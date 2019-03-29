Huawei Nova
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Легкий и прочный алюминиевый корпус
- Неплохая автономность
- Шустрый затвор камеры и съемка в 4K-разрешении
- Есть профессиональный режим фотографирования
- Качество сборки на высоте
- Яркий и контрастный дисплей
- Нет отдельного слота для карты памяти
- USB Type-C 2.0
- Весьма посредственный Wi-Fi
- Качество встроенных динамиков оставляет желать лучшего
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|441 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|70.86%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|141.2 мм
|Ширина
|69.1 мм
|Толщина
|7.1 мм
|Вес
|146 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Huawei Nova - не совсем обычный аппарат среднего сегмента, который был представлен в сентябре 2016 года. Он отличается приятнейшим на ощупь корпусом из металлического сплава, сборка которого вызывает чувство уверенности. Внизу тыльной части корпуса определенно имеет пластиковая вставка, прячущая за собой антенну мобильной связи, а сверху за стеклянной вставкой находится объектив основной камеры. Он немного выступает, но не критично. Чуть ниже расположился молниеносный 3D-сканер отпечатков пальцев, который идеально справляется со своей задачей.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 625
|Архитектура
|8 ядер по 2 ГГц
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0.1 (С обновлением до Android 7.0)
|Оболочка UI
|EMUI 4.1
|Размер системы из коробки
|9.3 ГБ
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Характеристики Huawei Nova не выделяют его из толпы других Android-телефонов. Вас может огорчить тот факт, что он не поддерживает быструю зарядку, хотя вам не придется долго ждать пока зарядится его относительно небольшой аккумулятор на 3020 мАч. Здесь также нет и беспроводной зарядки, однако это не вызывает удивления.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2
|Размер пикселя
|1.25 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.94 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
Цены на Huawei Nova
FAQ - Ответы на частые вопросы
В Huawei Nova есть FM-радио?
- Да, есть неплохой модуль радиоприемника.
Смогу ли я играть на этом смартфоне в World Of Tanks Blitz?
- Конечно, даже на максимальных настройках графики.
Смогу ли я записывать на Хуавей Нова таймлапс-видео?
- Производитель внедрил режим съемки таймлапс в родном приложении "Камера".
Как записать видео с экрана смартфона?
- Благодаря Android Marshmallow вам достаточно лишь установить из магазина приложений Google Play Маркета любое понравившееся приложения для записи видео с экрана. Я могу порекомендовать вам Rec. (Screen Recorder), которому для записи даже Root-права не нужны.
В телефоне действительно нет быстрой зарядки?
- К сожалению, нет, хотя процессор поддерживает технологию Quick Charge 3.0.