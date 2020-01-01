Huawei Mate 30
Дисплей
71
Производительность
85
Батарея
92
Камера
84
Итоговая оценка
82
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Есть безопасный 3D сканер лица
- Основная камера оборудована оптическим приближением
- Сканер отпечатков пальцев встроен в экран
- Есть поддержка стилуса M-Pen
- Нет времяпролетного датчика
- Смартфон нельзя погружать в воду
- Не поддерживает MicroSD
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Мейт 30
71
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.62 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|389 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Максимальная яркость
542 нит
78
Дизайн и корпус
|Высота
|160.8 мм
|Ширина
|76.1 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Серебристый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.9%
Huawei Mate 30 получил традиционный дизайн с вырезом для фронталки и других датчиков. Рамки вокруг дисплея очень тонкие, и этот вырез становится незаметным спустя некоторое время использования. Алюминиевая рамка создает эффект премиальности, стеклянные панели спереди и сзади отлично выдерживают эксплуатацию смартфона без чехла.
85
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 990
|Архитектура
|2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2860 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP16
|GPU-ядер
|16
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
3812
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11484
Geekbench 5 (одноядерный)
766
Geekbench 5 (многоядерный)
3024
AnTuTu Benchmark 7
331846
AnTuTu Benchmark 8
479764
77
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|EMUI 10
92
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (60% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (27 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
84
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|8500 x 4700
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (40 МП + 8 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера здесь весьма функциональная, но не хватает времяпролетного датчика на задней панели. Присутствует 3-кратный оптический зум, хотя сверхширокоугольная камера приносит больше пользы. Спереди возле 24-мегапиксельной фронтальной камеры находится специальный времяпролетный сенсор, обеспечивающий работу надежного сканера лица.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|21
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
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Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate 30 могут отличаться в зависимости от региона.