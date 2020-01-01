Главная > Смартфоны Huawei > Huawei Nova 3: цена, технические характеристики и отзывы

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3
Дисплей
62
Производительность
49
Батарея
74
Камера
58
Итоговая оценка
61
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года
Дата начала продаж Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 12-ядерная графика
  • Съемка 4K-видео
  • Сканер лица
  • 7.1 канальный звук
  • Нет беспроводной зарядки
  • Нет защиты от воды
  • Гибридный слот
  • Экран защищен стеклом неизвестного производителя

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 3
62

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.47%
59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 3
Инфо
Высота 157 мм
Ширина 73.7 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 166 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.47%

Huawei Nova 3 заполнил пробел между средним и премиальным ценовым сегментом. Дизайн у него более чем современный: градиентные расцветки, стекло с металлом, вытянутый экран с соотношением сторон 19:9 и высокая производительность. Сканер отпечатков пальцев находится сзади, работать с ним удобно. Это мы узнали на собственном опыте, но и отзывы реальных пользователей говорят о том же.

Устройство вышло в двух цветах: черном и фиолетовом. Последний переливается от фиолетового к синему.

49

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова 3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2360 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP12
GPU-ядер 12
Частота GPU 767 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1946
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6571
AnTuTu Benchmark 7
211964
AnTuTu Benchmark 8
226721
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 9
74

Батарея

Характеристики
Объем 3750 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:08 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 54 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Технические характеристики аккумулятора Хуавей Нова 3 очень неплохие. Его емкость составляет 3750 мАч, и благодаря функции SuperCharge он заряжается до 65 процентов за 30 минут.

58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 3
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 24 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Спереди находятся два объектива фронтальной камеры, включая 24 МП плюс 2 МП с одинаковой диафрагмой f/2.0 и фокусным расстоянием 24 мм. Основная камера получила похожие два сенсора на 16 и 25 мегапикселей с апертурой f/1.8 и фокусным расстоянием 27 мм. Второй модуль является монохромным и используется для улучшения качества снимков в условиях слабого освещения.

73

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 18
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300

Компания Huawei оставила здесь Bluetooth 4.2, хотя все современные смартфоны оснащаются Bluetooth 5.0. Так или иначе, вы получаете все необходимые кодеки для качественного потокового звука. В телефоне также используется быстрый двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac и есть модуль GPS (а также ГЛОНАСС).

59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года
Дата начала продаж Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (9В/2А)
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 3

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (19 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях