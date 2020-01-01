Huawei Nova 4
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей с тонкими рамками
- Достойные камеры, включая фронтальную
- Большой запас автономной работы
- Солидный объем встроенной памяти
- Отсутствует слот для карты памяти
- Нет NFC, а значит и поддержки Android Pay
- Не самый быстрый USB Type-C
- Сенсором отпечатков не всегда удобно пользоваться
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2310 пикселей
|Соотношение сторон
|19.2:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86%
Huawei nova 4 один из первых применил такую разработку, как интегрированный в экран объектив фронтальной камеры. Его диагональ составляет 6.4 дюйма, а в совокупности с разрешением 2310 на 1080 пикселей он выдает почетные 398 точек на дюйм. Что еще важнее, благодаря своему дизайну он может похвастаться большим процентом полезной площади лицевой панели.
Дизайн и корпус
|Высота
|157 мм
|Ширина
|75.1 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 970
|Архитектура
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2360 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP12
|GPU-ядер
|12
|Частота GPU
|767 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Смартфон полагается на флагманский процессор Kirin 970, поэтому производительность – еще одно его преимущество. К сожалению, nova 4 лишен слота для карты памяти, который бы пригодился многих пользователям. Однако, он имеет 128 ГБ встроенного накопителя, чего более чем достаточно для обычного человека, которые умеренно фотографирует.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 9
Батарея
|Объем
|3750 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (40% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|5160 x 3872
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (48 МП + 16 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|5984 x 4140
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядка
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Защитный чехол
Цены на Huawei Nova 4
FAQ - Ответы на частые вопросы
Какую версию брать: 6 или 8 ГБ оперативной памяти?
- Если ваш бюджет ограничен, тогда нужно брать самую доступную модель, которая оборудована 6 ГБ оперативной памяти. Если вам не жалко доплатить за 2 ГБ, то выбор очевиден. Остается вопрос, стоит ли переплачивать? Тесты показали, что значительной разницы между этими вариантами нет. В реальных условиях заметить прирост производительности практически нереально, так что лучше взять базовую модель.