
Работает ли здесь Android Pay?
- Да, вы можете настроить бесконтактные платежи при поможи Android Pay.
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