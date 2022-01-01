Huawei Nova 10 SE
Дисплей
83
Производительность
35
Батарея
80
Камера
62
Итоговая оценка
64
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 90-герцовый OLED-дисплей радует глаза своей плавностью работы
- 108-мегапиксельная камера обеспечивает солидное качество съемки
- 66-ваттная зарядка отлично справляется со своей задачей
- Есть несколько вариантов с большим запасом памяти
- Нет предустановленных сервисов Google
- Наличие NFC зависит от страны, где смартфон продается
- Подключить проводные наушники можно только через USB-C
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 10 SE
83
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
58
Дизайн и корпус
|Высота
|162.39 мм
|Ширина
|75.47 мм
|Толщина
|7.39 мм
|Вес
|184 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серебристый, Зеленый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
87.6%
35
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 680
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Частота GPU
|1114 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
361
Geekbench 5 (многоядерный)
1462
AnTuTu Benchmark 9
231215
|CPU
|53594
|GPU
|51459
|Memory
|65112
|UX
|60740
|Total score
|231215
68
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|EMUI 12
80
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
62
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.2
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
77
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM Bands 2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA Bands 1/2/5/8
|4G сети
|LTE Bands 1/3/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41
|Поддержка 5G
|Нет
53
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 10 SE могут отличаться в зависимости от региона.