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Huawei Nova 10 Pro

Huawei Nova 10 Pro
Дисплей
91
Производительность
68
Батарея
75
Камера
62
Итоговая оценка
73
Класс Флагман
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий экран, который имеет и точную цветопередачу, и улучшенную плавность работы
  • Основная камера делает отличного качества фотографии днем и ночью
  • Передняя камера тоже превосходно снимает
  • Предлагает хорошую производительность и стабильность в играх
  • Впечатляюще быстрая зарядка батареи
  • Отсутствует поддержка сервисов Google, из-за чего могут не работать некоторые приложения и игры
  • Нет защиты от влаги, поэтому стоит быть осторожным с водой
  • Качество видеосъемки не соответствует фотосъемке
  • Лишен поддержки 5G

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 10 Про
91

Экран

Тип OLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1200 x 2652 пикселей
Плотность пикселей 429 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
779 нит
59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 10 Pro
Высота 164.24 мм
Ширина 74.45 мм
Толщина 7.88 мм
Вес 191 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
91.1%
68

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова 10 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Частота GPU 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
782
Geekbench 5 (многоядерный)
2776
AnTuTu Benchmark 9
523912
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36

Программное обеспечение

Операционная система Android
Оболочка UI HarmonyOS 2.0
75

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (80% за 10 минут)
Время полной зарядки 0:26 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:37 ч.
Просмотр видео 12:24 ч.
Игры 05:22 ч.
Режим ожидания 96 ч.
Общая автономность
29:32 ч.
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 10 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8960 x 6720
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM Bands 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz)
3G сети WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/B34/38/39/40/41
Поддержка 5G Нет
81

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 10 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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