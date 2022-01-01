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Huawei Mate 50

Huawei Mate 50
Дисплей
87
Производительность
92
Батарея
88
Камера
79
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Топовый 6.7-дюймовый дисплей с высоким соотношение к корпусу
  • Камера имеет отличное оснащение в виде лазерного автофокуса и оптической стабилизации изображения
  • Достойная фронтальная камера со сверхширокоугольной съемкой
  • Есть и проводная и быстрая беспроводная зарядки
  • Использует мощный процессор, который долго сохранит свою актуальность
  • Небольшая по емкости батарея относительно габаритов корпуса
  • Лишен поддержки 5G

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Мейт 50
87

Экран

Тип OLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1224 x 2700 пикселей
Плотность пикселей 442 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
86

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Mate 50
Высота 161.5 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 7.98 мм
Вес 206 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Фиолетовый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88.6%
92

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Мейт 50 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1221
Geekbench 5 (многоядерный)
3780
AnTuTu Benchmark 9
1037722
Источники: 3DMark [3]
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36

Программное обеспечение

Операционная система Android
Оболочка UI EMUI 13
88

Батарея

Характеристики
Объем 4460 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да
79

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mate 50
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS
91

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 20
2G сети GSM Bands 2/3/5/8(1900/1800/850/900 MHz)
3G сети WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/34/38/39/40/41
Поддержка 5G Нет
81

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate 50 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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