Стоит ли менять Huawei Mate 10 Lite на новый Mate 20 Lite?

- Новая модель получила значительно больший экран, аккумулятор увеличенной емкости, более быстрый процессор с четырехъядерной графикой. В прошлом поколении используется двухъядерная графика, поэтому она значительно менее производительная. Экран Mate 20 Lite обладает полезной площадью 81 процентов, тогда как его предшественник — 76%. С другой стороны, модель 2017 года не имеет никаких вырезов в дисплее.

Работает ли здесь Android Pay?

- Да, вы можете настроить бесконтактные платежи при поможи Android Pay.