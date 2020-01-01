Huawei Mate X
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Уникальный дизайн — складная конструкция
- Гибкий экран большой диагонали
- Одна из лучших камер
- Функциональная и оптимизированная прошивка
- Хорошая автономная работа
- Экран легко поцарапать
- Используется патентованная карта памяти
- Высокая цена
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1148 x 2480 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|414 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.9%
|Особенности
|- Always-On Display
Huawei Mate X получил ультрасовременный экран гибкой конструкции на 8 дюймов. В сложенном состоянии его диагональ уменьшается до 6.6 дюймов, а значит у вас одновременно большой фаблет и средний планшет. Оба достойно справляются со своей задачей, поскольку это AMOLED-панель со всеми ее преимуществами.
Дизайн и корпус
|Высота
|161.3 мм
|Ширина
|146.2 мм
|Толщина
|5.4 мм
|Вес
|295 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Архитектура
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2600 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP10
|GPU-ядер
|10
|Частота GPU
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
В плане технических характеристик это один из самых совершенных гаджетов. Хуавей Мейт Х получил топовый процессор Kirin 980, который справляется с любыми задачами от игр до обработки 4K-видео. Оперативной памяти на 8 ГБ более чем достаточно для того, на что способна операционная система Android.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 10
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|55 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (85% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|7535 x 5305
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|4 (40 МП + 8 MP + 16 MP + 0 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Времяпролетный объектив
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Здесь имеется 4 объектива основной камеры, которая также используется в качестве фронтальной. Она фотографирует не хуже, чем та, что в Huawei P30 Pro. Само собой разумеется, селфи-снимки тоже отличного качества.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|21
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Huawei Mate X
FAQ - Ответы на частые вопросы
Будет ли он продаваться в России официально?
- Российский рынок мобильных устройств является очень крупным, поэтому есть огромный шанс, что Хуавей Мейт Х поступит в официальную розницу в России. Сроки не сообщаются, но можно предположить, что это произойдет либо в конце мая, либо в начале июня.
В Huawei Mate X отсутствует фронтальная камера?
- Нет, основная камера смартфона также играет роль фронтальной. Следовательно, ваши селфи будут такими же четкими, как и те фотографии, что делаются на основную.