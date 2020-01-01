Huawei Mate 40 Pro имеет переливающуюся цветами заднюю крышку, которая защищена стеклом. Передняя панель имеет изогнутые по бокам края, как на том же Galaxy Note 20 Ultra. Двойной вырез бросается в глаза первые несколько дней, а потом к нему привыкаешь и он становится незаметным. На правой боковой грани имеются физические кнопки регулировки громкости и кнопка питания.