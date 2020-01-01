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Huawei Mate Xs

Huawei Mate Xs
Дисплей
70
Производительность
82
Батарея
76
Камера
80
Итоговая оценка
77
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Гибкий экран большой диагонали
  • Солидная камера с приближением и времяпролетным датчиком
  • Большой объем встроенного накопителя
  • Фронтальная камера использует основную
  • Отсутствует магазин приложений Google Play Маркет
  • Гибридный лоток для SIM-карт
  • Поддержка карт памяти Nano Memory, а не MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Мейт Хs
70

Экран

Тип OLED
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1148 x 2480 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 414 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Соотношение экрана к корпусу 86.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
408 нит
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Mate Xs
Инфо
Высота 161.3 мм
Ширина 146.2 мм
Толщина 5.4 мм
Вес 300 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.9%

Huawei Mate Xs получил такой же форм-фактор, как его предшественник. Рамка у него алюминиевая, что придает ему стильности и прочности. В разложенном состоянии смартфон может похвастаться толщиной всего 5.4 мм, что делает его одним из самых тонких устройств на рынке.

82

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Мейт Хs и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP16
GPU-ядер 16
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3849
Geekbench 4.4 (многоядерный)
108493
Geekbench 5 (одноядерный)
736
Geekbench 5 (многоядерный)
2967
AnTuTu Benchmark 7
338407
AnTuTu Benchmark 8
455801
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI EMUI 10
Размер системы из коробки 15.7 ГБ

Смартфон работает на Android 10 с последней версией пользовательского интерфейса EMUI, однако у него есть существенный недостаток. Программное обеспечение лишена сервисов Google Play, а значит для пользователя закрыта одна из крупнейших библиотек с приложениями.

76

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 55 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:00 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (85% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:47 ч.
Время просмотра видео
18:21 ч.
Время разговора (3G)
20:52 ч.
80

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mate Xs
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей
Разрешение фото 7535 x 5305
Зум Оптический, 3x
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (40 МП + 8 MP + 16 MP + 0 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 Exmor RS (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера

Камера Mate Xs достойна отдельного внимания. Несмотря на то, что здесь используется обычный сенсор на 40 МП, он отлично справляется даже с ночной съемкой. Помимо него есть неплохой телеобъектив на 8 МП и сверхширокоугольный на 16 МП. Главной фишкой является время пролетный датчик, который заметно улучшает портретную съемку.

85

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 21
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
51

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate Xs могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Mate Xs

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (3 голосов)

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