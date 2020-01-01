Все характеристики чипа Хуавей Нова 5 Про и тесты в бенчмарках

Тесты в бенчмарках

Телефон построен на недавно анонсированном процессоре Kirin 810, который по производительности обходит 700-ю серию процессоров Qualcomm Snapdragon. Это 8-ядерное решение с пиковой тактовой частотой 2.2 ГГц. Графический ускоритель Mali-G52 MP6 на 6 ядер обеспечивает приличную мощность, которой достаточно для всех современных игр.