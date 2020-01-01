Данная модель является отличным предложением для тех, кто часто фотографирует – ее тройная камера обладает не только широким функционалом, но и высокой светосилой, что позитивно сказывается на качестве снимков в любым условиях освещения. Фронталка тоже хорошая, и никаких вопросов к фотографиям у вас не должно возникнуть.