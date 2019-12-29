Главная > Смартфоны Huawei > Huawei Mate 9: цена, технические характеристики и отзывы

Huawei Mate 9

Huawei Mate 9
Дисплей
55
Производительность
49
Батарея
67
Камера
52
Итоговая оценка
56
Класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2016 года
Дата начала продаж Ноябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Прекрасное аппаратное обеспечение
  • Быстрый и функциональный пользовательский интерфейс
  • Корпус приятный на ощупь и не пачкается
  • Большая батарейка с поддержкой быстрой зарядки
  • Классная камера с огромным количеством настроек
  • В комплекте неплохая гарнитура
  • Актуальная версия Android
  • Один радиомодуль, поэтому SIM-карты работают попеременно
  • Нет ФМ-радио
  • Корпус не защищен от пыли и воды

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Мейт 9
55

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.9 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 373 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 77.77%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
660 нит

Гаджет получил огромный дисплей диагональю 5.9 дюймов, а сама матрица выполнена по технологии IPS LCD, из-за чего цвета выглядят естественно. Как и яркость, углы обзора вопросов не вызывают.

46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Mate 9
Инфо
Высота 156.9 мм
Ширина 78.9 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Коричневый, Белый, Красный, Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
77.77%

К сожалению, Mate 9, обладающий крепким металлическим корпусом, не сертифицирован по технологии IP68, но это не страшно, так как многим будет достаточно стойкого к царапинам стекла Corning Gorilla Glass и защиты от брызг. Поверхность корпуса не только не собирает отпечатки пальцев, но и не царапается.

49

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Мейт 9 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 960
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2400 МГц
Размер транзистора 16 нанометров
Графика Mali-G71 MP8
GPU-ядер 8
Частота GPU 1037 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1841
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6967
AnTuTu Benchmark 7
122514

Характеристики Хуавей Мейт 9 включают 64 Гб встроенной памяти, в связи с чем отпадаем необходимость в использовании карты памяти. Он также оснащен модулем ОЗУ на 4 ГБ, что является стандартом в этом классе.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 9
Размер системы из коробки 14.5 ГБ
67

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (20% за 10 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:17 ч.
Время просмотра видео
11:26 ч.
Время разговора (3G)
19:23 ч.
52

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mate 9
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 5248 x 3936
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 20 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX286 (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Huawei Mate 9 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Главный объектив получил 20-мегапиксельный сенсор, а дополнительный - 13-мегапиксельный. Они оба имеют линзы Leica второго поколения с лазерным автофокусом и оптической стабилизацией. Первые пользовательские отзывы о Huawei Mate 9 утверждают, что качество фотографий находится на уровне Apple iPhone 7 и Samsung Galaxy S7.

70

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
83 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
85 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2016 года
Дата начала продаж Ноябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.64 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.36 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Матовый чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate 9 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Mate 9

FAQ - Ответы на частые вопросы

Можно ли заменить аккумулятор в домашних условиях?

- Нет, аккумулятор в Huawei Mate 9, к сожалению, несъемный.

Смартфон работает на Android 7.0 Nougat из коробки?

- Да, это один из первых смартфонов китайского бренда, который работает на Android Nougat прямо из коробки.

Сколько времени занимает полная зарядка Хуавей Мейт 9?

- До 100% телефон зарядится не более чем за 2 часа, но по сравнению со своими конкурентами данный аппарат намного меньше греется. Об этом свидетельствую тесты и сравнения. 

Можно ли делать снимки с эффектом боке, как iPhone 7 Plus?

- Производитель предусмотрел наличие портретного режима для создания фотографий с эффектом боке, но в первых версиях программного обеспечения трудно сделать достаточно качественный снимок. 

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (6 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

XAN 29 декабря 2019 12:22
У меня телефон сломана экран. Экран купить можно. я не где не нашел.
+3 Ответить
Добавить комментарий
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях