Huawei Mate 40 оснастили отличным OLED-экраном с частотой обновления 90 Гц, а значит изображение у него плавнее, чем на устройствах со стандартными 60 Гц. В левом углу находится круглый вырез небольшого диаметра, который становится практически незаметным практически сразу после начала использования смартфона.