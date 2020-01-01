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Huawei Nova 5i Pro

Huawei Nova 5i Pro
Дисплей
64
Производительность
58
Батарея
82
Камера
69
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Приятный дисплей с высоким разрешением
  • Камера неплохо справляется со своей задачей
  • 128 ГБ памяти в базовой конфигурации
  • Производительный процессор с большим запасом мощности
  • Нет оптической стабилизации
  • Nano Memory вместо MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 5i Про
64

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 5i Pro
Инфо
Высота 156.1 мм
Ширина 73.9 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 178 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.4%

Huawei nova 5i Pro имеет характерный для бренда дизайн, который состоит из безрамочного дисплея с круглым отверстием и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Телефон смотрится отлично, особенно в черном цвете. Фронталка практически не заметна в условиях ежедневного использования. Датчик для разблокировки поместили удачно – претензий к этому нет никаких.

58

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова 5i Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 810
Архитектура 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex A76), 6 ядер по 1.88 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2270 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G52 MP6
GPU-ядер 6
Частота GPU 820 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2735
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7473
Geekbench 5 (одноядерный)
597
Geekbench 5 (многоядерный)
1942
AnTuTu Benchmark 7
233354
AnTuTu Benchmark 8
303664

В техническом плане смартфон превосходит большинство своих конкурентов, ибо он построен на одном из самых быстрых процессоров. Kirin 810 чуть ли не единственное решение в своем классе, которое производится по 7-нанометровой технологии.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9.1
82

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 5i Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 113°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера получилась достойной, несмотря на отсутствие оптической стабилизации. Главный модуль на 48 МП фотографирует лучше других, но сверхширокоугольный объектив на 8 МП позволяет захватить больше данных. К сожалению, без достаточного освещения качество снимков будет сильно ухудшатся.

80

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Одновременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 21
2G сети GSM 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Звук здесь нельзя назвать плохим, единственный динамик удивляет приятным звучанием хотя вам наверняка не захочется долго слушать музыку.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 5i Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 5i Pro

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (10 голосов)

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