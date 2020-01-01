Huawei Nova 5
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Июль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой экран с умеренным отверстием для камеры
- Датчик отпечатков находится в экране
- Отличная эффективность работы процессора
- Фронтальная камера делает четкие фотографии
- Отсутствует NFC
- Нет беспроводной зарядки
- Неоригинальный дизайн
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|Особенности
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Huawei Nova 5 – оснастили большим, но в том же самое время удобным для использования одной рукой экраном. Его соотношение сторон продумано таким образом, чтобы можно было комфортно отвечать на сообщения. К верхней части экрана трудно достать одной рукой без специального режима. Так или иначе, это AMOLED панель с 108-процентным покрытием цветовой гаммы P3, а значит картинка с естественной цветопередачей.
Дизайн и корпус
|Высота
|157.4 мм
|Ширина
|74.8 мм
|Толщина
|7.3 мм
|Вес
|171 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 810
|Архитектура
|2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2270 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP6
|GPU-ядер
|6
|Частота GPU
|820 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 10
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (85% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера на задней панели оборудована 4 объективами: 48 МП основным, 16-мегапиксельным для широкоугольных фотографий, 2 МП для макросъемки и такой же для портретных снимков. Пользователи особенно хорошо отзываются о фронтальной камере, которая делает четкие снимки даже в ночное время.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 & TD-SCDMA
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 19(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Июль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Документация
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Huawei Nova 5
FAQ - Ответы на частые вопросы
Есть ли версия с NFC для Android Pay?
- Нет, Nova 5 идет без NFC-модуля. Если вы не можете обойтись без бесконтактных платежей, то лучше взять смартфон Huawei Nova 5 Pro.