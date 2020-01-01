Сколько времени занимает зарядка?

- Учитывая то, что здесь установлен достаточно большой аккумулятор без поддержки технологии Fast Charge, заряжается он достаточно долго. Если точнее, то процесс занимает от 130 до 140 минут.

Можно ли пользоваться неоригинальным адаптером питания?

- Если по каким-либо причинам вы потеряли оригинальный адаптер питания или он просто вышел из строя, тогда вы можете приобрести неоригинальный, но качественный.