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Huawei Mate 60 Pro Plus

Huawei Mate 60 Pro Plus
  • Дисплей: 6.82" OLED - 1260 x 2720
  • Чип: HiSilicon Kirin 9000S
  • Камера: 3 (48 MP + 48 MP + 40 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android
  • Вес: 225 г.

Обзор

Дисплей
91
Камера
88
Производительность
66
Игры
91*
Батарея
86*
Коммуникации
86
Итоговая оценка
80*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Камера профессионального уровня с оптической стабилизацией изображения и 3.5-кратным зумом
  • Корпус защищен от воды и пыли по продвинутой сертификации IP68
  • Большая по емкости батарея, которая может заряжать как по проводу, так и беспроводным путем
  • Сканер разблокировки смартфона по лицу работает без нареканий
  • Есть функция быстро реверсивной зарядки
  • Весит 225 грамм, что немало и может приносит дискомфорт во время ежедневной эксплуатации

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Huawei Mate 60 Pro Plus

Экран

Тип OLED
Размер 6.82 дюймов
Разрешение 1260 x 2720 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 440 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Mate 60 Pro Plus
Высота 163.7 мм
Ширина 79 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 225 граммов
Водонепроницаемость IP68
Система охлаждения Испарительная камера
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотистый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88.5%

Производительность

Все характеристики чипа Huawei Mate 60 Pro Plus и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 9000S
Макс. частота 2620 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.53 ГГц:
- 3 ядра по 2.15 ГГц:
- 1 ядро по 2.62 ГГц:
Размер транзистора 7 нанометров
Частота GPU 750 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
993
Geekbench 5 (многоядерный)
2891
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 88 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут)
Время полной зарядки 0:31 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mate 60 Pro Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 3.5x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 3840 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 48 МП + 40 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.4 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 40 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 18 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 88 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate 60 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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