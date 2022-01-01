Huawei Nova 10 Дисплей 88 Производительность 62 Батарея 75 Камера 64 Итоговая оценка 74 Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Флагманский OLED-дисплей передает отличное изображение

Поддерживает частоту обновления дисплея 120 Гц

Неплохой процессор, который имеет достаточный запас производительности

Фронтальная камера отлично снимает и оснащена сверхширокоугольной оптикой

66-ваттная зарядка быстро заряжает батарею смартфона Вместо магазина приложений Play Маркет используется фирменный от Huawei

Относительно небольшая батарея для устройства таких габаритов

Лишен поддержки сети пятого поколения

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 10

88 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

74 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 10 Высота 162.18 мм Ширина 73.91 мм Толщина 6.88 мм Вес 168 граммов Водонепроницаемость Нет Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.6%

62 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Нова 10 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 642L Частота GPU 490 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 751 Geekbench 5 (многоядерный) 2782 AnTuTu Benchmark 9 487646

68 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI EMUI 12

75 Батарея Характеристики Объем 4000 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да

64 Камеры Спецификации и тестирование камер Nova 10 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 112° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 27 мм

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 60 мегапикселей Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM Bands 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz 3G сети WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28/66 Поддержка 5G Нет

81 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 10 могут отличаться в зависимости от региона.