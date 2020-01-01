Huawei Mate 40
Дисплей
82
Производительность
93
Батарея
92
Камера
89
Итоговая оценка
85
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Оригинальный внешний вид – изогнуты панели и приятные цвета корпуса
- Камера получила 50-мегапиксельный сенсор, лазерный автофокус и оптическую стабилизацию
- Быстро заряжается благодаря комплектному адаптеру питания
- Достойная фронтальная камера
- Здесь нет магазина приложений Play Маркета
- Нет беспроводной зарядки
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Мейт 40
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Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2376 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Huawei Mate 40 оснастили отличным OLED-экраном с частотой обновления 90 Гц, а значит изображение у него плавнее, чем на устройствах со стандартными 60 Гц. В левом углу находится круглый вырез небольшого диаметра, который становится практически незаметным практически сразу после начала использования смартфона.
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Дизайн и корпус
|Высота
|58.6 мм
|Ширина
|72.5 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Желтый, Зеленый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
89.3%
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Производительность
|Чипсет
|Kirin 9000E 5G
|Архитектура
|1 ядро по 3.13 ГГц (Cortex-A77), 3 ядра по 2.54 ГГц (Cortex-A77), 4 ядра по 2.05 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|3130 МГц
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G78 MP22
|GPU-ядер
|22
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
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Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|EMUI 11
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Батарея
|Объем
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Беспроводная зарядка
|Да
|Реверсивная зарядка
|Нет
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Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8200 x 6100
|Зум
|Оптический
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|18 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
Наличие лазерного автофокуса позитивно сказывается на качестве снимков – камера становится заметно более отзывчивой. Сделать размытый кадр получится только в том, случае, если вокруг слабое освещение. Кроме этого, есть оптический зум и оптическая стабилизация.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|2G сети
|GSM 2/3/5/8 (850/900/1 800/1 900 МГц)
|3G сети
|WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|LTE 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28
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Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate 40 могут отличаться в зависимости от региона.