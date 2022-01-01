Huawei Mate 50
Дисплей
87
Производительность
92
Батарея
88
Камера
79
Итоговая оценка
85
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Топовый 6.7-дюймовый дисплей с высоким соотношение к корпусу
- Камера имеет отличное оснащение в виде лазерного автофокуса и оптической стабилизации изображения
- Достойная фронтальная камера со сверхширокоугольной съемкой
- Есть и проводная и быстрая беспроводная зарядки
- Использует мощный процессор, который долго сохранит свою актуальность
- Небольшая по емкости батарея относительно габаритов корпуса
- Лишен поддержки 5G
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Мейт 50
87
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1224 x 2700 пикселей
|Плотность пикселей
|442 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
86
Дизайн и корпус
|Высота
|161.5 мм
|Ширина
|76.1 мм
|Толщина
|7.98 мм
|Вес
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Фиолетовый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88.6%
92
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|3190 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Частота GPU
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1221
Geekbench 5 (многоядерный)
3780
AnTuTu Benchmark 9
1037722
Лучшие смартфоны в AnTuTu - 17 место
Источники: 3DMark [3]
36
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android
|Оболочка UI
|EMUI 13
88
Батарея
|Объем
|4460 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да
79
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 12 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
91
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM Bands 2/3/5/8(1900/1800/850/900 MHz)
|3G сети
|WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/34/38/39/40/41
|Поддержка 5G
|Нет
81
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate 50 могут отличаться в зависимости от региона.