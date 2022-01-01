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Huawei Mate Xs 2

Huawei Mate Xs 2
Дисплей
89
Производительность
87
Батарея
81
Камера
70
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Впечатляющий дизайн с гибким и огромным OLED-дисплеем
  • Отличная камера с лазерным автофокусом и 3-кратным оптическим зумом
  • 66-ваттный адаптер имеется с телефоном в комплекте
  • Поддерживается реверсивная зарядка
  • Оснащен большим объемом памяти
  • Не поддерживает беспроводную зарядку
  • Нет влагозащиты корпуса

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Mate Xs 2
89

Экран

Тип OLED
Размер 7.8 дюймов
Разрешение 2200 x 2480 пикселей
Соотношение сторон 10.15:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
601 нит
77

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Mate Xs 2
Высота 156.5 мм
Ширина 139.3 мм
Толщина 5.4 мм
Вес 156.5 граммов
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
89.8%
87

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Mate Xs 2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
3746
AnTuTu Benchmark 9
813833
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68

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI EMUI 12
81

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mate Xs 2
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Оптический, 3x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 81 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 10.7 мегапикселей
Разрешение фото 3776 x 2832
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
91

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 20
2G сети GSM 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz)
3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41
Поддержка 5G Нет
64

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate Xs 2 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (2 голосов)

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