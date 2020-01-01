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Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro
Дисплей
74
Производительность
86
Батарея
86
Камера
89
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Впечатляющий дисплей с изогнутыми панелями по бокам
  • Камера получила 3-кратный зум и времяпролетный датчик
  • Большой объем встроенной памяти
  • Безопасный сканер лица
  • Вырез в дисплее забирает много пространства
  • Не поддерживает карты памяти MicroSD
  • Отсутствует магазин приложений Google Play

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Мейт 30 Про
74

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 1176 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 94.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
676 нит

Huawei Mate 30 Pro оборудовали крупным 6.53-дюймовым экраном с впечатляющим соотношением к корпусу, которое вымеривается в 94.1%. Отображаемая картинка хорошая, но плотность пикселей 409 PPI далека от рекордной.

85

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Mate 30 Pro
Инфо
Высота 158.1 мм
Ширина 73.1 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 198 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Золотой, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
94.1%
86

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Мейт 30 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP16
GPU-ядер 16
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3860
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11657
Geekbench 5 (одноядерный)
771
Geekbench 5 (многоядерный)
3063
AnTuTu Benchmark 7
352203
AnTuTu Benchmark 8
477440
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI EMUI 10
Размер системы из коробки 27.3 ГБ
86

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (25% за 15 минут)
Беспроводная зарядка Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:58 ч.
Время просмотра видео
18:19 ч.
Время разговора (3G)
20:10 ч.

Внутри оказался аккумулятор на 4500 мАч. Используя комплектный адаптер питания мощностью 40 Вт, смартфон заряжается менее чем за полтора часа.

89

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mate 30 Pro
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей
Разрешение фото 8500 x 4700
Зум Оптический, 3x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (40 МП + 8 MP + 40 MP + 0 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX608 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei Mate 30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
131
Качества видео
100
Итоговая оценка камеры
121

Здесь установлено 4 объектива, которые образуют продвинутую основную камеру. Благодаря оптической стабилизации фотографии с руки и в движении получаются очень качественными. Встроенный трехкратный зум позволяет приблизить объект без потери качества. Спереди и сзади присутствует времяпролетный датчик, и он становится особенно полезным в работе сканера лица.

82

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 21
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
84

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
77.6 дБ
Музыка
73.8 дБ
Звонок
79.2 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.4 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate 30 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Mate 30 Pro

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (23 голосов)

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