Тесты камеры от DxOMark

Здесь установлено 4 объектива, которые образуют продвинутую основную камеру. Благодаря оптической стабилизации фотографии с руки и в движении получаются очень качественными. Встроенный трехкратный зум позволяет приблизить объект без потери качества. Спереди и сзади присутствует времяпролетный датчик, и он становится особенно полезным в работе сканера лица.