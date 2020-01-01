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Huawei Nova 4e

Huawei Nova 4e
Дисплей
65
Производительность
37
Батарея
68
Камера
64
Итоговая оценка
60
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Камеры с множеством функций
  • Экран обладает высокой четкостью
  • Небольшой вес
  • Поддержка карты памяти до 1 ТБ
  • Солидный объем встроенного накопителя
  • Гибридный лоток SIM-карт
  • Нет стереозвука
  • Использует старый Bluetooth 4.2

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей нова 4е
65

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.45%
55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 4e
Инфо
Высота 152.9 мм
Ширина 72.7 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 159 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.45%

Huawei nova 4e в точности повторяет дизайн премиального nova 4, что мы приписываем к его достоинствам. Его корпус выполнен из знакомого всем материала поликарбонат, преимуществом которого перед металлом или стеклом является практичность.

37

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей нова 4е и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1600 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1583
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4944
Geekbench 5 (одноядерный)
336
Geekbench 5 (многоядерный)
1335
AnTuTu Benchmark 7
137395
AnTuTu Benchmark 8
187454
Рейтинг AnTuTu 8 - 217 место
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9.0
68

Батарея

Характеристики
Объем 3340 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:55 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (60% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Адаптер питания мощностью 18 Вт быстро заряжает аккумулятор емкостью 3340 мАч. Для экономии заряда существует умный режим, который может продлить время работы смартфона до 50 процентов.

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Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 4e
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя
Разрешение фото 5288 x 3968
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (24 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6560 x 4928
Апертура f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Данная модель является отличным предложением для тех, кто часто фотографирует – ее тройная камера обладает не только широким функционалом, но и высокой светосилой, что позитивно сказывается на качестве снимков в любым условиях освещения. Фронталка тоже хорошая, и никаких вопросов к фотографиям у вас не должно возникнуть.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 4e могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 4e

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (6 голосов)

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