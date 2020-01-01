Huawei Nova 4e
Дисплей
65
Производительность
37
Батарея
68
Камера
64
Итоговая оценка
60
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Камеры с множеством функций
- Экран обладает высокой четкостью
- Небольшой вес
- Поддержка карты памяти до 1 ТБ
- Солидный объем встроенного накопителя
- Гибридный лоток SIM-карт
- Нет стереозвука
- Использует старый Bluetooth 4.2
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей нова 4е
65
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.15 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2312 пикселей
|Соотношение сторон
|19.2:9
|Плотность пикселей
|415 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.45%
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Дизайн и корпус
|Высота
|152.9 мм
|Ширина
|72.7 мм
|Толщина
|7.4 мм
|Вес
|159 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.45%
Huawei nova 4e в точности повторяет дизайн премиального nova 4, что мы приписываем к его достоинствам. Его корпус выполнен из знакомого всем материала поликарбонат, преимуществом которого перед металлом или стеклом является практичность.
37
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1600 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1583
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4944
Geekbench 5 (одноядерный)
336
Geekbench 5 (многоядерный)
1335
AnTuTu Benchmark 7
137395
AnTuTu Benchmark 8
187454
Рейтинг AnTuTu 8 - 217 место
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 9.0
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Батарея
|Объем
|3340 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (60% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Адаптер питания мощностью 18 Вт быстро заряжает аккумулятор емкостью 3340 мАч. Для экономии заряда существует умный режим, который может продлить время работы смартфона до 50 процентов.
64
Камеры
|Матрица
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5288 x 3968
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (24 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6560 x 4928
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Данная модель является отличным предложением для тех, кто часто фотографирует – ее тройная камера обладает не только широким функционалом, но и высокой светосилой, что позитивно сказывается на качестве снимков в любым условиях освещения. Фронталка тоже хорошая, и никаких вопросов к фотографиям у вас не должно возникнуть.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 4e могут отличаться в зависимости от региона.