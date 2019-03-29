В Huawei Nova есть FM-радио?

- Да, есть неплохой модуль радиоприемника.

Смогу ли я играть на этом смартфоне в World Of Tanks Blitz?

- Конечно, даже на максимальных настройках графики.

Смогу ли я записывать на Хуавей Нова таймлапс-видео?

- Производитель внедрил режим съемки таймлапс в родном приложении "Камера".

Как записать видео с экрана смартфона?

- Благодаря Android Marshmallow вам достаточно лишь установить из магазина приложений Google Play Маркета любое понравившееся приложения для записи видео с экрана. Я могу порекомендовать вам Rec. (Screen Recorder), которому для записи даже Root-права не нужны.

В телефоне действительно нет быстрой зарядки?

- К сожалению, нет, хотя процессор поддерживает технологию Quick Charge 3.0.