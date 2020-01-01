Huawei nova 5i Pro имеет характерный для бренда дизайн, который состоит из безрамочного дисплея с круглым отверстием и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Телефон смотрится отлично, особенно в черном цвете. Фронталка практически не заметна в условиях ежедневного использования. Датчик для разблокировки поместили удачно – претензий к этому нет никаких.