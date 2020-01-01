Huawei Nova 5 Pro
Дисплей
67
Производительность
72
Батарея
76
Камера
75
Итоговая оценка
72
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Июль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Интегрированный в экран датчик отпечатков
- Функциональные камеры
- Поддерживает бесконтактные платежи
- Мощная начинка
- Гибридный слот для SIM
- Не поддерживает карты памяти microSD
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 5 Про
67
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Максимальная яркость
444 нит
63
Дизайн и корпус
|Высота
|157.4 мм
|Ширина
|74.8 мм
|Толщина
|7.3 мм
|Вес
|171 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.1%
Huawei Nova 5 Pro не выделяется из числа многих других смартфонов. Смартфон получил экран с обычным вырезом под круглый объектив фронтальной камеры. Задняя крышка переливается, создавая эффект зеркала. Основная камера повторяет дизайн многих других, там находится 4 объектива.
72
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Архитектура
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2600 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP10
|GPU-ядер
|10
|Частота GPU
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
3462
Geekbench 4.4 (многоядерный)
9405
Geekbench 5 (одноядерный)
701
Geekbench 5 (многоядерный)
2543
AnTuTu Benchmark 7
233275
AnTuTu Benchmark 8
410668
Телефон построен на недавно анонсированном процессоре Kirin 810, который по производительности обходит 700-ю серию процессоров Qualcomm Snapdragon. Это 8-ядерное решение с пиковой тактовой частотой 2.2 ГГц. Графический ускоритель Mali-G52 MP6 на 6 ядер обеспечивает приличную мощность, которой достаточно для всех современных игр.
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark - 73 место
77
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
76
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (85% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
75
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|105°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
77
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 19(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
51
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Июль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 5 Pro могут отличаться в зависимости от региона.