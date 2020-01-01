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Huawei Nova 5

Huawei Nova 5
Дисплей
67
Производительность
64
Батарея
76
Камера
75
Итоговая оценка
70
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Июль 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой экран с умеренным отверстием для камеры
  • Датчик отпечатков находится в экране
  • Отличная эффективность работы процессора
  • Фронтальная камера делает четкие фотографии
  • Отсутствует NFC
  • Нет беспроводной зарядки
  • Неоригинальный дизайн

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 5
67

Экран

Тип OLED
Размер 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1%
Особенности - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит

Huawei Nova 5 – оснастили большим, но в том же самое время удобным для использования одной рукой экраном. Его соотношение сторон продумано таким образом, чтобы можно было комфортно отвечать на сообщения. К верхней части экрана трудно достать одной рукой без специального режима. Так или иначе, это AMOLED панель с 108-процентным покрытием цветовой гаммы P3, а значит картинка с естественной цветопередачей.

63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 5
Инфо
Высота 157.4 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 171 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.1%
64

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова 5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 810
Архитектура 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2270 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G52 MP6
GPU-ядер 6
Частота GPU 820 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3476
Geekbench 4.4 (многоядерный)
9393
Geekbench 5 (одноядерный)
597
Geekbench 5 (многоядерный)
1929
AnTuTu Benchmark 7
233275
AnTuTu Benchmark 8
304915
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10
76

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:00 ч.
Быстрая зарядка Да (85% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
75

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 5
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117°
Количество объективов 4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера на задней панели оборудована 4 объективами: 48 МП основным, 16-мегапиксельным для широкоугольных фотографий, 2 МП для макросъемки и такой же для портретных снимков. Пользователи особенно хорошо отзываются о фронтальной камере, которая делает четкие снимки даже в ночное время.

73

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 & TD-SCDMA
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 19(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
51

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Июль 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Документация
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 5 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 5

FAQ - Ответы на частые вопросы

Есть ли версия с NFC для Android Pay?

- Нет, Nova 5 идет без NFC-модуля. Если вы не можете обойтись без бесконтактных платежей, то лучше взять смартфон Huawei Nova 5 Pro.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (9 голосов)

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