Huawei Mate Xs получил такой же форм-фактор, как его предшественник. Рамка у него алюминиевая, что придает ему стильности и прочности. В разложенном состоянии смартфон может похвастаться толщиной всего 5.4 мм, что делает его одним из самых тонких устройств на рынке.