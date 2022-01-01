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Huawei Nova 10 SE

Huawei Nova 10 SE
Дисплей
83
Производительность
35
Батарея
80
Камера
62
Итоговая оценка
64
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый OLED-дисплей радует глаза своей плавностью работы
  • 108-мегапиксельная камера обеспечивает солидное качество съемки
  • 66-ваттная зарядка отлично справляется со своей задачей
  • Есть несколько вариантов с большим запасом памяти
  • Нет предустановленных сервисов Google
  • Наличие NFC зависит от страны, где смартфон продается
  • Подключить проводные наушники можно только через USB-C

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 10 SE
83

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 10 SE
Высота 162.39 мм
Ширина 75.47 мм
Толщина 7.39 мм
Вес 184 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серебристый, Зеленый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
87.6%
35

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова 10 SE и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 1114 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
361
Geekbench 5 (многоядерный)
1462
AnTuTu Benchmark 9
231215
CPU 53594
GPU 51459
Memory 65112
UX 60740
Total score 231215
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68

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI EMUI 12
80

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 10 SE
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.2
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM Bands 2/3/5/8
3G сети WCDMA Bands 1/2/5/8
4G сети LTE Bands 1/3/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41
Поддержка 5G Нет
53

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 10 SE могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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