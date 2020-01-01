Huawei Nova 3i
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большая панель с высокой плотностью пикселей
- Отличные камеры спереди и сзади
- Добротные материалы корпуса
- Долго работает от аккумулятора
- Средняя производительность
- Нет быстрой зарядки
- Нет NFC чипа
- WiFi с небольшой пропускной способностью
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.2%
Тесты дисплея
Экран обладает хорошей плотностью пикселей, однако максимальная яркость в 349 нит не радует. Иногда под солнцем картинка рассыпается, но это бывает весьма редко. Фишкой смартфона является возможность спрятать верхний вырез, также можно изменить разрешение с FHD на HD, что должно позитивно повлиять на автономность.
Дизайн и корпус
|Высота
|157.6 мм
|Ширина
|75.2 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Huawei Nova 3i получился недорогим, но очень красивым смартфоном. Более того, корпус сделан из добротных материалов, которые неплохо переносят ежедневное использование устройства. Его внешний вид можно охарактеризовать двумя словами – строгий и стильный.
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 9.0
Батарея
|Объем
|3340 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Батареи на 3340 мАч хватает на целый рабочий день, и никаких неожиданных сюрпризов ждать не стоит. Единственное, что разочаровывает, это отсутствие быстрой зарядки.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (16 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.83 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.64 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Huawei Nova 3i
FAQ - Ответы на частые вопросы
Сколько времени занимает зарядка?
- Учитывая то, что здесь установлен достаточно большой аккумулятор без поддержки технологии Fast Charge, заряжается он достаточно долго. Если точнее, то процесс занимает от 130 до 140 минут.
Можно ли пользоваться неоригинальным адаптером питания?
- Если по каким-либо причинам вы потеряли оригинальный адаптер питания или он просто вышел из строя, тогда вы можете приобрести неоригинальный, но качественный.
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