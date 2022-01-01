Huawei Mate Xs 2 Дисплей 89 Производительность 87 Батарея 81 Камера 70 Итоговая оценка 82 Класс Флагман Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Впечатляющий дизайн с гибким и огромным OLED-дисплеем

Отличная камера с лазерным автофокусом и 3-кратным оптическим зумом

66-ваттный адаптер имеется с телефоном в комплекте

Поддерживается реверсивная зарядка

Оснащен большим объемом памяти Не поддерживает беспроводную зарядку

Нет влагозащиты корпуса

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Mate Xs 2

89 Экран Тип OLED Размер 7.8 дюймов Разрешение 2200 x 2480 пикселей Соотношение сторон 10.15:9 Плотность пикселей 424 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 601 нит

77 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Mate Xs 2 Высота 156.5 мм Ширина 139.3 мм Толщина 5.4 мм Вес 156.5 граммов Материал задней панели Металл Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 89.8%

87 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Mate Xs 2 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~1720 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Nano Memory Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1135 Geekbench 5 (многоядерный) 3746 AnTuTu Benchmark 9 813833 Список смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 38 место

68 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI EMUI 12

81 Батарея Характеристики Объем 4600 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да

70 Камеры Спецификации и тестирование камер Mate Xs 2 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Оптический, 3x Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 13 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1.2 микрон

- Лазерный автофокус

Телефото объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 81 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 10.7 мегапикселей Разрешение фото 3776 x 2832 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

91 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 20 2G сети GSM 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz) 3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41 Поддержка 5G Нет

64 Звук 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate Xs 2 могут отличаться в зависимости от региона.