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Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X
Дисплей
66
Производительность
74
Батарея
87
Камера
77
Итоговая оценка
76
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Быстродействие
  • Большой экран для фильмов и игр
  • Автономность и быстрая зарядка
  • Настоящий стереозвук
  • Впечатляющее качество фото и видео
  • Поддержка M-Pen
  • Нет защиты от воды
  • Нет беспроводной зарядки
  • Отсутствует индикатор уведомлений
  • Патентованная карта памяти nanoSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Мейт 20 Х
66

Экран

Тип OLED
Размер 7.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2240 пикселей
Соотношение сторон 18.6:9
Плотность пикселей 345 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.03%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
647 нит
73

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Mate 20 X
Инфо
Высота 174.6 мм
Ширина 85.4 мм
Толщина 8.15 мм
Вес 232 грамма
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
88.03%
74

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Мейт 20 Х и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP10
GPU-ядер 10
Частота GPU 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3380
Geekbench 4.4 (многоядерный)
9753
AnTuTu Benchmark 7
299603
AnTuTu Benchmark 8
398026

Huawei Mate 20 X, как и другие модели обновленной серии, построен на флагманском процессоре Hisilicon Kirin 980. В отличие от своего конкурента Exynos 9820, он построен по 7-нанометровому техпроцессу. Он получил три кластера: 2 ядра + 2 ядра + 4 ядра. Первые два используют архитектуру Cortex-A76, а остальные — Cortex-A55. Они работают на тактовой частоте 2.6, 1.92 и 1.8 ГГц соответственно.

Для игр предусмотрен режим производительности, который позволяет увеличить частоту кадров в 3D-приложениях.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI 10.1
Размер системы из коробки 18 ГБ
87

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:43 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:32 ч.
Время просмотра видео
17:56 ч.
Время разговора (3G)
28:49 ч.

За автономное питание отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Huawei Super Charge. Режим экономии может увеличить автономность почти в два раза, но для этого придется пожертвовать быстродействием. Для игр предусмотрен режим производительности, который позволяет увеличить частоту кадров в играх.

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Камеры

Спецификации и тестирование камер Mate 20 X
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (40 МП + 24 MP + 8 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 24 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei Mate 20 X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224
Апертура f/2
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
118
Качества видео
97
Итоговая оценка камеры
111

Смартфон Хуавей Мейт 20 Х получил систему из трех модулей основной камеры. С их помощью можно делать широкоугольные фотографии и приближать объекты (2X). Уровень детализации изображения на достойном уровне, в режиме широкоугольной съемки не наблюдается артефактов.

Немаловажную роль играет искусственный интеллект — он задействован в раскраске фотографий слой за слоем, в галерее и других областях. Отзывы говорят, что стабилизация изображения на основе ИИ справляется очень хорошо.

84

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 21
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500

Он оборудован двухдиапазонным Wi-Fi, поэтому вы можете выбирать между скорость загрузки и расстоянием работы. Bluetooth 5.0 тоже имеет фишку — вы можете подключить одновременно два беспроводных устройства, например, колонки и наушники.

90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
91 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.42 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.95 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate 20 X могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Mate 20 X

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (26 голосов)

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