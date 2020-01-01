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Huawei Nova 4

Huawei Nova 4
Дисплей
66
Производительность
51
Батарея
74
Камера
62
Итоговая оценка
63
Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей с тонкими рамками
  • Достойные камеры, включая фронтальную
  • Большой запас автономной работы
  • Солидный объем встроенной памяти
  • Отсутствует слот для карты памяти
  • Нет NFC, а значит и поддержки Android Pay
  • Не самый быстрый USB Type-C
  • Сенсором отпечатков не всегда удобно пользоваться

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей нова 4
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2310 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86%

Huawei nova 4 один из первых применил такую разработку, как интегрированный в экран объектив фронтальной камеры. Его диагональ составляет 6.4 дюйма, а в совокупности с разрешением 2310 на 1080 пикселей он выдает почетные 398 точек на дюйм. Что еще важнее, благодаря своему дизайну он может похвастаться большим процентом полезной площади лицевой панели.

61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 4
Инфо
Высота 157 мм
Ширина 75.1 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 172 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86%
51

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей нова 4 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2360 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP12
GPU-ядер 12
Частота GPU 767 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1887
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6291
AnTuTu Benchmark 7
206990

Смартфон полагается на флагманский процессор Kirin 970, поэтому производительность – еще одно его преимущество. К сожалению, nova 4 лишен слота для карты памяти, который бы пригодился многих пользователям. Однако, он имеет 128 ГБ встроенного накопителя, чего более чем достаточно для обычного человека, которые умеренно фотографирует.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9
74

Батарея

Характеристики
Объем 3750 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:05 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (40% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 4
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 5160 x 3872
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (48 МП + 16 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 5984 x 4140
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
69

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядка
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Защитный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 4 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 4

FAQ - Ответы на частые вопросы

Какую версию брать: 6 или 8 ГБ оперативной памяти?

- Если ваш бюджет ограничен, тогда нужно брать самую доступную модель, которая оборудована 6 ГБ оперативной памяти. Если вам не жалко доплатить за 2 ГБ, то выбор очевиден. Остается вопрос, стоит ли переплачивать? Тесты показали, что значительной разницы между этими вариантами нет. В реальных условиях заметить прирост производительности практически нереально, так что лучше взять базовую модель.

Оценка пользователей

2.9 из 5 баллов (6 голосов)

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