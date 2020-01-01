Какую версию брать: 6 или 8 ГБ оперативной памяти?

- Если ваш бюджет ограничен, тогда нужно брать самую доступную модель, которая оборудована 6 ГБ оперативной памяти. Если вам не жалко доплатить за 2 ГБ, то выбор очевиден. Остается вопрос, стоит ли переплачивать? Тесты показали, что значительной разницы между этими вариантами нет. В реальных условиях заметить прирост производительности практически нереально, так что лучше взять базовую модель.