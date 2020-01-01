Huawei Nova 3 заполнил пробел между средним и премиальным ценовым сегментом. Дизайн у него более чем современный: градиентные расцветки, стекло с металлом, вытянутый экран с соотношением сторон 19:9 и высокая производительность. Сканер отпечатков пальцев находится сзади, работать с ним удобно. Это мы узнали на собственном опыте, но и отзывы реальных пользователей говорят о том же.

Устройство вышло в двух цветах: черном и фиолетовом. Последний переливается от фиолетового к синему.