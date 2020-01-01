Huawei Mate 30 Pro
Дисплей
74
Производительность
86
Батарея
86
Камера
89
Итоговая оценка
82
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Впечатляющий дисплей с изогнутыми панелями по бокам
- Камера получила 3-кратный зум и времяпролетный датчик
- Большой объем встроенной памяти
- Безопасный сканер лица
- Вырез в дисплее забирает много пространства
- Не поддерживает карты памяти MicroSD
- Отсутствует магазин приложений Google Play
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Мейт 30 Про
74
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1176 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|94.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Максимальная яркость
676 нит
Huawei Mate 30 Pro оборудовали крупным 6.53-дюймовым экраном с впечатляющим соотношением к корпусу, которое вымеривается в 94.1%. Отображаемая картинка хорошая, но плотность пикселей 409 PPI далека от рекордной.
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Дизайн и корпус
|Высота
|158.1 мм
|Ширина
|73.1 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|198 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Золотой, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
94.1%
86
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 990
|Архитектура
|2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2860 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP16
|GPU-ядер
|16
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
3860
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11657
Geekbench 5 (одноядерный)
771
Geekbench 5 (многоядерный)
3063
AnTuTu Benchmark 7
352203
AnTuTu Benchmark 8
477440
Рейтинг телефонов в AnTuTu - 42 место
77
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|27.3 ГБ
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Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (25% за 15 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (27 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:58 ч.
Время просмотра видео
18:19 ч.
Время разговора (3G)
20:10 ч.
Внутри оказался аккумулятор на 4500 мАч. Используя комплектный адаптер питания мощностью 40 Вт, смартфон заряжается менее чем за полтора часа.
Рейтинг автономности телефонов - 73 место
89
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|8500 x 4700
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (40 МП + 8 MP + 40 MP + 0 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX608 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Huawei Mate 30 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
131
Качества видео
100
Итоговая оценка камеры
121
Здесь установлено 4 объектива, которые образуют продвинутую основную камеру. Благодаря оптической стабилизации фотографии с руки и в движении получаются очень качественными. Встроенный трехкратный зум позволяет приблизить объект без потери качества. Спереди и сзади присутствует времяпролетный датчик, и он становится особенно полезным в работе сканера лица.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|21
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
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Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Тесты динамиков
Голос
77.6 дБ
Музыка
73.8 дБ
Звонок
79.2 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.4 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.96 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate 30 Pro могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Huawei Mate 30 Pro
Оценка пользователей
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