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Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5 Pro
Дисплей
67
Производительность
72
Батарея
76
Камера
75
Итоговая оценка
72
Класс Флагман
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Июль 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Интегрированный в экран датчик отпечатков
  • Функциональные камеры
  • Поддерживает бесконтактные платежи
  • Мощная начинка
  • Гибридный слот для SIM
  • Не поддерживает карты памяти microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 5 Про
67

Экран

Тип OLED
Размер 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 5 Pro
Инфо
Высота 157.4 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 171 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.1%

Huawei Nova 5 Pro не выделяется из числа многих других смартфонов. Смартфон получил экран с обычным вырезом под круглый объектив фронтальной камеры. Задняя крышка переливается, создавая эффект зеркала. Основная камера повторяет дизайн многих других, там находится 4 объектива.

72

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова 5 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP10
GPU-ядер 10
Частота GPU 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3462
Geekbench 4.4 (многоядерный)
9405
Geekbench 5 (одноядерный)
701
Geekbench 5 (многоядерный)
2543
AnTuTu Benchmark 7
233275
AnTuTu Benchmark 8
410668

Телефон построен на недавно анонсированном процессоре Kirin 810, который по производительности обходит 700-ю серию процессоров Qualcomm Snapdragon. Это 8-ядерное решение с пиковой тактовой частотой 2.2 ГГц. Графический ускоритель Mali-G52 MP6 на 6 ядер обеспечивает приличную мощность, которой достаточно для всех современных игр.

77

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10.1
76

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:00 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (85% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
75

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 5 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 105°
Количество объективов 4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 19(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
51

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Июль 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 5 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 5 Pro

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (16 голосов)

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