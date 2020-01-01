Huawei Nova 3
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Июль 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 12-ядерная графика
- Съемка 4K-видео
- Сканер лица
- 7.1 канальный звук
- Нет беспроводной зарядки
- Нет защиты от воды
- Гибридный слот
- Экран защищен стеклом неизвестного производителя
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84.47%
Дизайн и корпус
|Высота
|157 мм
|Ширина
|73.7 мм
|Толщина
|7.3 мм
|Вес
|166 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Huawei Nova 3 заполнил пробел между средним и премиальным ценовым сегментом. Дизайн у него более чем современный: градиентные расцветки, стекло с металлом, вытянутый экран с соотношением сторон 19:9 и высокая производительность. Сканер отпечатков пальцев находится сзади, работать с ним удобно. Это мы узнали на собственном опыте, но и отзывы реальных пользователей говорят о том же.
Устройство вышло в двух цветах: черном и фиолетовом. Последний переливается от фиолетового к синему.
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 970
|Архитектура
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2360 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP12
|GPU-ядер
|12
|Частота GPU
|767 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 9
Батарея
|Объем
|3750 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:08 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 54 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Технические характеристики аккумулятора Хуавей Нова 3 очень неплохие. Его емкость составляет 3750 мАч, и благодаря функции SuperCharge он заряжается до 65 процентов за 30 минут.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (16 МП + 24 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Спереди находятся два объектива фронтальной камеры, включая 24 МП плюс 2 МП с одинаковой диафрагмой f/2.0 и фокусным расстоянием 24 мм. Основная камера получила похожие два сенсора на 16 и 25 мегапикселей с апертурой f/1.8 и фокусным расстоянием 27 мм. Второй модуль является монохромным и используется для улучшения качества снимков в условиях слабого освещения.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300
Компания Huawei оставила здесь Bluetooth 4.2, хотя все современные смартфоны оснащаются Bluetooth 5.0. Так или иначе, вы получаете все необходимые кодеки для качественного потокового звука. В телефоне также используется быстрый двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac и есть модуль GPS (а также ГЛОНАСС).
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Июль 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.75 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.84 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания (9В/2А)
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
Цены на Huawei Nova 3
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Huawei P20 vs Huawei Nova 3
- Xiaomi Mi 8 vs Huawei Nova 3
- Xiaomi Redmi Note 7 vs Huawei Nova 3
- Huawei Mate 20 Lite vs Huawei Nova 3
- Samsung Galaxy A50 vs Huawei Nova 3
- Huawei Honor 8X vs Huawei Nova 3
- Huawei Honor 10 vs Huawei Nova 3
- Huawei P30 Lite vs Huawei Nova 3
- Huawei Honor 20 vs Huawei Nova 3
- Huawei Nova 3i vs Huawei Nova 3
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs Huawei Nova 3
- Huawei Nova 5T vs Huawei Nova 3
- Samsung Galaxy A51 vs Huawei Nova 3