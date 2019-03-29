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Huawei Nova

Huawei Nova
Дисплей
54
Производительность
28
Батарея
62
Камера
44
Итоговая оценка
45
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Ноябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Легкий и прочный алюминиевый корпус
  • Неплохая автономность
  • Шустрый затвор камеры и съемка в 4K-разрешении
  • Есть профессиональный режим фотографирования
  • Качество сборки на высоте
  • Яркий и контрастный дисплей
  • Нет отдельного слота для карты памяти
  • USB Type-C 2.0
  • Весьма посредственный Wi-Fi
  • Качество встроенных динамиков оставляет желать лучшего

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 441 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 70.86%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
385 нит
43

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova
Инфо
Высота 141.2 мм
Ширина 69.1 мм
Толщина 7.1 мм
Вес 146 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
70.86%

Huawei Nova - не совсем обычный аппарат среднего сегмента, который был представлен в сентябре 2016 года. Он отличается приятнейшим на ощупь корпусом из металлического сплава, сборка которого вызывает чувство уверенности. Внизу тыльной части корпуса определенно имеет пластиковая вставка, прячущая за собой антенну мобильной связи, а сверху за стеклянной вставкой находится объектив основной камеры. Он немного выступает, но не критично. Чуть ниже расположился молниеносный 3D-сканер отпечатков пальцев, который идеально справляется со своей задачей.

28

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625
Архитектура 8 ядер по 2 ГГц
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
893
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4916
AnTuTu Benchmark 7
65859
44

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 7.0)
Оболочка UI EMUI 4.1
Размер системы из коробки 9.3 ГБ
62

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:05 ч.
Время просмотра видео
9:41 ч.
Время разговора (3G)
28:03 ч.

Характеристики Huawei Nova не выделяют его из толпы других Android-телефонов. Вас может огорчить тот факт, что он не поддерживает быструю зарядку, хотя вам не придется долго ждать пока зарядится его относительно небольшой аккумулятор на 3020 мАч. Здесь также нет и беспроводной зарядки, однако это не вызывает удивления.

44

Камеры

Спецификации и тестирование камер Huawei Nova
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2
Размер пикселя 1.25 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 720p при 30 FPS
55

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300
65

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
69 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
80 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Ноябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.94 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei Nova могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova

FAQ - Ответы на частые вопросы

В Huawei Nova есть FM-радио?

- Да, есть неплохой модуль радиоприемника.

Смогу ли я играть на этом смартфоне в World Of Tanks Blitz?

- Конечно, даже на максимальных настройках графики.

Смогу ли я записывать на Хуавей Нова таймлапс-видео?

- Производитель внедрил режим съемки таймлапс в родном приложении "Камера".

Как записать видео с экрана смартфона?

- Благодаря Android Marshmallow вам достаточно лишь установить из магазина приложений Google Play Маркета любое понравившееся приложения для записи видео с экрана. Я могу порекомендовать вам Rec. (Screen Recorder), которому для записи даже Root-права не нужны. 

В телефоне действительно нет быстрой зарядки?

- К сожалению, нет, хотя процессор поддерживает технологию Quick Charge 3.0.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (15 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

ИИсус 29 марта 2019 18:14
Взял больше года назад, вообще не глючил ни разу, зарядки на полтора два дня хватает, работает сейчас на андрюше 7.0, недавно прилетела обнова на повышение стабильности (стал меньше оперки кушать и появилась корзина при удалении файлов, все что удалось заметить после обновы). Практически идеальный смартфон, лучший смартфон, какой когда либо бывал у меня в юзании) ЗЫ : Продаю сам смартфоны планшеты и прочую цифровую технику уже более 5 лет, есть с чем сравнить)
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