Huawei Mate 9
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Ноябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Прекрасное аппаратное обеспечение
- Быстрый и функциональный пользовательский интерфейс
- Корпус приятный на ощупь и не пачкается
- Большая батарейка с поддержкой быстрой зарядки
- Классная камера с огромным количеством настроек
- В комплекте неплохая гарнитура
- Актуальная версия Android
- Один радиомодуль, поэтому SIM-карты работают попеременно
- Нет ФМ-радио
- Корпус не защищен от пыли и воды
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.9 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|373 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|77.77%
Тесты дисплея
Гаджет получил огромный дисплей диагональю 5.9 дюймов, а сама матрица выполнена по технологии IPS LCD, из-за чего цвета выглядят естественно. Как и яркость, углы обзора вопросов не вызывают.
Дизайн и корпус
|Высота
|156.9 мм
|Ширина
|78.9 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Коричневый, Белый, Красный, Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
К сожалению, Mate 9, обладающий крепким металлическим корпусом, не сертифицирован по технологии IP68, но это не страшно, так как многим будет достаточно стойкого к царапинам стекла Corning Gorilla Glass и защиты от брызг. Поверхность корпуса не только не собирает отпечатки пальцев, но и не царапается.
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 960
|Архитектура
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2400 МГц
|Размер транзистора
|16 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP8
|GPU-ядер
|8
|Частота GPU
|1037 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Характеристики Хуавей Мейт 9 включают 64 Гб встроенной памяти, в связи с чем отпадаем необходимость в использовании карты памяти. Он также оснащен модулем ОЗУ на 4 ГБ, что является стандартом в этом классе.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|14.5 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (20% за 10 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|5248 x 3936
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 20 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX286 (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Примеры
|Примеры фото Huawei Mate 9 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Главный объектив получил 20-мегапиксельный сенсор, а дополнительный - 13-мегапиксельный. Они оба имеют линзы Leica второго поколения с лазерным автофокусом и оптической стабилизацией. Первые пользовательские отзывы о Huawei Mate 9 утверждают, что качество фотографий находится на уровне Apple iPhone 7 и Samsung Galaxy S7.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Ноябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.64 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.36 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Матовый чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Huawei Mate 9
FAQ - Ответы на частые вопросы
Можно ли заменить аккумулятор в домашних условиях?
- Нет, аккумулятор в Huawei Mate 9, к сожалению, несъемный.
Смартфон работает на Android 7.0 Nougat из коробки?
- Да, это один из первых смартфонов китайского бренда, который работает на Android Nougat прямо из коробки.
Сколько времени занимает полная зарядка Хуавей Мейт 9?
- До 100% телефон зарядится не более чем за 2 часа, но по сравнению со своими конкурентами данный аппарат намного меньше греется. Об этом свидетельствую тесты и сравнения.
Можно ли делать снимки с эффектом боке, как iPhone 7 Plus?
- Производитель предусмотрел наличие портретного режима для создания фотографий с эффектом боке, но в первых версиях программного обеспечения трудно сделать достаточно качественный снимок.