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Huawei Nova 3i

Huawei Nova 3i
Дисплей
59
Производительность
35
Батарея
60
Камера
56
Итоговая оценка
54
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большая панель с высокой плотностью пикселей
  • Отличные камеры спереди и сзади
  • Добротные материалы корпуса
  • Долго работает от аккумулятора
  • Средняя производительность
  • Нет быстрой зарядки
  • Нет NFC чипа
  • WiFi с небольшой пропускной способностью

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Nova 3i
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
347 нит

Экран обладает хорошей плотностью пикселей, однако максимальная яркость в 349 нит не радует. Иногда под солнцем картинка рассыпается, но это бывает весьма редко. Фишкой смартфона является возможность спрятать верхний вырез, также можно изменить разрешение с FHD на HD, что должно позитивно повлиять на автономность.

47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 3i
Инфо
Высота 157.6 мм
Ширина 75.2 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 169 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.2%

Huawei Nova 3i получился недорогим, но очень красивым смартфоном. Более того, корпус сделан из добротных материалов, которые неплохо переносят ежедневное использование устройства. Его внешний вид можно охарактеризовать двумя словами – строгий и стильный.

35

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Nova 3i и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1583
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5409
Geekbench 5 (одноядерный)
319
Geekbench 5 (многоядерный)
1344
AnTuTu Benchmark 7
137875
AnTuTu Benchmark 8
161084
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 9.0
60

Батарея

Характеристики
Объем 3340 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Батареи на 3340 мАч хватает на целый рабочий день, и никаких неожиданных сюрпризов ждать не стоит. Единственное, что разочаровывает, это отсутствие быстрой зарядки.

56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 3i
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224
Апертура f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
54

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.83 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.64 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 3i могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 3i

FAQ - Ответы на частые вопросы

Сколько времени занимает зарядка?

- Учитывая то, что здесь установлен достаточно большой аккумулятор без поддержки технологии Fast Charge, заряжается он достаточно долго. Если точнее, то процесс занимает от 130 до 140 минут.

Можно ли пользоваться неоригинальным адаптером питания?

- Если по каким-либо причинам вы потеряли оригинальный адаптер питания или он просто вышел из строя, тогда вы можете приобрести неоригинальный, но качественный.

Оценка пользователей

4.2 из 5 баллов (6 голосов)

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