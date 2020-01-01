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Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro
Дисплей
87
Производительность
92
Батарея
85
Камера
93
Итоговая оценка
86
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Повышенная частота обновления экрана улучшает плавность работы смартфона
  • Процессор с эталонной производительностью
  • Камера с 5-кратным зумом и лазерным автофокусом
  • Комплектуется 66-ваттным зарядным устройством
  • Есть поддержка 50-ваттной беспроводной зарядки
  • Отсутствует привычный магазин приложений Google Pay
  • Не поддерживает карты памяти MicroSD – только Nano Memory

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Мейт 40 Про
87

Экран

Тип OLED
Размер 6.76 дюймов
Разрешение 1344 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 456 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 94.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
815 нит
85

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Mate 40 Pro
Инфо
Высота 162.9 мм
Ширина 75.5 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 212 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Мистический серебристый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
94.1%

Huawei Mate 40 Pro имеет переливающуюся цветами заднюю крышку, которая защищена стеклом. Передняя панель имеет изогнутые по бокам края, как на том же Galaxy Note 20 Ultra. Двойной вырез бросается в глаза первые несколько дней, а потом к нему привыкаешь и он становится незаметным. На правой боковой грани имеются физические кнопки регулировки громкости и кнопка питания.

92

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Мейт 40 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Kirin 9000 5G
Архитектура 1 ядро по 3.13 ГГц (Cortex-A77), 3 ядра по 2.54 ГГц (Cortex-A77), 4 ядра по 2.05 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 3130 МГц
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G78 MP24
GPU-ядер 24
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
937
Geekbench 5 (многоядерный)
3315
AnTuTu Benchmark 8
540400

Процессор Kirin 9000 имеет 24-ядерный графический ускоритель, который считается самым мощным на данный момент. Можно смело сказать, что Mate 40 Pro сможет обеспечить комфортный геймплей на протяжении нескольких лет.

77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI EMUI 11
85

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:45 ч.
Быстрая зарядка Да (87% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:24 ч.
Время просмотра видео
16:45 ч.
Время разговора (3G)
23:44 ч.
93

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mate 40 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8200 x 6100
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 3840 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 12 MP + 20 MP + 0 MP)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei Mate 40 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 18 мм
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
140
Качества видео
116
Итоговая оценка камеры
136

Основной модуль на 50 МП считается достаточно большим, поэтому улавливает очень много света. Следовательно, благодаря этому фотографии получаются более четкими. Качество действительно на высоте, 5-кратный оптический зум тоже радует, хотя на самом деле там честные 4.6x. Фронтальный объектив имеет хороший автофокус, и детализация снимков не подкачала.

93

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
2G сети GSM 2/3/5/8 (850/900/1 800/1 900 МГц)
3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28
86

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Гибкий защитный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate 40 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Mate 40 Pro

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

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