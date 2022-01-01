Huawei Nova 10 Pro Дисплей 91 Производительность 68 Батарея 75 Камера 62 Итоговая оценка 73 Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Яркий экран, который имеет и точную цветопередачу, и улучшенную плавность работы

Основная камера делает отличного качества фотографии днем и ночью

Передняя камера тоже превосходно снимает

Предлагает хорошую производительность и стабильность в играх

Впечатляюще быстрая зарядка батареи Отсутствует поддержка сервисов Google, из-за чего могут не работать некоторые приложения и игры

Нет защиты от влаги, поэтому стоит быть осторожным с водой

Качество видеосъемки не соответствует фотосъемке

Лишен поддержки 5G

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 10 Про

91 Экран Тип OLED Размер 6.78 дюймов Разрешение 1200 x 2652 пикселей Плотность пикселей 429 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 550 нит Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 91.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Реальная пиковая яркость (авто) 779 нит

59 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 10 Pro Высота 164.24 мм Ширина 74.45 мм Толщина 7.88 мм Вес 191 грамм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 91.1%

68 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Нова 10 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 642L Частота GPU 490 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 782 Geekbench 5 (многоядерный) 2776 AnTuTu Benchmark 9 523912

36 Программное обеспечение Операционная система Android Оболочка UI HarmonyOS 2.0

75 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 100 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (80% за 10 минут) Время полной зарядки 0:26 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 10:37 ч. Просмотр видео 12:24 ч. Игры 05:22 ч. Режим ожидания 96 ч. Общая автономность 29:32 ч.

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Nova 10 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8960 x 6720 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 112° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 27 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM Bands 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz) 3G сети WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/B34/38/39/40/41 Поддержка 5G Нет

81 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 10 Pro могут отличаться в зависимости от региона.