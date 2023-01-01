Huawei Mate 60 Pro Plus
- Дисплей: 6.82" OLED - 1260 x 2720
- Чип: HiSilicon Kirin 9000S
- Камера: 3 (48 MP + 48 MP + 40 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android
- Вес: 225 г.
Обзор
Дисплей
91
Камера
88
Производительность
66
Игры
91*
Батарея
86*
Коммуникации
86
Итоговая оценка
80*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Камера профессионального уровня с оптической стабилизацией изображения и 3.5-кратным зумом
- Корпус защищен от воды и пыли по продвинутой сертификации IP68
- Большая по емкости батарея, которая может заряжать как по проводу, так и беспроводным путем
- Сканер разблокировки смартфона по лицу работает без нареканий
- Есть функция быстро реверсивной зарядки
- Весит 225 грамм, что немало и может приносит дискомфорт во время ежедневной эксплуатации
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Huawei Mate 60 Pro Plus
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.82 дюймов
|Разрешение
|1260 x 2720 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|440 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|163.7 мм
|Ширина
|79 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|225 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотистый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88.5%
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 9000S
|Макс. частота
|2620 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.53 ГГц:
- 3 ядра по 2.15 ГГц:
- 1 ядро по 2.62 ГГц:
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Частота GPU
|750 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
993
Geekbench 5 (многоядерный)
2891
Память
|Объем ОЗУ
|16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|88 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 18 минут)
|Время полной зарядки
|0:31 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 3.5x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|3840 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 48 МП + 40 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.4 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|18 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 88 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate 60 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.