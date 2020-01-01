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Huawei Mate 30

Huawei Mate 30
Дисплей
71
Производительность
85
Батарея
92
Камера
84
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Есть безопасный 3D сканер лица
  • Основная камера оборудована оптическим приближением
  • Сканер отпечатков пальцев встроен в экран
  • Есть поддержка стилуса M-Pen
  • Нет времяпролетного датчика
  • Смартфон нельзя погружать в воду
  • Не поддерживает MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Мейт 30
71

Экран

Тип OLED
Размер 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 389 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
542 нит
78

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Mate 30
Инфо
Высота 160.8 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 196 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Серебристый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.9%

Huawei Mate 30 получил традиционный дизайн с вырезом для фронталки и других датчиков. Рамки вокруг дисплея очень тонкие, и этот вырез становится незаметным спустя некоторое время использования. Алюминиевая рамка создает эффект премиальности, стеклянные панели спереди и сзади отлично выдерживают эксплуатацию смартфона без чехла.

85

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Мейт 30 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP16
GPU-ядер 16
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3812
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11484
Geekbench 5 (одноядерный)
766
Geekbench 5 (многоядерный)
3024
AnTuTu Benchmark 7
331846
AnTuTu Benchmark 8
479764
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI EMUI 10
92

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (60% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
84

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mate 30
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей
Разрешение фото 8500 x 4700
Зум Оптический, 3x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (40 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224
Апертура f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера здесь весьма функциональная, но не хватает времяпролетного датчика на задней панели. Присутствует 3-кратный оптический зум, хотя сверхширокоугольная камера приносит больше пользы. Спереди возле 24-мегапиксельной фронтальной камеры находится специальный времяпролетный сенсор, обеспечивающий работу надежного сканера лица.

86

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 21
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
94

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate 30 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Mate 30

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (18 голосов)

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