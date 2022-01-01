Huawei Mate 50 Дисплей 87 Производительность 92 Батарея 88 Камера 79 Итоговая оценка 85 Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Топовый 6.7-дюймовый дисплей с высоким соотношение к корпусу

Камера имеет отличное оснащение в виде лазерного автофокуса и оптической стабилизации изображения

Достойная фронтальная камера со сверхширокоугольной съемкой

Есть и проводная и быстрая беспроводная зарядки

Использует мощный процессор, который долго сохранит свою актуальность Небольшая по емкости батарея относительно габаритов корпуса

Лишен поддержки 5G

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Мейт 50

87 Экран Тип OLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1224 x 2700 пикселей Плотность пикселей 442 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 600 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 88.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

86 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Mate 50 Высота 161.5 мм Ширина 76.1 мм Толщина 7.98 мм Вес 206 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Серебристый, Фиолетовый, Оранжевый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 88.6%

92 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Мейт 50 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Nano Memory Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1221 Geekbench 5 (многоядерный) 3780 AnTuTu Benchmark 9 1037722 Лучшие смартфоны в AnTuTu - 17 место Источники: 3DMark [3]

36 Программное обеспечение Операционная система Android Оболочка UI EMUI 13

88 Батарея Характеристики Объем 4460 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да

79 Камеры Спецификации и тестирование камер Mate 50 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Оптический, 5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 13 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.4

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 12 МП

- Апертура: f/3.4

- Фокусное расстояние: 125 мм

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Разрешение фото 4160 x 3120 Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

91 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 20 2G сети GSM Bands 2/3/5/8(1900/1800/850/900 MHz) 3G сети WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/34/38/39/40/41 Поддержка 5G Нет

81 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate 50 могут отличаться в зависимости от региона.