Huawei Nova 10 Pro
Дисплей
91
Производительность
68
Батарея
75
Камера
62
Итоговая оценка
73
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Яркий экран, который имеет и точную цветопередачу, и улучшенную плавность работы
- Основная камера делает отличного качества фотографии днем и ночью
- Передняя камера тоже превосходно снимает
- Предлагает хорошую производительность и стабильность в играх
- Впечатляюще быстрая зарядка батареи
- Отсутствует поддержка сервисов Google, из-за чего могут не работать некоторые приложения и игры
- Нет защиты от влаги, поэтому стоит быть осторожным с водой
- Качество видеосъемки не соответствует фотосъемке
- Лишен поддержки 5G
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 10 Про
91
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1200 x 2652 пикселей
|Плотность пикселей
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|550 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|800 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|91.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
779 нит
59
Дизайн и корпус
|Высота
|164.24 мм
|Ширина
|74.45 мм
|Толщина
|7.88 мм
|Вес
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
91.1%
68
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Частота GPU
|490 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
782
Geekbench 5 (многоядерный)
2776
AnTuTu Benchmark 9
523912
36
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android
|Оболочка UI
|HarmonyOS 2.0
75
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|100 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (80% за 10 минут)
|Время полной зарядки
|0:26 ч.
|Веб-серфинг
|10:37 ч.
|Просмотр видео
|12:24 ч.
|Игры
|05:22 ч.
|Режим ожидания
|96 ч.
Общая автономность
29:32 ч.
62
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8960 x 6720
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
86
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM Bands 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz)
|3G сети
|WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/B34/38/39/40/41
|Поддержка 5G
|Нет
81
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 10 Pro могут отличаться в зависимости от региона.