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Huawei Mate 40

Huawei Mate 40
Дисплей
82
Производительность
93
Батарея
92
Камера
89
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Оригинальный внешний вид – изогнуты панели и приятные цвета корпуса
  • Камера получила 50-мегапиксельный сенсор, лазерный автофокус и оптическую стабилизацию
  • Быстро заряжается благодаря комплектному адаптеру питания
  • Достойная фронтальная камера
  • Здесь нет магазина приложений Play Маркета
  • Нет беспроводной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Мейт 40
82

Экран

Тип OLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Huawei Mate 40 оснастили отличным OLED-экраном с частотой обновления 90 Гц, а значит изображение у него плавнее, чем на устройствах со стандартными 60 Гц. В левом углу находится круглый вырез небольшого диаметра, который становится практически незаметным практически сразу после начала использования смартфона.

84

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Mate 40
Инфо
Высота 58.6 мм
Ширина 72.5 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Желтый, Зеленый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
89.3%
93

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Мейт 40 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Kirin 9000E 5G
Архитектура 1 ядро по 3.13 ГГц (Cortex-A77), 3 ядра по 2.54 ГГц (Cortex-A77), 4 ядра по 2.05 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 3130 МГц
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G78 MP22
GPU-ядер 22
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI EMUI 11
92

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Беспроводная зарядка Да
Реверсивная зарядка Нет
89

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mate 40
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8200 x 6100
Зум Оптический
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 18 мм
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Наличие лазерного автофокуса позитивно сказывается на качестве снимков – камера становится заметно более отзывчивой. Сделать размытый кадр получится только в том, случае, если вокруг слабое освещение. Кроме этого, есть оптический зум и оптическая стабилизация.

93

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
2G сети GSM 2/3/5/8 (850/900/1 800/1 900 МГц)
3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28
94

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate 40 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Mate 40

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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