Huawei Mate 20 X
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Быстродействие
- Большой экран для фильмов и игр
- Автономность и быстрая зарядка
- Настоящий стереозвук
- Впечатляющее качество фото и видео
- Поддержка M-Pen
- Нет защиты от воды
- Нет беспроводной зарядки
- Отсутствует индикатор уведомлений
- Патентованная карта памяти nanoSD
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|7.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2240 пикселей
|Соотношение сторон
|18.6:9
|Плотность пикселей
|345 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|88.03%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|174.6 мм
|Ширина
|85.4 мм
|Толщина
|8.15 мм
|Вес
|232 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Архитектура
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2600 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP10
|GPU-ядер
|10
|Частота GPU
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Huawei Mate 20 X, как и другие модели обновленной серии, построен на флагманском процессоре Hisilicon Kirin 980. В отличие от своего конкурента Exynos 9820, он построен по 7-нанометровому техпроцессу. Он получил три кластера: 2 ядра + 2 ядра + 4 ядра. Первые два используют архитектуру Cortex-A76, а остальные — Cortex-A55. Они работают на тактовой частоте 2.6, 1.92 и 1.8 ГГц соответственно.
Для игр предусмотрен режим производительности, который позволяет увеличить частоту кадров в 3D-приложениях.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|10.1
|Размер системы из коробки
|18 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:43 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
За автономное питание отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Huawei Super Charge. Режим экономии может увеличить автономность почти в два раза, но для этого придется пожертвовать быстродействием. Для игр предусмотрен режим производительности, который позволяет увеличить частоту кадров в играх.
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|7360 x 4912
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (40 МП + 24 MP + 8 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 24 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Huawei Mate 20 X от DxOMark
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Смартфон Хуавей Мейт 20 Х получил систему из трех модулей основной камеры. С их помощью можно делать широкоугольные фотографии и приближать объекты (2X). Уровень детализации изображения на достойном уровне, в режиме широкоугольной съемки не наблюдается артефактов.
Немаловажную роль играет искусственный интеллект — он задействован в раскраске фотографий слой за слоем, в галерее и других областях. Отзывы говорят, что стабилизация изображения на основе ИИ справляется очень хорошо.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|21
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
Он оборудован двухдиапазонным Wi-Fi, поэтому вы можете выбирать между скорость загрузки и расстоянием работы. Bluetooth 5.0 тоже имеет фишку — вы можете подключить одновременно два беспроводных устройства, например, колонки и наушники.
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.42 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.95 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены на Huawei Mate 20 X
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