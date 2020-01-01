Все характеристики чипа Хуавей Мейт 20 Х и тесты в бенчмарках

Тесты в бенчмарках

Huawei Mate 20 X, как и другие модели обновленной серии, построен на флагманском процессоре Hisilicon Kirin 980. В отличие от своего конкурента Exynos 9820, он построен по 7-нанометровому техпроцессу. Он получил три кластера: 2 ядра + 2 ядра + 4 ядра. Первые два используют архитектуру Cortex-A76, а остальные — Cortex-A55. Они работают на тактовой частоте 2.6, 1.92 и 1.8 ГГц соответственно.

Для игр предусмотрен режим производительности, который позволяет увеличить частоту кадров в 3D-приложениях.