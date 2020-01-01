Huawei Mate 40 Pro
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Повышенная частота обновления экрана улучшает плавность работы смартфона
- Процессор с эталонной производительностью
- Камера с 5-кратным зумом и лазерным автофокусом
- Комплектуется 66-ваттным зарядным устройством
- Есть поддержка 50-ваттной беспроводной зарядки
- Отсутствует привычный магазин приложений Google Pay
- Не поддерживает карты памяти MicroSD – только Nano Memory
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.76 дюймов
|Разрешение
|1344 x 2772 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|456 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|94.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|162.9 мм
|Ширина
|75.5 мм
|Толщина
|9.1 мм
|Вес
|212 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Мистический серебристый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Huawei Mate 40 Pro имеет переливающуюся цветами заднюю крышку, которая защищена стеклом. Передняя панель имеет изогнутые по бокам края, как на том же Galaxy Note 20 Ultra. Двойной вырез бросается в глаза первые несколько дней, а потом к нему привыкаешь и он становится незаметным. На правой боковой грани имеются физические кнопки регулировки громкости и кнопка питания.
Производительность
|Чипсет
|Kirin 9000 5G
|Архитектура
|1 ядро по 3.13 ГГц (Cortex-A77), 3 ядра по 2.54 ГГц (Cortex-A77), 4 ядра по 2.05 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|3130 МГц
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G78 MP24
|GPU-ядер
|24
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Процессор Kirin 9000 имеет 24-ядерный графический ускоритель, который считается самым мощным на данный момент. Можно смело сказать, что Mate 40 Pro сможет обеспечить комфортный геймплей на протяжении нескольких лет.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|EMUI 11
Батарея
|Объем
|4400 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (87% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8200 x 6100
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|3840 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 12 MP + 20 MP + 0 MP)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Huawei Mate 40 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|18 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Основной модуль на 50 МП считается достаточно большим, поэтому улавливает очень много света. Следовательно, благодаря этому фотографии получаются более четкими. Качество действительно на высоте, 5-кратный оптический зум тоже радует, хотя на самом деле там честные 4.6x. Фронтальный объектив имеет хороший автофокус, и детализация снимков не подкачала.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|2G сети
|GSM 2/3/5/8 (850/900/1 800/1 900 МГц)
|3G сети
|WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|LTE 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Гибкий защитный чехол
Цены на Huawei Mate 40 Pro
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