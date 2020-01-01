Будет ли он продаваться в России официально?

- Российский рынок мобильных устройств является очень крупным, поэтому есть огромный шанс, что Хуавей Мейт Х поступит в официальную розницу в России. Сроки не сообщаются, но можно предположить, что это произойдет либо в конце мая, либо в начале июня.

В Huawei Mate X отсутствует фронтальная камера?

- Нет, основная камера смартфона также играет роль фронтальной. Следовательно, ваши селфи будут такими же четкими, как и те фотографии, что делаются на основную.