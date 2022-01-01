Huawei Nova 10 SE Дисплей 83 Производительность 35 Батарея 80 Камера 62 Итоговая оценка 64 Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 90-герцовый OLED-дисплей радует глаза своей плавностью работы

108-мегапиксельная камера обеспечивает солидное качество съемки

66-ваттная зарядка отлично справляется со своей задачей

Есть несколько вариантов с большим запасом памяти Нет предустановленных сервисов Google

Наличие NFC зависит от страны, где смартфон продается

Подключить проводные наушники можно только через USB-C

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 10 SE

83 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 87.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

58 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 10 SE Высота 162.39 мм Ширина 75.47 мм Толщина 7.39 мм Вес 184 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серебристый, Зеленый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 87.6%

35 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Нова 10 SE и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 1114 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 361 Geekbench 5 (многоядерный) 1462 AnTuTu Benchmark 9 231215 CPU 53594 GPU 51459 Memory 65112 UX 60740 Total score 231215

68 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI EMUI 12

80 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Nova 10 SE Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12000 x 9000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 112° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 27 мм

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.2 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM Bands 2/3/5/8 3G сети WCDMA Bands 1/2/5/8 4G сети LTE Bands 1/3/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41 Поддержка 5G Нет

53 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 10 SE могут отличаться в зависимости от региона.