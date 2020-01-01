Тесты дисплея

Huawei Nova 5 – оснастили большим, но в том же самое время удобным для использования одной рукой экраном. Его соотношение сторон продумано таким образом, чтобы можно было комфортно отвечать на сообщения. К верхней части экрана трудно достать одной рукой без специального режима. Так или иначе, это AMOLED панель с 108-процентным покрытием цветовой гаммы P3, а значит картинка с естественной цветопередачей.