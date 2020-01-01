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Huawei Mate X

Huawei Mate X
Дисплей
69
Производительность
74
Батарея
87
Камера
76
Итоговая оценка
75
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Уникальный дизайн — складная конструкция
  • Гибкий экран большой диагонали
  • Одна из лучших камер
  • Функциональная и оптимизированная прошивка
  • Хорошая автономная работа
  • Экран легко поцарапать
  • Используется патентованная карта памяти
  • Высокая цена

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Мейт Х
69

Экран

Тип OLED
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1148 x 2480 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 414 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.9%
Особенности - Always-On Display

Huawei Mate X получил ультрасовременный экран гибкой конструкции на 8 дюймов. В сложенном состоянии его диагональ уменьшается до 6.6 дюймов, а значит у вас одновременно большой фаблет и средний планшет. Оба достойно справляются со своей задачей, поскольку это AMOLED-панель со всеми ее преимуществами.

55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Mate X
Инфо
Высота 161.3 мм
Ширина 146.2 мм
Толщина 5.4 мм
Вес 295 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.9%
74

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Мейт Х и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP10
GPU-ядер 10
Частота GPU 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3466
Geekbench 4.4 (многоядерный)
8859
Geekbench 5 (одноядерный)
704
Geekbench 5 (многоядерный)
2534
AnTuTu Benchmark 7
301167
AnTuTu Benchmark 8
413084

В плане технических характеристик это один из самых совершенных гаджетов. Хуавей Мейт Х получил топовый процессор Kirin 980, который справляется с любыми задачами от игр до обработки 4K-видео. Оперативной памяти на 8 ГБ более чем достаточно для того, на что способна операционная система Android.

77

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10
87

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 55 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:00 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (85% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
76

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mate X
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей
Разрешение фото 7535 x 5305
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 4 (40 МП + 8 MP + 16 MP + 0 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера

Здесь имеется 4 объектива основной камеры, которая также используется в качестве фронтальной. Она фотографирует не хуже, чем та, что в Huawei P30 Pro. Само собой разумеется, селфи-снимки тоже отличного качества.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 21
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
67

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate X могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Mate X

FAQ - Ответы на частые вопросы

Будет ли он продаваться в России официально?

- Российский рынок мобильных устройств является очень крупным, поэтому есть огромный шанс, что Хуавей Мейт Х поступит в официальную розницу в России. Сроки не сообщаются, но можно предположить, что это произойдет либо в конце мая, либо в начале июня.

В Huawei Mate X отсутствует фронтальная камера?

- Нет, основная камера смартфона также играет роль фронтальной. Следовательно, ваши селфи будут такими же четкими, как и те фотографии, что делаются на основную.

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (7 голосов)

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