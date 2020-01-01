Huawei Mate 30 получил традиционный дизайн с вырезом для фронталки и других датчиков. Рамки вокруг дисплея очень тонкие, и этот вырез становится незаметным спустя некоторое время использования. Алюминиевая рамка создает эффект премиальности, стеклянные панели спереди и сзади отлично выдерживают эксплуатацию смартфона без чехла.