Можно ли заменить аккумулятор в домашних условиях?

- Нет, аккумулятор в Huawei Mate 9, к сожалению, несъемный.

Смартфон работает на Android 7.0 Nougat из коробки?

- Да, это один из первых смартфонов китайского бренда, который работает на Android Nougat прямо из коробки.

Сколько времени занимает полная зарядка Хуавей Мейт 9?

- До 100% телефон зарядится не более чем за 2 часа, но по сравнению со своими конкурентами данный аппарат намного меньше греется. Об этом свидетельствую тесты и сравнения.

Можно ли делать снимки с эффектом боке, как iPhone 7 Plus?

- Производитель предусмотрел наличие портретного режима для создания фотографий с эффектом боке, но в первых версиях программного обеспечения трудно сделать достаточно качественный снимок.